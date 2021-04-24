أسهل وصفة هندية لتطويل الشعر في المنزل ونصائح للعناية به

يعشق النساء الشعر الطويل، ولذلك يبحثون عن وصفة هندية لتطويل الشعر ولا تؤثر على صحته، فاستخدام الزيوت الطبيعية والطرق الهندية يزيد من نمو الشعر وتعطيه نلمس كالحرير، ومن المعروف أن الشعر يتأثر بالعناية الإيجابية للشعر، كما تساعد هذه الوصفات على تعزيز بصيلات الشعر، وليس ذلك فقط بل وتساعد على إصلاحه من التلف.

وصفة هندية لتطويل الشعر

يوجد عدة وصفات هندية تقوم بتحسين وتعزيز صحة الشعر ولمعانه ومن أهم هذه الوصفات الآتي:

قناع اللبن الرائب

هذه الوصفة من أول الوصفات التي تساعد على تحسين صحة الشعر وتزيد نمو طول الشعر، وتتكون من المكونات الآتية:

250 جرام لبن رائب.

ملعقتين مسحوق الأملا.

ملعقة عسل أبيض.

قومي بخلط هذه المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط سائل وناعم.

ابدأي بفرد الشعر وضعي هذه الوصفة على فروة الرأس، استمري بالتدليك لمدة دقائق.

من أهم الخطوات التي تعطي نتيجة إيجابية هي تغطية الشعر بكيس بلاستيك، ويفضل تركه على الشعر لمدة ساعة كاملة.

يجب غسل الشعر بعد ذلك بشامبو طبي، ثم وضع كمية من البلسم على الشعر.

للحصول على نتيجة مرضية يجب استخدام هذه الوصفة مرتين على مدار الأسبوع.

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تعد هذه الوصفة تختلف عن الآخر، ولكنها تعطي نتيجة مبهرة في نمو الشعر.

ملعقتين من الزيوت التالية (زيت الزيتون، وزيت جوز الهند).

منشفة ساخنة

يجب تدفئة الزيت قليلًا ثم يوضع على فروة الرأس، ويغطى الشعر بالمنشفة الساخنة لمدة ساعة.

غسل الشعر بعد ذلك ووضع بلسم على الشعر، كي يزيد من ترطيب الشعر وعدم اتلافه.

تساعد على حماية الشعر من الحكة وإزالة القشرة ويزيد من طول وترطيب الشعر ولمعانه.

طرق العناية بالشعر الطويل.

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يحتاج الشعر لبعض الخطوات التي تساعد على العناية به ومنها: