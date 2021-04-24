اسرار الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة بالظبط احلي حلويات العيد

اسرار الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة الغريبة الناعمة على أصولها حيث أنها تعتبر من بين الحلويات الشرقية الشهية والتي يتم تقديمها بعيد الفطر مع البسكويت والكحك والسابلية وغيرها من الحلويات التي اعتدنا على تواجدها خلال عيد الفطر، ويوجد العديد من الطرق التي تمكنا من إعداد الغريبة الناعمة على أصولها في المنزل مثل أشهر المحلات، وبسبب زيادة التساؤلات من قبل ربات البيوت في طريقة عمل الغريبة حرصنا اليوم على أن نطلعكم على خطوات القيام بها في المنزل.

تعرفي معنا اليوم على أبسط طريقة لعمل الناعمة على أصولها بمكونات بسيطة ولكن الطعم والنتائج لا يقاوم:

4 كوب من الدقيق.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

2 كوب من السمن.

مكسرات حسب الرغبة للتزين.

بياض بيضة.

ملعقة فانيليا.

القليل من الملح.