طريقة عمل الكنافة الكورنيه شكل مميز وطعم روعة يجذب الجميع

تعد الكنافة الكورنيه من أنواع الحلويات اللذيذة التي يندر إعدادها، وتختلف طريقة إعداد الكنافات من طريقة إلى أخرى حيث يمكن عملها سادة أو حشوها بالكريمة أو المكسرات أو الجبن المحلي أو القشطة وكثير من الأنواع المختلفة، وهذه الطريقة تكون على شكل قراطيس أو كورنيهات بالكريمة البيتي الممتازة، حيث يتم تقديم هذه الحلوى بشكل رائع وجذاب يجلب الجميع على التناول، ويتم تزينه بالمكسرات على حسب رغبة كل شخص، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل الكنافة الكورنيه وطريقة تحضير الكريمة البيتي أيضاً.

مكونات عمل الكنافة الكورنيه

تتكون الكنافة الكورنيه من مكونات مشهورة وبسيطة وهي كما يلي:

كنافة طرح ( أو كنافة شعر ) طازجة.

زيت غزير للتحمير أو سمنة غزيرة.

كورنيهات كنافة ( مثل الأقماع ).

مكسرات.

الحشو

نصف كوب من الكريمة شانتيه الخام.

1/3 كوب من الحليب المكثف المحلى.

3/4 كوب من الماء البارد.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير كنافة رمضان بعدة أشكال مختلفة والآن سوف نقدم لكم طريقة تحضير رائعة وهي كما يلي:

نقوم بتحضير كنافة شعر طازجة غير مخزنة، نقطعها بطول 20 سم تقريباً مع التغطية حتى لا تنشف. نأخذ خصلة من العجين ونلفها على الكورنيهات أو الأقماع من أسفل، ونقوم بترطيبها بأطراف الأصابع بقليل ( نسبة قليلة جداً لا تذكر ) من الماء البارد حتى تتماسك. بعد ذلك نقوم بوضعها في زيت غزير على النار أو زيت مع سمن، ونتركها على نار هادئة حتى تحمر. نخرجها من الزيت ونتركها حتى تبرد، ثم نسحب كورنيه المعدن من كورنيه الكنافة. نسكب الشربات عليها باستخدام المقصوصة. نقوم بحشوها بالكريمة أو القشطة أو الشوكولاته على حسب الرغبة، ونقدمها بالف هنا وشفا.

طريقة تحضير حشو الكريمة

تتعدد طرق الحشو على حسب رغبة كل شخص والآن نقدم طريقة الحشو بالكريمة وهي كما يلي: