طريقة إعداد عجينة السمبوسة بالخطوات في المنزل بسهولة ومذاق شهي

تعتبر السمبوسة حديث السوشيال ميديا منذ بداية شهر رمضان بسبب تفضيل جميع الأشخاص للسمبوسة من الصغار والكبار وكذلك الإختلاف الشائع في طريقة الأسم الخاص بها حيث تتعدد أسمائها فالبعض يُطلق عليها السنبوسك والسنبوسة وغيرهم وكذلك تختلف طريقة تحضيرها فالبعض يقوم بتحضيرها بها حشوه من اللحوم أو الدجاج كما يمكن حشوها بالجبنة أو الخضراوات حسب رغبة كل شخص حيث تلائم السمبوسة باللحم وجبات الغذاء والمناسبات وكذلك الأصناف الأخري تناسب وجبة العشاء والوجبات الأخري كما يعتبر تناولها لا يرتبط بوجبه معينة بسبب سهولة تحضيرها فهي على هيئة رقائق من العجين على شكل مثلثات جذابة وتعتبر طبق أساسي في العزومات الكبيرة بسبب شكلها الجذاب ومذاقها الشهي وموضوع اليوم هو كيفية تحضير السمبوسة يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال.

تحاول الأمهات قدر الإمكان توفير جميع الوجبات التي يحبها أفراد الأسرة خاصةً في شهر رمضان وتأتي في مقدمة تلك الوجبات طبق السمبوسة الشهي الذي يخطف الأنظار بالشكل الخاص بها وقد يوفرها البعض من أصناف الحلويات عن طريق حشوها بالمكسرات وتتشابه مع الجلاش إلي حد كبير ولكنها تأتي على شكل فردي مغلف من جميع الأطراف وتختلف الحشوه حسب كل شخص لتتنوع ما بين اللحم المفروم أو قطع الدجاج أو أصناف الجبن المتنوعة مع قطع من الخضروات لتضيف لها مذاق خاص رائع.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

مقادير العجينة:

كأس من السميد الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي الخاص بك.

نصف كأس من الماء الدافئ للعجن.

رشة ملح.

الحشوه.

نبدأ بعجن المكونات كما هو معتاد مزج المكونات الجافة أولاً من السميد والملح ثم سكب الزيت النباتي مع المكونات وإضافة الماء تدريجياً ببطئ والتقليب جيداً بإستخدام اليدين ويفضل أن يتم استخدام أداة تقليب، ونستمر لعدة دقائق متواصلة حتى تصبح العجينة لينه إلي حد ما. بعد العجن نقوم بوضع غلاف على إناء العجن لمدة ربع ساعه حتى تهدأ العجينة. نبدأ بتشكيل العجينة عن طريق توزيع ملعقة من زيت الزيتون على سطح متساوي ونضع قطع من العجين ونستمر بفردها للحصول على عجينة رقيقة جداً، نحضر سكينة ونقوم بتقسيم العجينة بعد الفرد إلي شرائح طولية متساوية ونضع بها كمية من الحشو سواء اللحم أو الجبن بعد ذلك نقوم بلف العجينة على هيئة مثلثات ونستمر فترة حتى الأنتهاء من الكمية. نحضر مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت النباتي ونبدأ بوضع السمبوسة ونتركها على نار متوسطة حتى يتحول لونها إلي اللون الذهبي اللامع وهكذا أصبحت جاهزة للتقديم.

طريقة التحضير: