سر صبغ الشعر بالطريقة الهندية باللون الزيتونى وتغطية الشيب والشعر الابيض للابد في دقائق

سر صبغ الشعر بالطريقة الهندية باللون الزيتونى وتغطية الشيب حيث أن ظهور الشعر الأبيض مع التقدم في العمر من أكثر ما يزعج الكثير من الأشخاص، وبالأخص عند ظهوره في مرحلة مبكرة من العمر للكثير من الأسباب التي تؤدي لنقص الميلانين بالشعر، كما أن صبغ الشعر باللون الزيتونى وتغطية الشيب من أكثر الأمور المتداولة بين كلاً من السيدات والرجال، من أجل الحصول على لون شعر جديد أو بهدف تغطية شيب الشعر ولكن يجب توخي الحذر عند تطبيقها لأنه تضر بخصلات الشعر وصحة فروة الرأس بأنواع وماركات الصبغة المتعددة، ولكن لا داعي للقلق أصبح الآن بإمكانك القيام بصيغ الشعر بمكونات طبيعية بسيطة دون أن تؤذي شعرك.

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة في صبغ الشعر وتغطية الشيب دون أي ضرر منها:

قومي بغلي كميات متساوية من القهوة والشاي بكمية من الماء لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى يصبح داكن.

من ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من بودرة الزنجبيل وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.

يتم توزيع الخليط على الشعر مع التركيز على مناطق الشيب، يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم يتم القيام بغسل الشعر بشكل جيد.