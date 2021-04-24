طرق العناية بالشعر الجاف يوميا للحصول على شعر ناعم كالحرير بطرق طبيعية

طرق العناية بالشعر الجاف يوميا , انواع الشعر متعددة وهي الجاف والعادي والدهني وكل نوع منهم له مميزاته وعيوبه ولكن الشعر الجاف بصفة خاصة يسبب الكثير من الضيق لكثرة مشاكله ومعا اليوم نتحدث عن طرق العناية به وتسهيل الأمور وتوضيحها لأصحاب الشعر الجاف لمزيد من العناية به.

طرق العناية بالشعر الجاف يوميا

تحدثنا فيما سبق عن بعض المسببات لجفاف الشعر وفيما يلي نتحدث عن طرق المحافظة والعناية بالشعر الجاف بشكل يومي والتي تتلخص فيما يلي:-

استعمال المنتجات التي تلائم الشعر الجاف ومخصصة له

كثيرا منا لا يهتم بقراءة إن كان هذا الكريم أو الزيت أو الشامبو ملائم لشعرك الجاف أم لا فيجب أن نضع بالاعتبار أن الشركة المصنعة تأخذ بالاعتبار نوع الشعر ومايصلح له دون غيره.

غسل الشعر وتنظيفه بطريقة أقل من المعتاد

الطبيعي لأصحاب الشعر الجاف غسله وتنظيفه مرة كل 3 أو 4 أيام وليس أقل من ذلك ليترك فرصة للشعر لإنتاج زيوته.

شرب الماء بكثرة

من أكبر مسببات جفاف الشعر قلة نسبة المياه بالجسم فيجب التنبيه الى شرب كمية أكبر من المياه بصفة دورية.

الاهتمام باختيار نوع الشامبو الخاص بالشعر الجاف وبلسم

كل نوع شعر تراعي الشركة المصنعة للشامبوهات النوع المناسب لنوع الشعر لذلك يجب أن نخص بالذكر أن الشامبو المخصص للشعر الجاف يضاف له زيوتا ومواد ملينة للشعر لذلك يجب عدم استخدام نوعا آخر، كما أن استخدام البلسم مهم جدًا للشعر الجاف لأنه يحافظ ويحمي الشعر ويمنع خروج الزيوت وفقدانها ويساعد على تقليل جفافه.

ازالة التقصف من الشعر بقصه واستعمال الزيوت الطبيعية الملائمة للشعر الجاف

يجب الاهتمام بقص أطراف الشعر بصفة دورية لبعد التقصف والجفاف عنه كما يجب استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد الشعر على الحيوية والنضارة كما الحال مع زيت النعناع والجوجوبا وزيت جوز الهند.