تخسيس صحي بعض من النصائح الهامة للتخلص من الوزن الزائد، تحتل فكرة الوصول للوزن المثالي والتخلص من الوزن الزائد فكر وبال العديد من الفتيات والشباب في مختلف أنحاء العالم، فنجدهم دائمون البحث عن أفضل الطرق الوصفات التي تساعد في تفتيت الكتل الدهنية في المناطق المختلفة في الجسم، من المعروف أن السمنة من المشاكل التي لها الأثار السلبية بصفة عامة على الجسم فهي تُعد السبب الرئيسي للعديد من الأمراض، كما تكسب الشخص البدين شكل غير لائق.

فقدان الوزن الزائد أو التخسيس

يتم فقدان الوزن بطريقتين، الطريقة الأولى أذا تعرض الجسم لمرضً ما فأن من الممكن يفقد الجسم عدد من الكيلوات نتيجة الإصابة بالمرض أو بسبب سوء تغذية وهذا ما يعرف “بالفقد الطلقائي” ، أما الطريقة الثانية يتم خسارة عدد من الكيلوات عن طريق إتباع نوع من الحمية الغذائية التي تساعد على التخسيس وهذا ما يعرف “بالفقد المتعمد”.

شرب الماء بكميات كافية فهناك ما يعرف عن رجيم الماء، لأنه يساعد على إنقاص الوزن، فهو من المشروبات عديمة السعرات الحرارية التي تكسب الإحساس بالشبع والإمتلاء

ممارسة الرياضة بصفة يومية لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة ويفضل التنوع في ممارسة الرياضة

إتباع حمية غذائية سليمة من تقليل الكربوهيدرات والدهون والسكريات والغنى بالسعرات الحرارية

الحرص والأكثار من تناول الخضروات الغنية بالألياف

عزم النية على التخسيس وتنمية الإرادة والصبر على النتيجة المرجوة

الحرص على تناول البروتينات، حيثُ أنه يحفز الجسم على حرق الدهون

الحرص على تناول وجبة الإفطار، ويرجع ذلك إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن معدلات الحرق تزيد في الصباح الباكر

الحرص على النوم مبكراً وتجنب السهر وذلك بهدف الاستغناء عن تناول الوجبات الليلية.

الوجبة الغذائية الكمية الموصى بها الإفطار تناول شريحة من التوست الدايت + بيضة واحدة مسلوقة + قطعة من الجبن القريش أو معلقتين كبيرتان من الفول عليه معلقة صغيرة من زيت الزيتون الغذاء 4 معالق من الأرز وبفضل الأرز البني أو المكرونة أو نصف رغيف من الخبز المصنوع من القمح أو الدقيق الأسمر + طبق كبير من السلطة الخضراء “الكمية غير محدودة” + ربع من الدجاج المشوي أو قطعة من اللحم أو عدد سمكتين متوسطة الحجم مشوي العشاء تناول ثمرتين من الفاكهة ” ماعدا الموز أو المانجو أو البلح أو التين” + كوب من الزبادي خالي الدسم أو تناول قطعة من الجبن القريش + طبق من السلطة الخضراء

بعض النصائح الهامة لخسارة الوزن بشكل صحيحمية غذائية متزنة لخسارة الوزن