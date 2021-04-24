طريقة عمل التومية السوري سر طريقة المطاعم بسهولة في البيت

طريقة عمل التومية السوري ، أشهر السلطات السورية بالنشا وبدون نشا في المكونات بجانب المشويات والرز البسمتي وساندوتشات الشاورما اللذيذة، في هذا المقال مرجع إلي طريقة عمل التومية السوري سر طريقة المطاعم السوري بسهولة بمكونات في البيت ستقومي بتقديمها علي مائدة الطعام وستنال إعجاب أسرتك.



طريقة عمل التومية السوري بالنشا

في هذه الوصفة سنستخدم النشا في تحضير التومية السوري، وإليك مكونات التومية السوري بالتفصيل مع خطوات تحضير التومية:

مقادير التومية السوري:

كوب من الماء.

كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

1/4 كوب زيت.

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

4 ملاعق من المايونيز.

في حلة علي النار قومي بإضافة الماء والحليب والنشا حتى تذوب النشا في خليط الماء والحليب، وهذه خطوة هامة في طريقة عمل التومية السوري بالنشا.

بالنشا. ثم قومي بتشغيل النار حتى يثقل قوام التومية السوري، ثم ارفعيه من علي النار، واتركيه يبرد تماماً ويمكنك مسكه بيدك.

ثم ارفعيه من علي النار، واتركيه يبرد تماماً ويمكنك مسكه بيدك. في الخلاط أضيفي خليط التومية السوري، وأضيفي إليه ربع كوب من الزيت، وملعقة كبيرة من الثوم المفروم و إليهم 1/2 كوب من الحليب، و 4 ملاعق من المايونيز أو 4 ملاعق كبيرة من الزبادي ، و 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وأضيفي إليه ربع كوب من الزيت، وملعقة كبيرة من الثوم المفروم و إليهم 1/2 كوب من الحليب، و 4 ملاعق من المايونيز أو 4 ملاعق كبيرة من الزبادي ، و 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. قومي بتشغيل الخلاط علي جميع مكونات التومية السوري، ويمكنك التحكم في قوام التومية السوري بإضافة اللبن أو تقليله وبذلك قدمنا الثومية السوري بالنشا .

تحضير الثومية السوري بالنشا

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التومية السوري بدون نشا

في هذه الوصفة سنقوم بتقديم طريقة عمل التومية السوري بدون نشا باستخدام بياض البيض، إليك مكونات التومية السوري بدون نشا:

كوب ماء.

ملعقتين مايونيز.

2 بياض بيضة .

1/4 كوب زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة ونص كبيرة من الثوم المفروم.

1/4 كوب حليب.

ملعقة من عصير الليمون.

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قومي بغلي كوب من الماء علي النار، وأضيفي بياض البيض والملح، وقومي بالتقليب باستمرار حتى يغلي مرة واحة ارفعيه من علي النار.

في الخلاط أضيفي الخليط وإليه الثوم والحليب وعصير الليمون والمايونيز أو يمكنك استبدال بالزبادي، وقومي بتشغيل الخلاط حتى تندمج مكونات التومية السوري .

. ثم أضيفي الزيت تدريجياً خيط رفيع حتى تنتهي من كمية الزيت، واتركيها تبرد.

ثم ادخلي التومية السوري الثلاجة حتى يجمد قوام التومية السوري ويصبح كريمي وتقدم بجانب الأكلات، وبذلك نكون قدمنا طريقة عمل التومية السوري.

تحضير التومية السوري ببياض البيض