كيفية تخفيف الشعور بالغثيان في رمضان، موضوع هام للعديد من الصائمين ممن يعانون من مشكلة الغثيان مع بداية الصيام في رمضان وتأثيره السلبي على أداء هذه الفريضة.

والغثيان في رمضان هو مشكلة شائعة قد تستمر عند البعض لعدة أيام أو حتى طوال الشهر الفضيل، وهو كناية عن حالة من الامتعاض الذي يصيب المعدة ويسبب الشعور الزائد بالحاجة للتقيؤ.

عادة ما يحدث الغثيان نتيجة اتباع العادات الغذائية ذاتها التي كان الشخص يتبعها قبل رمضان، أو بسبب حالة هضمية او الاصابة بفيروس، لكنه شعور يختفي بمجرد الافطار وتناول الطعام والشراب.

لذا نقدم اليوم للصائمين الذي يعانون من مشكلة الغثيان في رمضان، بعض الحلول والعلاجات التي تخفف من حدة هذه المشكلة.

كيفية تخفيف الشعور بالغثيان في رمضان

ذكر موقع Healthline مجموعة من الطرق الواجب اتباعها من قبل الصائمين المعرَضين لمشكلة الشعور بالغثيان في رمضان، لتخفيف اعراضها والتخلص منها بسرعة وفاعلية.

وكيفية تخفيف الشعور بالغثيان في رمضان تكون باتباع التالي:

عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام: كثيراً ما نجد أنفسنا نستلقي وننام بعد تناول الاكل بعد صيام يوم طويل، خصوصاً إذا ما كانت الوجبة تحوي الكثير من الدهون والسكريات.

هذا الاستلقاء قد يؤدي الى ارتجاع عصائر المعدة والاصابة بالغثيان وعدم الراحة. وتزداد حدة هذه المشكلة عند الاشخاص الذين يعانون من قبل من مشاكل ارتجاع المريء او ارتجاع حمض المعدة.

التعرض للهواء: لتخفيف الشعور بالغثيان في رمضان، ينصح الخبراء بالتعرض للهواء سواء من خلال الجلوس بالخارج او في غرفة مكيفة او أمام مروحة هوائية. إذ يساعد هذا الامر في تخفيف الشعور بالغثيان خصوصاً إذا كان سببه شم روائح كريهة.

الكمادات الباردة: من الطرق الفعالة لتخفيف مشكلة الغثيان في رمضان، ويساعد وضع الكمادات الباردة على الجزء الخلفي من الرقبة في تخفيف الغثيان كونه يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ترطيب الجسم: يجب على الصائم الحفاظ على رطوبة الجسم وعدم الاصابة بالجفاف الذي قد يسبب الغثيان. لذا ينصح بشرب الماء والعصائر الطبيعية بعد الافطار، كما بالامكان شرب الشاي الاخضر عوضاً عن الشاي الاسود والكافيين لتخفيف الشعور بالغثيان في رمضان.

تناول شاي البابونج: وهو من الطرق الطبيعية الفعالة التي تحارب الغثيان بفضل تأثيره المهدئ للمعدة. وينصح بتناول كوب من شاي البابونج قبل النوم او عند وجبة السحور.

تناول الليمون: الذي يحتوي على حمض الستريك، وهو مركب طبيعي يساعد على الهضم وتهدئة المعدة. وينصح من يعاني من الغثيان في رمضان بإضافة القليل من عصير الليمون للماء وشربه بعد الافطار.

تجنب المشروبات الغازية: خاصة على وجبة الاقطار والتي قد تسبب ارتجاع حمض المعدة وتفاقمه والمعاناة من الغثيان.

كما ينصح الصائمون الذين يعانون من الشعور بالغثيان في رمضان بصورة مستمرة، بالخضوع للعلاج بالابر للضغط على مناطق معينة في الجسم لتخفيف الاعراض، وكذلك ممارسة تمارين التأمل والتنفس العميق التي تساعد على تهدئة العقل والجسم، اضافة الى التركيز على عملية التخلص من الغثيان من خلال الانشغال عنه بالقيام ببعض الاعمال المنزلية الخفيفة او قراءة كتاب او مشاهدة التلفاز لصرف الانتباه والتركيز على هذه المشكلة.