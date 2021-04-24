طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت مثل الجاهز مش هتشتري من برة تاني

طريقة عمل بلح الشام المقرمش، بلح الشام من الحلويات المشهورة في الوطن العربي والتي يتم تناولها بشكل خاص في أيام شهر رمضان المبارك، وتقوم الكثير من ربات البيوت بشرائه من محلات الحلويات وشراء لقمة القاضي ولكن يبقى بلح الشام المنزلي هو الأفضل والأضمن من حيث الجودة والطعم، لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة بسيطة ومضمونة للحصول على بلح شام مقرمش ولذيذ، وهنا اخترنا لكم طريقة بسيطة لعمل عجينة بلح الشام بالإضافة إلى شرح مفصل لتشكيل العجينة بطريقة بسيطة وخاصة للمبتدئين: طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت مكونات القطر كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير نضع السكر والماء في قدر مناسب ونرفعهم على نار متوسطة.

نترك الخليط على النار دون تقليب حتى يبدأ بالغليان وبعدها نضيف عصير الليمون.

نترك الخليط يغلي على نار منخفضة لمدة خمس دقائق، ثم نرفعه ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. مكونات عجينة بلح الشام كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السميد الناعم.

ربع كوب من النشا.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاث حبات من البيض (بدرجة حرارة الغرفة).

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من السكر. مكونات عجينة بلح الشام طريقة التحضير نحضر قدر ونضع فيه الماء والزبدة والسكر ثم نرفع القدر على النار.

نترك الخليط على النار حتى يبدأ بالغليان.

نترك الخليط على النار حتى يبدأ بالغليان. نضيف جميع المكونات الجافة بالتدريج إلى الخليط السابق.

نقلب جيداً على نار هادئة حتى نحصل على خليط متجانس وأصفر اللون.

نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً لمدة خمس دقائق.

نضيف البيض بالتدريج مع استخدام المضرب الكهربائي لخلط البيض مع الخليط.

أثناء الخلط نضيف الفانيلا وبعد الانتهاء نترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق. لتشكيل العجينة يمكن اتباع هذه الطريقة لتشكيل العجينة يمكن اتباع هذه الطريقة الأولى: يتم فيها وضع العجينة في كيس حلواني (من الأفضل أن يكون من القماش)، وبعدها نحضر القدر الذي سوف يتم قلى بلح الشام فيه، ثم نضع فيه كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بتشكيل بلح الشام في الزيت بسرعة، وبعدها نرفع القدر على النار ونترك بلح الشام حتى يكتسب اللون الأصفر ثم نرفعه على ورق مطبخ ونتركه يبرد خمس دقائق، وبعدها نعيد تحميره مرة أخرى في زيت ساخن حتى يكتسب اللون الذهبي، وبعد ذلك نقوم بوضعه في القطر لمدة خمس دقائق، ثم نرفعه من القطر ونزينه بالفستق المجروش ونقدمه. الوسوم

طريقة عمل بلح الشام المقرمش، بلح الشام من الحلويات المشهورة في الوطن العربي والتي يتم تناولها بشكل خاص في أيام شهر رمضان المبارك، وتقوم الكثير من ربات البيوت بشرائه من محلات الحلويات وشراء لقمة القاضي ولكن يبقى بلح الشام المنزلي هو الأفضل والأضمن من حيث الجودة والطعم، لذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة بسيطة ومضمونة للحصول على بلح شام مقرمش ولذيذ، وهنا اخترنا لكم طريقة بسيطة لعمل عجينة بلح الشام بالإضافة إلى شرح مفصل لتشكيل العجينة بطريقة بسيطة وخاصة للمبتدئين: طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت مكونات القطر كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير نضع السكر والماء في قدر مناسب ونرفعهم على نار متوسطة.

نترك الخليط على النار دون تقليب حتى يبدأ بالغليان وبعدها نضيف عصير الليمون.

نترك الخليط يغلي على نار منخفضة لمدة خمس دقائق، ثم نرفعه ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. مكونات عجينة بلح الشام كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السميد الناعم.

ربع كوب من النشا.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاث حبات من البيض (بدرجة حرارة الغرفة).

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من السكر. مكونات عجينة بلح الشام طريقة التحضير نحضر قدر ونضع فيه الماء والزبدة والسكر ثم نرفع القدر على النار.

نترك الخليط على النار حتى يبدأ بالغليان.

نترك الخليط على النار حتى يبدأ بالغليان. نضيف جميع المكونات الجافة بالتدريج إلى الخليط السابق.

نقلب جيداً على نار هادئة حتى نحصل على خليط متجانس وأصفر اللون.

نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً لمدة خمس دقائق.

نضيف البيض بالتدريج مع استخدام المضرب الكهربائي لخلط البيض مع الخليط.

أثناء الخلط نضيف الفانيلا وبعد الانتهاء نترك العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق. لتشكيل العجينة يمكن اتباع هذه الطريقة لتشكيل العجينة يمكن اتباع هذه الطريقة الأولى: يتم فيها وضع العجينة في كيس حلواني (من الأفضل أن يكون من القماش)، وبعدها نحضر القدر الذي سوف يتم قلى بلح الشام فيه، ثم نضع فيه كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بتشكيل بلح الشام في الزيت بسرعة، وبعدها نرفع القدر على النار ونترك بلح الشام حتى يكتسب اللون الأصفر ثم نرفعه على ورق مطبخ ونتركه يبرد خمس دقائق، وبعدها نعيد تحميره مرة أخرى في زيت ساخن حتى يكتسب اللون الذهبي، وبعد ذلك نقوم بوضعه في القطر لمدة خمس دقائق، ثم نرفعه من القطر ونزينه بالفستق المجروش ونقدمه.

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