طريقة عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية ، تعتبر من أشهر الحلويات التي تعد في الوطن العربي، وتحتوي علي عناصر غذائية كثير، ومفيدة للجسم، وتحتوي علي فيتامينات، وبروتينات، وسعرات حرارية، وتعتبر الكنافة بالموتزاريلا الأردنية من افضل الحلويات التي تعد في شهر رمضان الكريم، ويكثر عملها في الدول في هذا الشهر، ويوجد اكثر من طريقة لعملها مثل الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمانجو، وغيرها، وتتميز بالقوام الهش، والمقرمش، والطعم، والمذاق المميز، والرائع سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية في المنزل مكونات عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية في المنزل سوف نقدم لكم مكونات عمل الكنافة بالطريقة الأردنية وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمنة المذابة.

معلقتان من القشطة الجاهزة لدهن الوجه.

كوبان من الجبنة الموتزاريلا.

معلقة من السكر.

مكسرات حسب الرغبة. مكونات تحضير الشربات كوب من السكر

كوب من الماء

معلقة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكنافة بالموتزاريلا وهي كما يلي:- تحضير الشربات نضع وعاء علي النار ونضع داخل الوعاء السكر، والماء لبعض الوقت حتي يغلي ثم نضيف ماء الورد، ونتركهم حتي يصبح ثقيل ثم نطفي النار. تحضير الكنافة الأردنية نحضر وعاء، ونضع فيه الكنافة، ونفركها ثم نضيف اليها السمنة، ونستمر في الفرك حتي تصبح مثل الشعرية. ثم نحضر صينية، وندهنها بالسمن، ونضع طبقة من الكنافة بداخلها، ونضغط عليها بتساوي. ثم نضع طبقة من الجبنة الموتزاريلا، ورشة من السكر، والمكسرات ثم نضيف طبقة أخري من الكنافة، ونضغط عليها بتساوي أيضا، ونضعها جانبا. ثم نقوم بإشعال الفرن علي درجة حراره عالية ما يقارب 180 درجه، وننتظر حتي تسخن ثم نضع طبقة من القشطة علي وجه الصينية ثم نقوم بداخل الصينية ألي الفرن لمدة تتراوح من بين نصف ساعة حتي ساعة الاربع، وننتظر حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي. ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونسكب عليها الشربات مباشرة، ونتركها حتي تبرد، وتقطع علي طبق، وتزين بالقشطة، وتقدم للضيوف، وبألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية ، تعتبر من أشهر الحلويات التي تعد في الوطن العربي، وتحتوي علي عناصر غذائية كثير، ومفيدة للجسم، وتحتوي علي فيتامينات، وبروتينات، وسعرات حرارية، وتعتبر الكنافة بالموتزاريلا الأردنية من افضل الحلويات التي تعد في شهر رمضان الكريم، ويكثر عملها في الدول في هذا الشهر، ويوجد اكثر من طريقة لعملها مثل الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمانجو، وغيرها، وتتميز بالقوام الهش، والمقرمش، والطعم، والمذاق المميز، والرائع سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية في المنزل بخطوات بسيطة. مكونات عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية في المنزل مكونات عمل الكنافة بالموتزاريلا بالطريقة الأردنية في المنزل سوف نقدم لكم مكونات عمل الكنافة بالطريقة الأردنية وهي كالتالي:- كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمنة المذابة.

معلقتان من القشطة الجاهزة لدهن الوجه.

كوبان من الجبنة الموتزاريلا.

معلقة من السكر.

مكسرات حسب الرغبة. مكونات تحضير الشربات كوب من السكر

كوب من الماء

معلقة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكنافة بالموتزاريلا وهي كما يلي:- تحضير الشربات نضع وعاء علي النار ونضع داخل الوعاء السكر، والماء لبعض الوقت حتي يغلي ثم نضيف ماء الورد، ونتركهم حتي يصبح ثقيل ثم نطفي النار. تحضير الكنافة الأردنية نحضر وعاء، ونضع فيه الكنافة، ونفركها ثم نضيف اليها السمنة، ونستمر في الفرك حتي تصبح مثل الشعرية. ثم نحضر صينية، وندهنها بالسمن، ونضع طبقة من الكنافة بداخلها، ونضغط عليها بتساوي. ثم نضع طبقة من الجبنة الموتزاريلا، ورشة من السكر، والمكسرات ثم نضيف طبقة أخري من الكنافة، ونضغط عليها بتساوي أيضا، ونضعها جانبا. ثم نقوم بإشعال الفرن علي درجة حراره عالية ما يقارب 180 درجه، وننتظر حتي تسخن ثم نضع طبقة من القشطة علي وجه الصينية ثم نقوم بداخل الصينية ألي الفرن لمدة تتراوح من بين نصف ساعة حتي ساعة الاربع، وننتظر حتي تنضج، ويصبح لونها ذهبي. ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونسكب عليها الشربات مباشرة، ونتركها حتي تبرد، وتقطع علي طبق، وتزين بالقشطة، وتقدم للضيوف، وبألف هنا وشفا.

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