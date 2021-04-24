أفضل الطرق الطبيعية لإزالة جير الأسنان وتبييض الأسنان بكل سهولة في المنزل

يسعى الجميع إلى إزالة الجير من الأسنان والحصول على ابتسامة بيضاء ورائعة، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق لإزالة الجير من أسنانهم، لكن يوجد طرق مكلفة بما في ذلك الليزر أو شرائط تبييض الأسنان، وعادة ما يكون لهذه الأساليب تأثير سلبي على الصحة العامة و الأسنان واللثة، وبما أن الكثير منا قد لا يعرف أنه يمكننا إزالة الجير الذي يتراكم على أسناننا بطرق طبيعية دون الحاجة للذهاب إلى مراكز تجميل الأسنان ودفع مبالغ باهظة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان وإزالة الجير في المنزل وبكل سهولة.

وهو أحد المركبات الطبيعية الكاشطة للأسنان، لذلك فهو من الطرق الفعالة لإزالة الجير من الأسنان بكل سهولة، لأنه يقضي على البكتيريا العالقة في تجويف الفم، حيث تعتبر البكتيريا هي أحد أسباب تلون الأسنان وتراكم جير الأسنان، لكن ينصح بعدم استخدامه لأكثر من 3 أيام في الأسبوع لأنه قد يسبب حساسية أو التهاب في الأسنان واللثة. خل حمض التفاح يبيكربونات الصوديوم وهو أحد المركبات الطبيعية الكاشطة، لذلك فهو من الطرق الفعالة لإزالة الجير، لأنه يقضي على البكتيريا في تجويف الفم ، والبكتيريا هي أحد أسباب تلون الأسنان. لكن لا ينصح باستخدامه أكثر من 3 أيام في الأسبوع، لأنه قد يسبب حساسية أو التهاب في الأسنان واللثة.

يتميز خل التفاح بقدرته الكبيرة على إزالة الجير من الأسنان وكذلك الروائح الكريهة من الفم وذلك لاحتوائه على حمض الأسيتيك وهو واحد من الأحماض الفعالة التي تقتل البكتيريا الموجودة في الفم والتي تعمل على تغير لون الأسنان، ومع ذلك ينصح قبل استخدام خل التفاح كمحلول لتنظيم الفم تخفيفه بكمية قليلة من الماء وشطف فمك بالماء بعد الانتهاء من هذه العملية، يرجى الحرص على عدم الإفراط في استخدامه لأنه قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

تعتبر هذه الوصفة من الطرق التقليدية لتبييض الأسنان في الهند وتتميز بقدرتها على قتل البكتيريا وإذابة المواد الدهنية من الفم، ويفضل استخدام زيت جوز الهند حيث يعتبر هو الزيت الأفضل للاستخدام فهو يحتوي على الكثير من حمض اللوريك وله خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات ويمكن استخدامه لمحاربة العدوى والبكتيريا.

إحدى الطرق الفعالة لإزالة الرواسب القشرية والجيرية من الأسنان، لأن الفحك يحتوي على شحنة سالبة والتي يمكن أن تجذب جزيئات موجبة الشحنة الموجودة في بكتيريا الفم بحيث يمكن امتصاصها والتخلص منها بكل سهولة وبدون تكاليف.

يعتقد الكثير من الناس أن استخدام قشر البرتقال قد يكون له تأثير قوي في إزالة الترسبات الجيرية، وذلك لأن قشر البرتقال يحتوي على فيتامين سي الذي يمكنه محاربة البكتيريا في الفم وتطهيره بكل سهولة.

يعتبر الملح من أكثر العلاجات المنزلية البسيطة لإزالة الجير من الأسنان بكل سهولة، وذلك بسبب قدرته على مقاومة بكتيريا الفم فإنه يساعد في علاج التهابات اللثة والقضاء على رائحة الفم الكريهة، ومع ذلك فقد أثبتت بعض الأبحاث أن الملح المفرط في الطعام له آثار ضارة على الأسنان، لأن الملح الزائد سيقلل من نسبة الكالسيوم في الجسم، والكالسيوم هو المركب الأساسي الذي يتكون منه الأسنان.