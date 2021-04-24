سر طريقة تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم وتحضيره في 5 دقائق بالخطوات وطرق جديدة للتتبيل

تعرفي علي طريقة تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم في المنزل، هناك العديد من الوصفات والخلطات التي نقوم باستعمالها لتتبيل الدجاج قبل شويه أو قبل وضعه في الفرن، كما تختلف كل بلد بطريقتها الخاصة والمميزة في تحضير الدجاج وإعداده، كما نعلم حيرة كل أم في إعداد الطعام كل يوم وحرصها علي عمل كل ما هو مختلف ولذيذ. تتبيلة الدجاج المشوي تتبيلة الدجاج المشوي سوف نتعرف معنا علي طرق جديدة ولذيذة جدا لتتبيلات الدجاج المشوي الشهيرة علي طريقة المطاعم، ولكن بطريقة صحية وشهية يحبها الجميع. فراخ روستو بالأعشاب المكونات دجاجة كاملة

حبيتين من البطاطس

نصف كوب من عصير الليمون وشرائحه

بصلة مقطعة شرائح

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

ملعقة صغيرة من الثوم

نصف ملعقة صغيرة من البقدونس

نصف ملعقة صغيرة من الريحان

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل

نصف ملعقة صغيرة من روزماري

رشه من الزعتر الناشف طريقة التحضير احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من المكونات التي ذكرناها ماعدا الدجاج والبطاطس واخلطيهم جيدا.

قومي بتتبيل الدجاج والبطاطس بالخليط الذي صنعه ثم ضعيها في صينية فرن.

ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة واتركيها حتي تنضج وقدميها. دجاج تندر مشوي دجاج تندر مشوي المقادير نصف كيلو صدور دجاج مخليه

نصف كوب من عصير الليمون

نصف كوب من الماسترد

فصين من الثوم المفروم

معلقتين كبيرتين من الأعشاب الإيطالية

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا طريقة التتبيل احضري الخلاط وضعي فيه الماسترد مع الملح والفلفل الأسود والأعشاب والبابريكا والثوم وعصير الليمون وقومي بخلطهم جيدا.

ضعي الدجاج في وعاء ثم قومي بسكب تلك الخلطة عليه وغطيه جيدا واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتي يتتبل الدجاج من الخليط.

قومي بتسخين الفرن ثم ضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة وادخليها إلي الفرن علي درجة 200 درجة مئوية.

اتركي صينية الدجاج في الفرن لمدة 25 دقيقة حتي تنضج ويصبح لون الدجاج أحمر ثم أخرجيها. تتبيلة الصلصة الفرنسية تتبيلة الصلصة الفرنسية المكونات دجاجة كاملة غير مقطعة

حبيتين من البصل المفروم

ثمرتين من الطماطم المفرومة

ملعقة كبيرة من الصلصة الفرنسية

5 فصوص من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الكاتشب الحار

كوب من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة طريقة الإعداد أحضري وعاء كبير وضعيه فيه كل من الملح والفلفل وبهارات الدجاج والقرفة والصلصة الفرنسية والثوم والخل والزيت وقومى بخلط تلك المكونات ببعضها.

قومي بإحضار الدجاج وضعيه في الخليط السابق مع أضافه الطماطم والبصل المفرومين اليه ثم قومي بتقليبهم جيدا حتي تمتزج جميع المكونات بالدجاج.

قومي بتغطيه الدجاج بأكياس المطبخ البلاستيكية ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين حتي تتشرب الدجاجة من تلك الخليط.

اخرجي الدجاجة من الثلاجة ثم قومي بشويها علي شواية الفحم أو علي الشواية الكهربائية ثم قدميه مع بعض السلطات. الوسوم

تعرفي علي طريقة تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم في المنزل، هناك العديد من الوصفات والخلطات التي نقوم باستعمالها لتتبيل الدجاج قبل شويه أو قبل وضعه في الفرن، كما تختلف كل بلد بطريقتها الخاصة والمميزة في تحضير الدجاج وإعداده، كما نعلم حيرة كل أم في إعداد الطعام كل يوم وحرصها علي عمل كل ما هو مختلف ولذيذ. تتبيلة الدجاج المشوي تتبيلة الدجاج المشوي سوف نتعرف معنا علي طرق جديدة ولذيذة جدا لتتبيلات الدجاج المشوي الشهيرة علي طريقة المطاعم، ولكن بطريقة صحية وشهية يحبها الجميع. فراخ روستو بالأعشاب المكونات دجاجة كاملة

حبيتين من البطاطس

نصف كوب من عصير الليمون وشرائحه

بصلة مقطعة شرائح

ملعقتين كبيرتين من الزبدة

ملعقة صغيرة من الثوم

نصف ملعقة صغيرة من البقدونس

نصف ملعقة صغيرة من الريحان

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل

نصف ملعقة صغيرة من روزماري

رشه من الزعتر الناشف طريقة التحضير احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من المكونات التي ذكرناها ماعدا الدجاج والبطاطس واخلطيهم جيدا.

قومي بتتبيل الدجاج والبطاطس بالخليط الذي صنعه ثم ضعيها في صينية فرن.

ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة واتركيها حتي تنضج وقدميها. دجاج تندر مشوي دجاج تندر مشوي المقادير نصف كيلو صدور دجاج مخليه

نصف كوب من عصير الليمون

نصف كوب من الماسترد

فصين من الثوم المفروم

معلقتين كبيرتين من الأعشاب الإيطالية

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا طريقة التتبيل احضري الخلاط وضعي فيه الماسترد مع الملح والفلفل الأسود والأعشاب والبابريكا والثوم وعصير الليمون وقومي بخلطهم جيدا.

ضعي الدجاج في وعاء ثم قومي بسكب تلك الخلطة عليه وغطيه جيدا واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتي يتتبل الدجاج من الخليط.

قومي بتسخين الفرن ثم ضعي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة وادخليها إلي الفرن علي درجة 200 درجة مئوية.

اتركي صينية الدجاج في الفرن لمدة 25 دقيقة حتي تنضج ويصبح لون الدجاج أحمر ثم أخرجيها. تتبيلة الصلصة الفرنسية تتبيلة الصلصة الفرنسية المكونات دجاجة كاملة غير مقطعة

حبيتين من البصل المفروم

ثمرتين من الطماطم المفرومة

ملعقة كبيرة من الصلصة الفرنسية

5 فصوص من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الكاتشب الحار

كوب من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة طريقة الإعداد أحضري وعاء كبير وضعيه فيه كل من الملح والفلفل وبهارات الدجاج والقرفة والصلصة الفرنسية والثوم والخل والزيت وقومى بخلط تلك المكونات ببعضها.

قومي بإحضار الدجاج وضعيه في الخليط السابق مع أضافه الطماطم والبصل المفرومين اليه ثم قومي بتقليبهم جيدا حتي تمتزج جميع المكونات بالدجاج.

قومي بتغطيه الدجاج بأكياس المطبخ البلاستيكية ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين حتي تتشرب الدجاجة من تلك الخليط.

اخرجي الدجاجة من الثلاجة ثم قومي بشويها علي شواية الفحم أو علي الشواية الكهربائية ثم قدميه مع بعض السلطات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر طريقة تتبيلة الدجاج المشوي مثل المطاعم وتحضيره في 5 دقائق بالخطوات وطرق جديدة للتتبيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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