ماهو تأثير الصيام على الجهاز العصبي، من المؤكد أن تأثير الصيام على الجهاز العصبي تأثير إيجابي كما جاء في عدد الدراسات الطبية التي نشرتها المواقع الطبية المتعددة، وتتحقق تأثيرات الصيام الإيجابية في حال سلامة الجهاز العصبي من أي أمراض، حيث أن هنالك أمراضًا عصبية تمنع أصحابها من الصيام.

ماهو تأثير الصيام على الجهاز العصبي:

أكد الموقع الطبي الأمريكي “Marksdailyapple” أن الصيام يحث على الالتهام الذاتي العصبي وهو العملية التي يعاد فيها تدوير نفايات خلايا المخ وإصلاحها وتكوين خلايا جديدة.

وأوضح الباحثون أن الصيام يحفز نمو خلايا عصبية جديدة، كما أنه يعمل على تطوير نقاط الاشتباك العصبي (خطوط الاتصال بين الخلايا العصبية)، و لذلك تأثير على أداء الجهاز العصبي ككل.

فوائد الصيام للجهاز العصبي:

من خلال مجموعة من البحوث أكد المعهد الوطني البريطاني للشيخوخة أن الصوم يحفز نمو الخلايا العصبية ويحمى الدماغ من الإصابة بالأمراض خاصة أمراض الشيخوخة والتقدم بالسن ، والأهم أنه يحمي من الإصابة بالسكتة الدماغية

وأوضح رئيس قسم الأعصاب بالمعهد الدكتور ماتسون، أن النوع الأكثر شيوعاً للسكتات الدماغية هو "السكتة الدماغية الإقفارية" التي تمثل حوالى 88٪ من كل السكتات الدماغية، والتي يتم فيها حظر الأوعية الدموية التي تضخ الدم إلى الدماغ بسبب حدوث تجلط الدم، مؤكداً أن الصيام يغذى الأعصاب بالبروتينات ويقلل الالتهاب ويعزز الوظائف المعرفية وبالتالي يخفض معدل الوفيات.

وأضاف ماتسون أن الصوم يقلل من الإجهاد التأكسدي، ويخفف من التدهور المعرفي التي ينتج عادة من صدمة الدماغ. كما أن الصيام يعزز صحة الدماغ ويحسن من وظائفه وأدائه.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.