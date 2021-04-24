طريقة عمل ميني بيتزا في البيت بالخطوات لأخف وجبة فطور في رمضان 2021

طريقة عمل ميني بيتزا , البيتزا وجبة سريعة ولذيذة يفضلها الكبار والصغار لهذا تهتم بعض الأمهات باعداد منها الحجم الصغير للأطفال كوجبة خفيفة ويطلق عليها ميني بيتزا، إذا كنتي لا تستطعين اعدادها فنحن نقدم لكي طريقة عمل ميني بيتزا في منزلك. طريقة عمل ميني بيتزا طريقة عمل ميني بيتزا المكونات 3 أكواب دقيق ناعم.

ملعقة خميرة.

نصف ملعقة بيكينج بودر.

3 ملاعق سكر أبيض.

3 ملاعق لبن جاف.

قليل من الملح.

3 ملاعق من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافئ. مكونات الحشو ملعقة من أي نوع زيت نقي.

بصلة مفرومة.

6 أصابع هوت دوج مفرومة.

قليل من الملح.

قليل من الفلفل الأسود.

ملعقتين بقدونس مفروم.

ملعقتين من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ثمرة طماطم مفرومة.

ملعقة من الأوريجانو.

نصف كوب من جبن الكاسات.

4 ملاعق من الكاتشب.

كوب من الجبن الموزاريلا المبشور. مكونات الحشو خطوات التحضير في وعاء للعجن ضعي مكونات عجينة البيتزا مع التقليب جيدًا ثم ضربها في عجان كهربائي لفترة لا تقل عن 5 دقائق لتصبح عجينة متجانسة.

بعد ذلك لابد من تشكيل العجين على هيئة كرات صغيرة ترص في طبق مسطوح مدهون ببعض الزيت.

رشي برفق قليلا من الزيت على تلك الكرات ثم غلفيها في نايلون وتترك بمكان دافئ لتمام الاختمار.

على سطح ناعم ونظيف رشي بعض الدقيق ثم قومي بفرد كرات العجين بسمك مناسب.

يفضل تقطيع العجين بفنجان شاي أو قطاعة دوائر صغيرة لتكون القطع متساوية في الحجم.

لابد من رص تلك الدوائر بشكل منظم في صينية ثم اتركيها 10 دقائق ليكون حجمها اكبر.

لاعداد الحشو احضري مقلاة واسعة وضعي فيها الزيت وقومي بتسخينه على نار متوسطة ثم ضعي البصل مع التقليب حتى يذبل ثم ارفعي المقلاة من على النار وضيفي الهوت دوج والملح والبقدونس والكزبرة والفلفل والجبن والأوريجانو وقلبيها واتركيها جانبًا.

في فرن بدرجة حرارة 180 درجة ضعي البيتزا عقب مسح سطحهم بقليل من الكاتشب ثم الحشو ثم الموزاريلا، واتركيها 12 دقيقة حتى تمام النضج.

بعد ذلك قدميها في طبق مناسب يفضل دافئة مع بعض الخضروات. خطوات التحضير الوسوم

طريقة عمل ميني بيتزا , البيتزا وجبة سريعة ولذيذة يفضلها الكبار والصغار لهذا تهتم بعض الأمهات باعداد منها الحجم الصغير للأطفال كوجبة خفيفة ويطلق عليها ميني بيتزا، إذا كنتي لا تستطعين اعدادها فنحن نقدم لكي طريقة عمل ميني بيتزا في منزلك. طريقة عمل ميني بيتزا طريقة عمل ميني بيتزا المكونات 3 أكواب دقيق ناعم.

ملعقة خميرة.

نصف ملعقة بيكينج بودر.

3 ملاعق سكر أبيض.

3 ملاعق لبن جاف.

قليل من الملح.

3 ملاعق من زيت الذرة.

كوب من الماء الدافئ. مكونات الحشو ملعقة من أي نوع زيت نقي.

بصلة مفرومة.

6 أصابع هوت دوج مفرومة.

قليل من الملح.

قليل من الفلفل الأسود.

ملعقتين بقدونس مفروم.

ملعقتين من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ثمرة طماطم مفرومة.

ملعقة من الأوريجانو.

نصف كوب من جبن الكاسات.

4 ملاعق من الكاتشب.

كوب من الجبن الموزاريلا المبشور. مكونات الحشو خطوات التحضير في وعاء للعجن ضعي مكونات عجينة البيتزا مع التقليب جيدًا ثم ضربها في عجان كهربائي لفترة لا تقل عن 5 دقائق لتصبح عجينة متجانسة.

بعد ذلك لابد من تشكيل العجين على هيئة كرات صغيرة ترص في طبق مسطوح مدهون ببعض الزيت.

رشي برفق قليلا من الزيت على تلك الكرات ثم غلفيها في نايلون وتترك بمكان دافئ لتمام الاختمار.

على سطح ناعم ونظيف رشي بعض الدقيق ثم قومي بفرد كرات العجين بسمك مناسب.

يفضل تقطيع العجين بفنجان شاي أو قطاعة دوائر صغيرة لتكون القطع متساوية في الحجم.

لابد من رص تلك الدوائر بشكل منظم في صينية ثم اتركيها 10 دقائق ليكون حجمها اكبر.

لاعداد الحشو احضري مقلاة واسعة وضعي فيها الزيت وقومي بتسخينه على نار متوسطة ثم ضعي البصل مع التقليب حتى يذبل ثم ارفعي المقلاة من على النار وضيفي الهوت دوج والملح والبقدونس والكزبرة والفلفل والجبن والأوريجانو وقلبيها واتركيها جانبًا.

في فرن بدرجة حرارة 180 درجة ضعي البيتزا عقب مسح سطحهم بقليل من الكاتشب ثم الحشو ثم الموزاريلا، واتركيها 12 دقيقة حتى تمام النضج.

بعد ذلك قدميها في طبق مناسب يفضل دافئة مع بعض الخضروات. خطوات التحضير

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