اسرار الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة بالظبط احلي حلويات العيد

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اسرار الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة الغريبة الناعمة على أصولها حيث أنها تعتبر من بين الحلويات الشرقية الشهية والتي يتم تقديمها بعيد الفطر مع البسكويت والكحك والسابلية وغيرها من الحلويات التي اعتدنا على تواجدها خلال عيد الفطر، ويوجد العديد من الطرق التي تمكنا من إعداد الغريبة الناعمة على أصولها في المنزل مثل أشهر المحلات، وبسبب زيادة التساؤلات من قبل ربات البيوت في طريقة عمل الغريبة حرصنا اليوم على أن نطلعكم على خطوات القيام بها في المنزل.اسرار الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة
تعرفي معنا اليوم على أبسط طريقة لعمل الناعمة على أصولها بمكونات بسيطة ولكن الطعم والنتائج لا يقاوم:المكونات:
- 4 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 2 كوب من السمن.
- مكسرات حسب الرغبة للتزين.
- بياض بيضة.
- ملعقة فانيليا.
- القليل من الملح.
- في البداية نقوم بخفق السمن بشكل جيد من خلال استخدام المضرب الكهربائي حتى تلاحظين بنفسك تغير لونها للون الأبيض.
- من ثم قومي بإضافة كمية مناسبة من السكر مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً بشكل جيد ويذوب السكر تماماً.
- بعد ذلك عليك القيام بإضافة الدقيق المنخول بشكل تدريجي للخليط حتى أن نحصل على قوام ناعم ولين ومتماسك.
- من ثم قومي بإضافة بياض بيضة واحدة للعجين وتقلب بشكل جيد حتى تتماسك.
- بهذا تكون العجينة أصبحت جاهزة، قومي بتركها عدة دقائق حتى ترتاح.
- من ثم قومي بتشكيلها على هيئة كرات ونضع بالمنتصف المكسرات المرغوب بها.
- من ثم يتم تكرار ذلك حتى تتخلصي من كمية العجين المتوفرة لديك.
- نضع كرات الغريبة الناعمة بصينية مناسبة وتدخل الفرن السابق تسخينه وتترك لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج ويتغير لونها.
- تترك جانباً حتى أن تبرد تماماً وتكون جاهزة ويتم وضعها بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا.
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اسرار الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة الغريبة الناعمة على أصولها حيث أنها تعتبر من بين الحلويات الشرقية الشهية والتي يتم تقديمها بعيد الفطر مع البسكويت والكحك والسابلية وغيرها من الحلويات التي اعتدنا على تواجدها خلال عيد الفطر، ويوجد العديد من الطرق التي تمكنا من إعداد الغريبة الناعمة على أصولها في المنزل مثل أشهر المحلات، وبسبب زيادة التساؤلات من قبل ربات البيوت في طريقة عمل الغريبة حرصنا اليوم على أن نطلعكم على خطوات القيام بها في المنزل.اسرار الغريبة الناعمة الدايبة مثل الجاهزة
تعرفي معنا اليوم على أبسط طريقة لعمل الناعمة على أصولها بمكونات بسيطة ولكن الطعم والنتائج لا يقاوم:المكونات:
- 4 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 2 كوب من السمن.
- مكسرات حسب الرغبة للتزين.
- بياض بيضة.
- ملعقة فانيليا.
- القليل من الملح.
- في البداية نقوم بخفق السمن بشكل جيد من خلال استخدام المضرب الكهربائي حتى تلاحظين بنفسك تغير لونها للون الأبيض.
- من ثم قومي بإضافة كمية مناسبة من السكر مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً بشكل جيد ويذوب السكر تماماً.
- بعد ذلك عليك القيام بإضافة الدقيق المنخول بشكل تدريجي للخليط حتى أن نحصل على قوام ناعم ولين ومتماسك.
- من ثم قومي بإضافة بياض بيضة واحدة للعجين وتقلب بشكل جيد حتى تتماسك.
- بهذا تكون العجينة أصبحت جاهزة، قومي بتركها عدة دقائق حتى ترتاح.
- من ثم قومي بتشكيلها على هيئة كرات ونضع بالمنتصف المكسرات المرغوب بها.
- من ثم يتم تكرار ذلك حتى تتخلصي من كمية العجين المتوفرة لديك.
- نضع كرات الغريبة الناعمة بصينية مناسبة وتدخل الفرن السابق تسخينه وتترك لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج ويتغير لونها.
- تترك جانباً حتى أن تبرد تماماً وتكون جاهزة ويتم وضعها بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا.
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