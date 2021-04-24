طريقة عمل المدلعة بالبيت بمكونات بسيطة مثل الجاهزة لعشاق الحلويات

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طريقة عمل المدلعة بالبيت، تعتبر هي نوع من أشهر أنواع الحلويات في مصر وخاصة في طنطا حيث انتشرت في الآونه الأخيرة وزاد محرك البحث على الانترنت بسبب حلوي المدلعة، وتعد مكوناتها بسيطة وموجودة دائماً في كل بيت بشهر رمضان المبارك فهي تتكون من البسبوسة والكنافة وطبقة من الكريمة وصوص الشكولاته الداكنة والأبيض وبعض المكسرات، ويفضل الكثير من الأشخاص هذه الحلويات الشرقية التي تكون بلح الشام والكنافة التركية وهذه حلويات رمضان، وهذه الحلوى لكل عشاق البسبوسة والقطايف وهذه الحلويات وسوف نقدم لربة المنزل وصفة المدلعه خطوة بخطوة لتحضيرها في المنزل أضمن من الجاهزة للحفاظ على صحة أفراد عائلتك وصنعها في وقت قصير وبدون جهد.طريقة عمل المدلعة بالبيت
تتكون هذه الوصفة من عدة طبقات وهي عبارة عن طبقة من البسبوسة، وطبقة من الكنافة، وطبقة من صوص الكراميل أو الشكولاته وبعض المكسرات، سوف نقدم طريقة هذه الوصفة خطوة بخطوة ووصفة كل طبقة.
وصفة المدلعة الأصلية:
طبقة البسبوسة:
- 3 أكواب كبار من دقيق السميد.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- كوب من السكر الأبيض.
- ملعقتان كبار من الحليب المجفف.
- نص كوب من السمن البلدي أو الزبدة.
طبقة الكنافة:
- ربع كيلو كنافة.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب من السمن البلدي المذابة.
طبقة الحشو والتزين:
- نص كوي من صوص الكراميل.
- نص كوب من صوص الشكولاته.
- كوب من الكريم شانتيه.
- نص كوب مكسرات مطحونة.
القطر أو الشربات:
- كوب كبير من السكر.
- كوب كبير من الماء.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- ربع ملعقة فانيليا.
تحضر الحلوي المدلعة:
- اولاً نقوم بتحضير البسبوسة: نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع دقيق السميد، والسكر، والحليب المجفف ونخلطهم بأيدينا جيداً، قم نقوم بوضع الحليب السائل والسمن ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض ” عدم الفرط في التقليب حتى ل تكون عرق البسبوسة”.
- نحضر صينية ونبطنها بورق الزبدة وندهنها بالسمن، ثم نقوم بوضع البسبوسة ونوزعها جيداً في جميع أطراف الصينية.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية ونضع الصينية بها للحصول على اللون الذهبي من أسفل وأعلى البسبوسة.
- ثانياً: نقوم بتحضير الشربات: نحضر فدر ونضعه على النار ونضيف الماء والسكر ونخلطهم جيداً ونتركه على النار حتى يغلي ثم نرفعه فور غليانه ونضيف عصير الليمون والفانيليا ونتركه جانباً حتى يبرد وحتى خروج البسبوسة من الفرن.
- عند خروج البسبوسة الساخنة فوراً من الفرن نقوم بوضع كوبان من الشربات على البسبوسة ونتركها جانباً لمدة 4 دقائق حتى تتشرب جميع الجوانب من الشربات ثم نغطيها ونضعها على جنب ونحضر باقي الوصفة.
- ثالثاً نقوم بتحضير الكنافة: نحضر وعاء ونقوم بتفتيت الكنافة ونضيف السكر البودرة الناعم ونخلطهم مع بعض، ثم نقوم بصب السمن أو الزبده ونخلط جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس.
- نحضر صينية مثل صينية البسبوسة ونبطنها بورق الزبدة وندهنها بالقليل من السمن ثم نضع خليط الكنافة ونوزعه جيداً في جميع جوانب الصينية.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تصبح لونها ذهبي وعند الحصول على اللون الذهبي نخرجها من الفرن نقوم بوضع باقي كمية الشربات الموجودة ونتركها حتى تبرد.
- رابعاً نقوم بتحضير كريمة للمدلعقة: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ثم نضيف كوب الكريم شانتيه 3 ملاعق سكر بودرة، وكوب من اللبن المثلج، وعلبه من القشطة لتعطي طعم لذيذ ومميز ونخلطهم في الخلاط حتى يصبح لدينا قوام من كريم شانتيه.
- نحضر طبق مسطح ثم نقوم بوضع طبقة من الكنافة ثوم نقوم بدهن هذه الطبقة بالكريم شانتيه
- ثم طبقة من البسبوسة المفتفته ثم نضع كمية من الكريمة ونضع كمية اخري من البسبسوة المفتفته ثم نضيف كريمة الكنافة ثوم نقوم بدهن هذه الطبقة بالكريم شانتيه ثم نقوم بأضافة الصوص الكراميل ويغطي سطح جميع أطراف المدلعة ونضع المكسرات.
- تحدثنا سابقاً عن طريقة عجينة لقمة القاضي هذه ايضاً من الحلويات التي تحضر في شهر رمضان.
- نقوم بوضع حلوي المدلعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تمسك ثم نقدمها وبجانبها مشروب مضل.
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طريقة عمل المدلعة بالبيت، تعتبر هي نوع من أشهر أنواع الحلويات في مصر وخاصة في طنطا حيث انتشرت في الآونه الأخيرة وزاد محرك البحث على الانترنت بسبب حلوي المدلعة، وتعد مكوناتها بسيطة وموجودة دائماً في كل بيت بشهر رمضان المبارك فهي تتكون من البسبوسة والكنافة وطبقة من الكريمة وصوص الشكولاته الداكنة والأبيض وبعض المكسرات، ويفضل الكثير من الأشخاص هذه الحلويات الشرقية التي تكون بلح الشام والكنافة التركية وهذه حلويات رمضان، وهذه الحلوى لكل عشاق البسبوسة والقطايف وهذه الحلويات وسوف نقدم لربة المنزل وصفة المدلعه خطوة بخطوة لتحضيرها في المنزل أضمن من الجاهزة للحفاظ على صحة أفراد عائلتك وصنعها في وقت قصير وبدون جهد.طريقة عمل المدلعة بالبيت
تتكون هذه الوصفة من عدة طبقات وهي عبارة عن طبقة من البسبوسة، وطبقة من الكنافة، وطبقة من صوص الكراميل أو الشكولاته وبعض المكسرات، سوف نقدم طريقة هذه الوصفة خطوة بخطوة ووصفة كل طبقة.
وصفة المدلعة الأصلية:
طبقة البسبوسة:
- 3 أكواب كبار من دقيق السميد.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- كوب من السكر الأبيض.
- ملعقتان كبار من الحليب المجفف.
- نص كوب من السمن البلدي أو الزبدة.
طبقة الكنافة:
- ربع كيلو كنافة.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب من السمن البلدي المذابة.
طبقة الحشو والتزين:
- نص كوي من صوص الكراميل.
- نص كوب من صوص الشكولاته.
- كوب من الكريم شانتيه.
- نص كوب مكسرات مطحونة.
القطر أو الشربات:
- كوب كبير من السكر.
- كوب كبير من الماء.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- ربع ملعقة فانيليا.
تحضر الحلوي المدلعة:
- اولاً نقوم بتحضير البسبوسة: نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع دقيق السميد، والسكر، والحليب المجفف ونخلطهم بأيدينا جيداً، قم نقوم بوضع الحليب السائل والسمن ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض ” عدم الفرط في التقليب حتى ل تكون عرق البسبوسة”.
- نحضر صينية ونبطنها بورق الزبدة وندهنها بالسمن، ثم نقوم بوضع البسبوسة ونوزعها جيداً في جميع أطراف الصينية.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية ونضع الصينية بها للحصول على اللون الذهبي من أسفل وأعلى البسبوسة.
- ثانياً: نقوم بتحضير الشربات: نحضر فدر ونضعه على النار ونضيف الماء والسكر ونخلطهم جيداً ونتركه على النار حتى يغلي ثم نرفعه فور غليانه ونضيف عصير الليمون والفانيليا ونتركه جانباً حتى يبرد وحتى خروج البسبوسة من الفرن.
- عند خروج البسبوسة الساخنة فوراً من الفرن نقوم بوضع كوبان من الشربات على البسبوسة ونتركها جانباً لمدة 4 دقائق حتى تتشرب جميع الجوانب من الشربات ثم نغطيها ونضعها على جنب ونحضر باقي الوصفة.
- ثالثاً نقوم بتحضير الكنافة: نحضر وعاء ونقوم بتفتيت الكنافة ونضيف السكر البودرة الناعم ونخلطهم مع بعض، ثم نقوم بصب السمن أو الزبده ونخلط جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس.
- نحضر صينية مثل صينية البسبوسة ونبطنها بورق الزبدة وندهنها بالقليل من السمن ثم نضع خليط الكنافة ونوزعه جيداً في جميع جوانب الصينية.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تصبح لونها ذهبي وعند الحصول على اللون الذهبي نخرجها من الفرن نقوم بوضع باقي كمية الشربات الموجودة ونتركها حتى تبرد.
- رابعاً نقوم بتحضير كريمة للمدلعقة: نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ثم نضيف كوب الكريم شانتيه 3 ملاعق سكر بودرة، وكوب من اللبن المثلج، وعلبه من القشطة لتعطي طعم لذيذ ومميز ونخلطهم في الخلاط حتى يصبح لدينا قوام من كريم شانتيه.
- نحضر طبق مسطح ثم نقوم بوضع طبقة من الكنافة ثوم نقوم بدهن هذه الطبقة بالكريم شانتيه
- ثم طبقة من البسبوسة المفتفته ثم نضع كمية من الكريمة ونضع كمية اخري من البسبسوة المفتفته ثم نضيف كريمة الكنافة ثوم نقوم بدهن هذه الطبقة بالكريم شانتيه ثم نقوم بأضافة الصوص الكراميل ويغطي سطح جميع أطراف المدلعة ونضع المكسرات.
- تحدثنا سابقاً عن طريقة عجينة لقمة القاضي هذه ايضاً من الحلويات التي تحضر في شهر رمضان.
- نقوم بوضع حلوي المدلعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تمسك ثم نقدمها وبجانبها مشروب مضل.
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