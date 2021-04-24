طريقة عمل المدلعة بالبيت بمكونات بسيطة مثل الجاهزة لعشاق الحلويات

طريقة عمل المدلعة بالبيت، تعتبر هي نوع من أشهر أنواع الحلويات في مصر وخاصة في طنطا حيث انتشرت في الآونه الأخيرة وزاد محرك البحث على الانترنت بسبب حلوي المدلعة، وتعد مكوناتها بسيطة وموجودة دائماً في كل بيت بشهر رمضان المبارك فهي تتكون من البسبوسة والكنافة وطبقة من الكريمة وصوص الشكولاته الداكنة والأبيض وبعض المكسرات، ويفضل الكثير من الأشخاص هذه الحلويات الشرقية التي تكون بلح الشام والكنافة التركية وهذه حلويات رمضان، وهذه الحلوى لكل عشاق البسبوسة والقطايف وهذه الحلويات وسوف نقدم لربة المنزل وصفة المدلعه خطوة بخطوة لتحضيرها في المنزل أضمن من الجاهزة للحفاظ على صحة أفراد عائلتك وصنعها في وقت قصير وبدون جهد.

طريقة عمل المدلعة بالبيت

تتكون هذه الوصفة من عدة طبقات وهي عبارة عن طبقة من البسبوسة، وطبقة من الكنافة، وطبقة من صوص الكراميل أو الشكولاته وبعض المكسرات، سوف نقدم طريقة هذه الوصفة خطوة بخطوة ووصفة كل طبقة.

وصفة المدلعة الأصلية:

طبقة البسبوسة:

3 أكواب كبار من دقيق السميد.

كوب كبير من الحليب السائل.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان كبار من الحليب المجفف.

نص كوب من السمن البلدي أو الزبدة.

طبقة الكنافة:

ربع كيلو كنافة.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من السمن البلدي المذابة.

طبقة الحشو والتزين:

نص كوي من صوص الكراميل.

نص كوب من صوص الشكولاته.

كوب من الكريم شانتيه.

نص كوب مكسرات مطحونة.

القطر أو الشربات:

كوب كبير من السكر.

كوب كبير من الماء.

ملعقتان من عصير الليمون.

ربع ملعقة فانيليا.

تحضر الحلوي المدلعة: