طريقة عمل السمبوسك المقرمشة الشهيرة طريقة عجينة السمبوسك السعودي بالفرن

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السمبوسك لأنها تعتبر من ألذ المقرمشات التي توضع علي السفرة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وحشوها بأكثر من نوع مثل الجبن واللحم المفروم وقطع الدجاج الصغيرة والبسطرمة والزيتون ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل السمبوسك بالجبنة طريقة السمبوسك طريقة السمبوسك لتحضير أنجح وأضمن عجينة سمبوسك بطريقة صحية من خلال المقادير التالية : 400 جرام من الدقيق

ملعقة كبيرة من الملح

نصف كوب من الزيت

3 كوب من الماء الفاتر تحضيرعجينة السمبوسك قومي بإضافة الملح والزيت للدقيق ثم قومي بالتقليب جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة

اتركي العجين لمدة 15 دقيقة ثم قومي بتقطيعها لدوائر صغيرة

ثم قومي بفرد العجين كل واحدة علي حدة وقومي برش الدقيق عليها

قومي بوضع كل دائرة علي حدي ف صينية ساخنة وقومي بوضع نصف كوب من الماء عليها وقومي بالتقليب جيدا لمدة دقيقتين

ثم ضعيها علي شاشة طبخ وقومي بتغطيتها حتي تصبح طرية ليتم تقطيعها طوليا بالتساوي السمبوسك السعودي قومي بإحضار كوب ونصف من اللبن

معلقتان كبيرتان من النشا

ملعقة كبيرة من الملح

300 جرام من الجبنه الموتزريلا والجبن الرومي

كزبرة وبقدونس طازج

ضعيهم في وعاء ثم قومي بالتقليب جيدا لتصبح الجبن سائلة

ثم ضعي رقائق السمبوسك وبداخلها الحشو الجبن السائلة

ثم ضعيها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية سمبوسك بالفرن تحضيرعجينة السمبوسكالسمبوسك السعوديسمبوسك بالفرن قومي بإحضار المكونات التالية كوبان من الدقيق

5 ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة

كوب من الماء الفاتر

لحم مفروم أو جبن حسب الرغبة

بصل مفروم ناعم

زعتر

قومي بخلط الدقيق والخميرة والملح في وعاء كبير

ثم ضعي الزيت عليها واستمري في العجن جيدا لتصبح متوسطة الليونة

ثم اضيفي البصل المفروم والزعتر

قومي بفرد العجين علي شكل طولي

وقطيعها بالتساوي ثم ضعي الحشو اللحم المفروم أو الجبن بالداخل واغلقيها جيدا

ثم ضعيها بالفرن لمدة 20 دقيقة علي درجة حرارة 200 درجة مئوية الوسوم

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السمبوسك لأنها تعتبر من ألذ المقرمشات التي توضع علي السفرة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وحشوها بأكثر من نوع مثل الجبن واللحم المفروم وقطع الدجاج الصغيرة والبسطرمة والزيتون ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل السمبوسك بالجبنة طريقة السمبوسك طريقة السمبوسك لتحضير أنجح وأضمن عجينة سمبوسك بطريقة صحية من خلال المقادير التالية : 400 جرام من الدقيق

ملعقة كبيرة من الملح

نصف كوب من الزيت

3 كوب من الماء الفاتر تحضيرعجينة السمبوسك قومي بإضافة الملح والزيت للدقيق ثم قومي بالتقليب جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة

اتركي العجين لمدة 15 دقيقة ثم قومي بتقطيعها لدوائر صغيرة

ثم قومي بفرد العجين كل واحدة علي حدة وقومي برش الدقيق عليها

قومي بوضع كل دائرة علي حدي ف صينية ساخنة وقومي بوضع نصف كوب من الماء عليها وقومي بالتقليب جيدا لمدة دقيقتين

ثم ضعيها علي شاشة طبخ وقومي بتغطيتها حتي تصبح طرية ليتم تقطيعها طوليا بالتساوي السمبوسك السعودي قومي بإحضار كوب ونصف من اللبن

معلقتان كبيرتان من النشا

ملعقة كبيرة من الملح

300 جرام من الجبنه الموتزريلا والجبن الرومي

كزبرة وبقدونس طازج

ضعيهم في وعاء ثم قومي بالتقليب جيدا لتصبح الجبن سائلة

ثم ضعي رقائق السمبوسك وبداخلها الحشو الجبن السائلة

ثم ضعيها في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية سمبوسك بالفرن تحضيرعجينة السمبوسكالسمبوسك السعوديسمبوسك بالفرن قومي بإحضار المكونات التالية كوبان من الدقيق

5 ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة

كوب من الماء الفاتر

لحم مفروم أو جبن حسب الرغبة

بصل مفروم ناعم

زعتر

قومي بخلط الدقيق والخميرة والملح في وعاء كبير

ثم ضعي الزيت عليها واستمري في العجن جيدا لتصبح متوسطة الليونة

ثم اضيفي البصل المفروم والزعتر

قومي بفرد العجين علي شكل طولي

وقطيعها بالتساوي ثم ضعي الحشو اللحم المفروم أو الجبن بالداخل واغلقيها جيدا

ثم ضعيها بالفرن لمدة 20 دقيقة علي درجة حرارة 200 درجة مئوية

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