وداعاً للشعر المجعد البروتين السحري لفرد الشعر بمكونات منزلية طبيعية

أصبح البروتين الخاص بفرد الشعر من الأشياء الضرورية التي تعتمد عليها السيدات والفتيات خاصةً المقبلين على زواج، بالرغم من كثرة الشائعات عن أضرار البروتين وتأثيره السلبي على صحة الشعر بسبب إحتوائه على مواد كيميائية إلا أن البعض لا يدرك ذلك، كما أن البروتين له فوائد مثل فرد ونعومة الشعر لعدة شهور كذلك تتعدد سلبياته بسبب إحتوائه على مواد كيميائية وإرتفاع أسعاره في صالونات التجميل، لذلك موضوع اليوم عن الحلول المنزلية والطبيعية البديلة للبروتين لتجنب الآثار الجانبية للبروتين، يمنح البروتين الشعر لمعان وجاذبية لذلك يحرص الجميع على الحصول على تلك التجربة الرائعة لذلك موضوع اليوم هو البروتين الطبيعي بالمكونات الطبيعة القادرة على فرد الشعر وللتعرف على الطريقة وخطوات الإعداد يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البروتين الطضبيعي طريقة تحضير البروتين الطضبيعي المكونات: ثلاث وحدات من الموز.

واحده من البيض.

زهرة صبار واحده.

كمية من ورق الكاري الطازج. خطوات التحضير: أولاً تنظيف الأوراق الخاصه بالتوابل الكاري جيداً ونتركها جانباً، ننتقل إلي زهرة الصبار وإزالة الشوك من الجوانب ثم غسلها وفتح الزهرة من المنتصف بإستخدام السكينة لإستخرام جل الصبار من الداخل. نقوم بالتخلص من قشور الموز وتقسيم الموز إلي قطع صغيرة. نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع البيضة حتى يتم إخفاقها وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من الموز والجل وأوراق الكاري ثم تشغيل الخلاط الكهربائي لعدة دقائق متواصلة بحيث يتم خلطها جيداً. خطوات الأستخدام: خطوات التحضير:خطوات الأستخدام: يجب غسل الشعر جيداً قبل تطبيق البروتين ثم استخدام فرشاة صغيرة الحجم وتطبيق البروتين على خصلات الشعر ببطئ ثم وضع غلاف على الشعر ونتركه لمدة ثلاث ساعات، بعد ذلك نقوم بغسل وتنظيف الشعر جيداً ونلاحظ بعد تجفيف الشعر كيف أصبح الشعر ناعماً ومفرود، يمكن تطبيق وصفة البروتين المنزلي مرة واحده شهرياً. الوسوم

أصبح البروتين الخاص بفرد الشعر من الأشياء الضرورية التي تعتمد عليها السيدات والفتيات خاصةً المقبلين على زواج، بالرغم من كثرة الشائعات عن أضرار البروتين وتأثيره السلبي على صحة الشعر بسبب إحتوائه على مواد كيميائية إلا أن البعض لا يدرك ذلك، كما أن البروتين له فوائد مثل فرد ونعومة الشعر لعدة شهور كذلك تتعدد سلبياته بسبب إحتوائه على مواد كيميائية وإرتفاع أسعاره في صالونات التجميل، لذلك موضوع اليوم عن الحلول المنزلية والطبيعية البديلة للبروتين لتجنب الآثار الجانبية للبروتين، يمنح البروتين الشعر لمعان وجاذبية لذلك يحرص الجميع على الحصول على تلك التجربة الرائعة لذلك موضوع اليوم هو البروتين الطبيعي بالمكونات الطبيعة القادرة على فرد الشعر وللتعرف على الطريقة وخطوات الإعداد يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البروتين الطضبيعي طريقة تحضير البروتين الطضبيعي المكونات: ثلاث وحدات من الموز.

واحده من البيض.

زهرة صبار واحده.

كمية من ورق الكاري الطازج. خطوات التحضير: أولاً تنظيف الأوراق الخاصه بالتوابل الكاري جيداً ونتركها جانباً، ننتقل إلي زهرة الصبار وإزالة الشوك من الجوانب ثم غسلها وفتح الزهرة من المنتصف بإستخدام السكينة لإستخرام جل الصبار من الداخل. نقوم بالتخلص من قشور الموز وتقسيم الموز إلي قطع صغيرة. نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع البيضة حتى يتم إخفاقها وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من الموز والجل وأوراق الكاري ثم تشغيل الخلاط الكهربائي لعدة دقائق متواصلة بحيث يتم خلطها جيداً. خطوات الأستخدام: خطوات التحضير:خطوات الأستخدام: يجب غسل الشعر جيداً قبل تطبيق البروتين ثم استخدام فرشاة صغيرة الحجم وتطبيق البروتين على خصلات الشعر ببطئ ثم وضع غلاف على الشعر ونتركه لمدة ثلاث ساعات، بعد ذلك نقوم بغسل وتنظيف الشعر جيداً ونلاحظ بعد تجفيف الشعر كيف أصبح الشعر ناعماً ومفرود، يمكن تطبيق وصفة البروتين المنزلي مرة واحده شهرياً.

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