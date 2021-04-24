تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية في شهر رمضان المبارك، نقدم لكم عبر موقع ثففني طريقة عمل الكنافة الكور في المنزل بالخطوات، بطريقة سهله وسريعه التحضير كي تسطيع الام تحضيرها بكل سهولة ويسر وطريقة أمانه ومضمونة وذلك للابتعاد عن شرائها بأسعار باهظة، وايضا بطريقة أمنة.

كنافة كور، من أشهر الحلويات في شهر رمضان الكريم هي الكنافة، حيث تعتبر الكنافه الكور أحد أشهر طرق تحضيرها حيث يمكن تحضيرها بأكثر من شكل وطريقة سواء سادة أو محشية بالنوتلا أو المانجا أو المكسرات أو القشطة أو الملهبية.

طريقة تحضير الكنافة الكور

من المعروف في خلال شهر رمضان المبارك لا تخلوعلي مائدة الفطار كل أسرة من الحلويات وتعتبر الكنافة والقطايف من أشهر الحلويات المعروفة في الشهر الكريم لذلك قدمنا اليكم سابقة طريقه عمل الكنافة بالنوتيلا، ولكن اليوم نقدم لكم عبر موقع ثقفني طريقة مختلفه وسهلة لتحضير الكنافة في المنزل والتي يحبها الأطفال الصغيرة كثيرا ، حيث نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الكنافة الكور.

مقادير الكنافة الكور:

أولا: كيلو كنافة.

ثانيا: ثلاث أرباع أكواب سمنة( أي نوع وليس هناك نوع مفضل).

ثالثا: معلقة كبيرة سكر بودر.

رابعا : قشطة (تحدد الكمية حسب الحاجة).

خامسا: المكسرات.

مقادير تحضير شربات الكنافة الكور:

عدد 2 كوب سكر. عدد 2 كوب مياة. عدد نصف ليمونة.

طريقة عمل الكنافة بالمنزل

أولا: وضع الكنافة في الفيريزر لمدة 24 ساعة أو طحنها بالكبة ناعم.

ثانيا : نحضر وعاء لتحضير الزبدة السائحة ونفضيف اليها الكنافة.

ثالثا: مزج الكنافة بالزبدة السائحة جيدة لمدة ثلاث دقائق.

رابعا: نحضر الصنية ونقوم بدهنا بالسمنة.

خامسا : نحضر الكنافة ونصنع كورصغير علي مقاس كف اليد ونضعها في الصنية ونضع فوقها سمنه مرة أخري.

سادسا : ادخالها فرن مسبق التسخين.

سابعا : ترك الكنافة في الفرن حتي تصبح لونها ذهبي.

ثامنا : أخراج الكنافة من الفرن.

تاسعا: أحضار الشربات المسبق التحضير( لابد من مراعاة تخفيف الشربات وذلك لكي يتغلل جيدا داخل الكنافة الكور)

ثامنا: نسقيها بالشربات ونزينها بالمكسرات أو القشطة.

كنافة الكور، بطريقة سهلة وبسيطه في المنزل ،