وصفة اليغمش المقادير وخطوات التحضير بالتفصيل

وصفة اليغمش، واحد من الأطباق الخليجية وتحديدًا من الأطباق اليمنية حيث يتم تحضيرها بكثرة في اليمن ويعتبر من الأطباق الجانبية التي تحضر في شهر رمضان في اليمن خاصةً يشبه في تحضيره إلى حد كبير لسمبوسة اللحم لأن طبق اليغمش يستخدم عجينة اللحم المفروم وهناك الكثير من طرق تحضير اليغمش نقدم لكم أفضل وأشهر طريقة لتحضير طبق اليغمش. مكونات اليغمش اليمني مكونات اليغمش اليمني مقادير عجينة اليغمش مقادير عجينة اليغمش نحتاج لتحضير العجينة التي يحضر منها اليغمش إلى: دقيق ناعم أبيض: أربعة أكواب.

بيض: 2 حبة حجم كبير.

سمن بلدي أو زيت نباتي: نصف كوب.

خميرة: نصف ملعقة حجم صغير تذاب في مقدار نصف كوب ماء.

ملح طعام: مقدار ملعقة ذات حجم صغير. مقادير حشوة اليغمش لحم مفروم: مقدار نصف كيلو.

بصل: ثلاثة حبات ذات حجم مناسب ويتم فرمها.

طماطم: حبة واحدة تكون بحجم كبير تغسل وتنظف وتقشر ومن ثم تقطع لقطع ذات حجم صغير.

زيت نباتي: كمية مناسب لقلي البصل واللحم المفروم.

فلفل أسمر: ربع ملعقة ذات حجم صغير.

ملح طعام: ربع ملعقة ذات حجم صغير. خطوات تجهيز طبق اليغمش مقادير حشوة اليغمشخطوات تجهيز طبق اليغمش بعد التأكد من تجهيز المكونات المطلوبة لتحضير اليشمك نتجه الآن لتحضير أكلة اليغمش السعودية اليمنية: نجهز عجينة اليغمش فنضع مقادير العجينة الجافة مع بعضها في وعاء ونخلطهم. ومن ثم نضيف مقدار البيض على المكونات الجافة ونخلط لتمتزج المقادير. بعد ذلك نحضر كوب الخميرة بالماء لنضيفه على الخليط السابق تدريجيًا لحين أن تصبح العجينة متماسكة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك أو قطعة قماش نظيفة وتترك لمدة ساعة لتختمر تمامًا. وفي تلك الأثناء نحضر حشوة اليغمش فنحضر المقلاة لنضع بها الزيت على النار ليسخن. عندما تصل حرارة الزيت للدرجة المطلوبة نضع البصل المفروم ونقليه في الزيت حتى يذبل. ومن ثم نضيف اللحم المفروم في المقلاة ونقلب جيدًا حتى يختلط اللحم بالبصل. نتبل اللحم بوضع الملح والفلفل ونقلب لمرة أخيرة ونترك جميع المكونات معًا حتى تنضج. عندما تجهز العجينة نقطعها لدوائر حجمها صغير ونستخدم الشوبك لفرد تلك الدوائر ونضع مقدار ملعقة حشو بداخل العجينة. نغلق العجينة جيدًا ونضعها في صينية الفرن وتوضع بالفرن على حرارة 240 درجة مئوية حتى ربع ساعة. الوسوم

وصفة اليغمش، واحد من الأطباق الخليجية وتحديدًا من الأطباق اليمنية حيث يتم تحضيرها بكثرة في اليمن ويعتبر من الأطباق الجانبية التي تحضر في شهر رمضان في اليمن خاصةً يشبه في تحضيره إلى حد كبير لسمبوسة اللحم لأن طبق اليغمش يستخدم عجينة اللحم المفروم وهناك الكثير من طرق تحضير اليغمش نقدم لكم أفضل وأشهر طريقة لتحضير طبق اليغمش. مكونات اليغمش اليمني مكونات اليغمش اليمني مقادير عجينة اليغمش مقادير عجينة اليغمش نحتاج لتحضير العجينة التي يحضر منها اليغمش إلى: دقيق ناعم أبيض: أربعة أكواب.

بيض: 2 حبة حجم كبير.

سمن بلدي أو زيت نباتي: نصف كوب.

خميرة: نصف ملعقة حجم صغير تذاب في مقدار نصف كوب ماء.

ملح طعام: مقدار ملعقة ذات حجم صغير. مقادير حشوة اليغمش لحم مفروم: مقدار نصف كيلو.

بصل: ثلاثة حبات ذات حجم مناسب ويتم فرمها.

طماطم: حبة واحدة تكون بحجم كبير تغسل وتنظف وتقشر ومن ثم تقطع لقطع ذات حجم صغير.

زيت نباتي: كمية مناسب لقلي البصل واللحم المفروم.

فلفل أسمر: ربع ملعقة ذات حجم صغير.

ملح طعام: ربع ملعقة ذات حجم صغير. خطوات تجهيز طبق اليغمش مقادير حشوة اليغمشخطوات تجهيز طبق اليغمش بعد التأكد من تجهيز المكونات المطلوبة لتحضير اليشمك نتجه الآن لتحضير أكلة اليغمش السعودية اليمنية: نجهز عجينة اليغمش فنضع مقادير العجينة الجافة مع بعضها في وعاء ونخلطهم. ومن ثم نضيف مقدار البيض على المكونات الجافة ونخلط لتمتزج المقادير. بعد ذلك نحضر كوب الخميرة بالماء لنضيفه على الخليط السابق تدريجيًا لحين أن تصبح العجينة متماسكة. نغطي العجينة بكيس بلاستيك أو قطعة قماش نظيفة وتترك لمدة ساعة لتختمر تمامًا. وفي تلك الأثناء نحضر حشوة اليغمش فنحضر المقلاة لنضع بها الزيت على النار ليسخن. عندما تصل حرارة الزيت للدرجة المطلوبة نضع البصل المفروم ونقليه في الزيت حتى يذبل. ومن ثم نضيف اللحم المفروم في المقلاة ونقلب جيدًا حتى يختلط اللحم بالبصل. نتبل اللحم بوضع الملح والفلفل ونقلب لمرة أخيرة ونترك جميع المكونات معًا حتى تنضج. عندما تجهز العجينة نقطعها لدوائر حجمها صغير ونستخدم الشوبك لفرد تلك الدوائر ونضع مقدار ملعقة حشو بداخل العجينة. نغلق العجينة جيدًا ونضعها في صينية الفرن وتوضع بالفرن على حرارة 240 درجة مئوية حتى ربع ساعة.

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