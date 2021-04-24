طريقة عمل سمبوسة بالجبنة مقرمشة وبدون ما تشرب زيت

طريقة عمل سمبوسة بالجبنة التي تعد من أشهر الأكلات الرمضانية المفضلة لدى الكثير، وقد ارتبط تحضير السمبوسة الجاهزة بتجهيزات المائدة الرمضانية، السمبوسة من الأطباق الجانبية سريعة التحضير إذ أنها لا تستغرق وقت طويل أثناء التحضير، كما أنه يمكن تجهيزها في وقت مسبق وتفريزها، وقلي السمبوسة وقت الحاجة، وأهم ما يميزها أنه يمكن حشو السمبوسة بالحشوات المتنوعة بما فيها السمبوسة بالخضار والسمبوسة باللحم المفروم والسمبوسة بالجبنة.

طريقة عمل سمبوسة بالجبنة بدون ما تشرب زيت

تعد طريقة عمل السمبوسة بالجبنة بدون ما تشرب زيت من أسهل الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها على مائدة الطعام بجانب الوجبات الرئيسية، كما أنه يمكن حشو السمبوسة بالخضار أو اللحم المفروم، وفيما يلي مكونات السمبوسة بالجبنة:

رقائق السمبوسة.

شرائح زيتون المخلية.

جبن أبيض مالح.

جبن شيدر.

جبن موتزريلا.

زيت غزير للقلي.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الماء.

في البداية نضع أنواع الجبن المفضلة والمتاحة في وعاء مناسب الحجم ثم نقلبهم جيدًا حتى تمام الاندماج. نحضر رقائق السمبوسة ثم نضع ملعقة من خليط الجبن وشريحة من الزيتون المخلي ثم نقوم بلف السمبوسة بالجبنة على شكل مثلث. نقوم بخلط ملعقة الماء مع ملعقة الدقيق حتى تتكون عجينة سائلة نستخدمها في غلق أطراف السمبوسة حتى تظل محتفظة بشكل أثناء القلي. نكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية السمبوسة المتاحة. نضع وعاء به زيت غزير على النار ثم نقوم بقلي السمبوسة حتى تأخذ اللون الذهبي. نرفع السمبوسة من الزيت ثم نضعها على مناشف ورقية حتى تمتص الزيت الزائد. تقدم السمبوسة على مائدة الإفطار أو الوجبات الرئيسية إلى جانب الأطعمة الأخرى.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة

لا تختلف طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة عن السمبوسة بالجبنة، فالطريقة واحدة مع تنوع الحشوات، ولكن الاختلاف يكمن في طريقة تحضير حشو السمبوسة، وفيما يلي المكونات والخطوات بالتفصيل.

السمبوسة الجاهزة.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

مقدار ملعقتين كبيرتين زيت.

ملح حسب الرغبة.

توابل لحم.

زيت غزير.

نقوم بتجهيز حشو السمبوسة في البداية من خلال تسوية اللحم المفروم. نضع الزيت في وعاء على النار ثم نضيف كمية اللحم المفروم. نضيف البصل والتوابل المتاحة ونقلب، ثم نغطي الوعاء حتى ينضج حشو السمبوسة باللحمة المفرومة. نضع الملح على اللحم المفروم ثم نرفع الوعاء من النار ونتركها تبرد. نقوم بحشو السمبوسة باللحمة المفرومة ثم نغلقها على شكل مثلث. نقوم بقلي السمبوسة في زيت غزير حتى تأخذ اللون الذهبي.

المكوناتطريقة التحضير

بهذا نكون انتهينا من حشو السمبوسة باللحمة المفرومة، وقدمنا لكم طريقة عمل السمبوسة بالجبنة بدون ما تشرب زيت.