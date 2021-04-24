طريقة عمل الفلافل السعودي الشهيرة زي المحلات وأحلي وبأقل التكلفة

الفلافل السعودي ، تعتبر من الوجبات المشهورة في العالم، وهي من الوجبات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وعند تناولها تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتختلف طريقة تحضيرها و اسمها من بلد لآخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي يسهل تحضيرها، ويمكن عملها الحمص أو الفول، وتتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، ويتم تقديمها مع الفول المدمس والسلطات والمقبلات وغيرها، وتعتبر غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم، وتعتبر غنية بالألياف الغذائية الصحية، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الفلافل السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الفلافل السعودي

تحتوي الفلافل السعودي على بعض المكونات الرئيسية التي تجعلها هشة ولذيذة وهي كالتالي:-

نصف كيلو غرام من الحمص.

4 فصوص من الثوم.

نصف كوب من الزنجبيل المطحون.

2 ملعقة صغيرة من بهارات الفلافل.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

بيضة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

رشة من الكمون المطحون.

كوب من الزيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفلافل السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بنقع الحمص لمدة يوم كامل م نقوم بطحنه مع الثوم جيداً حتى يصبح خليط متماسك. نضيف بعد ذلك الملح والبيكنج صودا والزنجبيل والبهارات والبيض والبقدونس والكمون والكزبرة ونخلط المكونات معاً جيداً. نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونتركها حتي يسخن الزيت. نقوم بتشكيل العجينة على شكل اقراص ونضعها في طبق السمسم ثم نقوم بوضعها في الزيت ونقلبها حتى تتحمر. نخرج الأقراص من الزيت ونصفيها من الزيت ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا.

سر نجاح الفلافل وجعلها هشة ومقرمشة

يجب ان تكون عجينة الفلافل خشنة وليس ناعمة حتى يدخل بها الزيت الساخن ويجعلها هشة وناضجة، واذا كنتي ترغبين ان تكون مقرمشة عليكي وضع ملعقة من النشا حتى تكون مقرمشة، ويمكن إضافة لبابة خبز بالعجينة تصبح هشة أكثر ولذيذة.