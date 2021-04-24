طريقة عمل الرموش بسهولة وبدون تكاليف أحلى الحلويات اللذيذة بالسمن البلدي

نقدم لكم طريقة عمل الرموش بسهولة، حيث تتميز الحلويات الشرقية بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له فلا هناك نوع من الحلوى يمكنه منافسة الحلوى الشرقية، وتعتبر رموش الست واحدة من ألذ أنواع الحلوى الشرقية، ويتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان الكريم وكذلك في الأعياد فهي من أنواع الحلوى الرمضانية أكثر من كونها حلوى عادية، وتتعدد طرق عمل رموش الست ولكننا نقدم إليكم اليوم أسهل طريقة لتحضير الرموش وبدون أي تكاليف.طريقة عمل الرموش بسهولة
كل ما تحتاج إليه رموش الست من مقادير هو:
- ربع كوب من السميد الناعم.
- كوب كامل طحين أبيض.
- ربع كوب من مبشور جوز الهند.
- مقدار ½ ملعقة حجمها صغير من البيكنج باودر.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم البودرة.
- بيضة واحدة كاملة.
- نصف كوب من السمن المذاب.
- مقدار حسب الحاجة من الفانيلا.
- ربع ملعقة حجمها صغير ملح.
حلوى الرموش أو رموش الست من أسهل الحلويات التي يمكن أن نحضرها في المنزل لاستغراقها مدة قليلة في التجهيز حيث تحتاج إلى نصف ساعة فقط للطبخ ومدة ثلث ساعة للخبز وبذلك يتم تحضير الرموش في أقل من ساعة، وتتم بالخطوات الآتية:
- يجب أن نقوم بنخل الدقيق أو الطحين أولًا مع مقدار البيكنج بودر لإزالة أي شوائب.
- وبعد ذلك في الخلاط الكهربي نبدأ في إضافة السمن المذاب ومعه السكر الناعم ونشغل الخلاط لمدة ثلاث دقائق فقط حتى يمتزج السكر مع السمن.
- ومن ثم نحضر الملح والبيضة الواحدة مع الفانيلا ونضعهم في إناء واحد ونخلطهم سويًا، وبعدها نضيف إلى تلك المكونات الدقيق بعد نخله مع جوز الهند المبشور والسميد الناعم.
- يجب أن نستمر باستخدام الأيدي لعجن المكونات بشكل جيد حتى تصير متجانسة ونحصل على عجينة لينة.
- نبدأ بتقسيم العجينة على شكل كرات صغيرة نفردها على راحة اليد وبالسكين نصنع خطًا في المنتصف.
- ترص جميع قطع رموش الست في الصينية وتوضع بالفرن حتى 20 دقيقة
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نقدم لكم طريقة عمل الرموش بسهولة، حيث تتميز الحلويات الشرقية بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له فلا هناك نوع من الحلوى يمكنه منافسة الحلوى الشرقية، وتعتبر رموش الست واحدة من ألذ أنواع الحلوى الشرقية، ويتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان الكريم وكذلك في الأعياد فهي من أنواع الحلوى الرمضانية أكثر من كونها حلوى عادية، وتتعدد طرق عمل رموش الست ولكننا نقدم إليكم اليوم أسهل طريقة لتحضير الرموش وبدون أي تكاليف.طريقة عمل الرموش بسهولة
كل ما تحتاج إليه رموش الست من مقادير هو:
- ربع كوب من السميد الناعم.
- كوب كامل طحين أبيض.
- ربع كوب من مبشور جوز الهند.
- مقدار ½ ملعقة حجمها صغير من البيكنج باودر.
- ربع كوب من السكر الأبيض الناعم البودرة.
- بيضة واحدة كاملة.
- نصف كوب من السمن المذاب.
- مقدار حسب الحاجة من الفانيلا.
- ربع ملعقة حجمها صغير ملح.
حلوى الرموش أو رموش الست من أسهل الحلويات التي يمكن أن نحضرها في المنزل لاستغراقها مدة قليلة في التجهيز حيث تحتاج إلى نصف ساعة فقط للطبخ ومدة ثلث ساعة للخبز وبذلك يتم تحضير الرموش في أقل من ساعة، وتتم بالخطوات الآتية:
- يجب أن نقوم بنخل الدقيق أو الطحين أولًا مع مقدار البيكنج بودر لإزالة أي شوائب.
- وبعد ذلك في الخلاط الكهربي نبدأ في إضافة السمن المذاب ومعه السكر الناعم ونشغل الخلاط لمدة ثلاث دقائق فقط حتى يمتزج السكر مع السمن.
- ومن ثم نحضر الملح والبيضة الواحدة مع الفانيلا ونضعهم في إناء واحد ونخلطهم سويًا، وبعدها نضيف إلى تلك المكونات الدقيق بعد نخله مع جوز الهند المبشور والسميد الناعم.
- يجب أن نستمر باستخدام الأيدي لعجن المكونات بشكل جيد حتى تصير متجانسة ونحصل على عجينة لينة.
- نبدأ بتقسيم العجينة على شكل كرات صغيرة نفردها على راحة اليد وبالسكين نصنع خطًا في المنتصف.
- ترص جميع قطع رموش الست في الصينية وتوضع بالفرن حتى 20 دقيقة
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