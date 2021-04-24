طريقة عمل الفلافل بالحمص الهشة واللذيذ في المنزل بكل سهولة

الفلافل بالحمص ، تعتبر من الأطباق الرئيسية التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار بجانب الفول والسلطة والخبز، وتعتبر من الوجبات التي يحب الكثير تناولها في الصباح ومشهورة جداً في مصر، ويرجع أصل هذه الوجبة الي المطبخ الشامي والمصري ومشهورة جداً في الكثير من البلاد، ويمكن عملها الفول أو الحمص، ومشهورة بالحمص في بلاد الشام، وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة لأنها تحتوي على بقوليات، وحيث انها تحتوي على ألياف غذائية، وتحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، تحتوي على نسبة قليلة من الدهون التي تعمل على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم، تحافظ على مستوى السكر في الدم، وتحتوي أيضاً على عنصر الحديد الذي انتاج خلايا الدم الحمراء، سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الفلافل بالحمص الهشة اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل الفلافل بالحمص

تحتوي الفلافل بالحمص على بعض المكونات اللذيذة وهي كالتالي:-

نصف كيلو جرام من الحمص.

نصف كوب من الزنجبيل المطحون.

٤ فصوص من الثوم المهروس.

بيضة كبيرة.

٢ ملعقة صغيرة من بهارات الفلافل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

حزمة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من الشبت الأخضر مفروم.

كوب من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفلافل بالحمص الهشة اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بنقع الحمص لمدّة يوم كامل، وبعد انتهاء المدة نقوم بطحن الحمص والثوم والبقدونس والشبت في المفرمة حتي يمتزج الخليط جيداً. ثم نضيف بعد ذلك البيضة، والزنجبيل، والصودا، والبهارات، والملح إلى خليط الحمص، ثم نخلط المكوّنات جيداً باستعمال ملعقة. تحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت جيداً. نقوم بتشكيل عجينة الفلافل على شكل أقراص باستخدام ملعقة خاصة بالفلافل، أو ملعقة عادية، ونضعها في طبق السمسم. ثم نقوم بقلي أقراص الفلافل في الزيت الساخن، حتى تحمر مع التقليب. نخرج الفلافل من الزيت ونضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة بجانب السلطة والفول والخبز والمخلل بالهنا والشفا.

فوائد الحمص

هناك بعض الفوائد التي يحتوي عليها الحمص وهي كالتالي:-