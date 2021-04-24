طريقة عمل البسبوسة المرملة الشهية اللذيذة للشيف حسن

البسبوسة ، من أشهر الحلويات الشرقية على الإطلاق لأنها لذيذة الطعم، ويحبها الكبار والصغار، ويقبلون على تناولها بكثرة وخاصة في المناسبات، والعزومات، والأفراح، وخلال شهر رمضان الكريم، وهى من أطباق الحلويات الأساسية خلال الشهر الفضيل، لأنها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة، وتزود الجسم بالطاقة التي فقدها خلال الصيام، وطريقة عملها سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة عملها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من محلات الحلويات، حتى تضمن نظافتها وتكون طازجة، للحفاظ على صحة أبنائها، وهناك طرق كثيرة لعملها وأنواع مختلفة مثل البسبوسة باللبن، والبسبوسة بالزبادي، والبسبوسة بالمكسرات، وكل هذه الأنواع شهية ولذيذة، ولا تحتاج إلى مجهود أو وقت كبير في عملها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة المرملة بأبسط الخطوات.

مكونات عمل البسبوسة المرملة العادية

تحتوي على مقادير بسيطة تتوفر داخل كل منزل وهى كما يلي:-

1.5 كوب من السميد.

نصف كوب دقيق أبيض.

ربع كوب من زيت نباتي.

ربع كوب ثمن نباتي.

نصف كوب لبن.

نصف كوب حليب رائب.

1 ملعقة من البيكنج بودر

قليل من الفانيليا.

كمية من اللبن المكثف المحلي.

كمية مناسبة من اللوز المحمص للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع كل ربات البيوت على طريقة تحضير البسبوسة العادية المرملة بالمنزل بأبسط وأسهل الخطوات وهى كالآتي:-

نقوم بخلط السمن النباتي، واللبن، والزيت النباتي، والحليب الرائب ونقلبهم بشكل جيد، حتى نتأكد أن جميع المكونات امتزجت مع بعضها. نقوم بإضافة دقيق السميد، ومسحوق البيكنج بودر، والدقيق الأبيض، والفانيليا، إلى المزيج السابق، ثم نقوم بالتقليب حتى نحصل على عجينية متماسكة. نحضر صينية وندهنها بقليل من الزيت، ونضع بها القليل من دقيق السميد، أو ورق زبدة، ثم نضع الخليط بداخل الصينية. نحرك الخليط حتى يتم توزيعه على الصينية كلها، ثم نقوم بتقطيع البسبوسة ونوزع اللوز على وجه الصينية. نضع الصينية بالفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة مدة 20 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نخرج الصينية من الفرن، ونقوم بتوزيع اللبن المكثف المحلى على وجهها. نقوم بتغطية الصينية بورق القصدير ونتركها 30 دقيقة، حتى يختفي اللبن من على وجهها. نقوم برفع ورق القصدير من على الصينية، ثم نقوم بتقطيعها مرة أخرى.

مكونات عمل شربات البسبوسة

سوف نتعرف على مقادير عمل شربات الحلويات في المنزل وهى كما يلي:-

2 كوب سكر.

2 كوب مياه.

نصف ليمونة.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

فانيليا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير شربات البسبوسة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالآتي:-