رمضان لسه مخلصش أحلي من المحلات أسهل طريقة لتحضير الكنافة بالمانجو والقشطة

خلال شهر رمضان الكريم تشتهر الأكلات والحلويات الكثيرة والمتعددة علي السفرة ومن أشهرها الكنافة والقطائف ومن أطعم أنواع الكنافة التي تكون بالحلويات والفواكه وأطعمها الكنافة بالمانجو ، ويسهل إعدادها بالمنزل وسوف نعرض لكم طريقة الكنافة بالمانجو بطريقة سهلة وبسيطة دون مجهود . طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة لتحضير الكنافة بطريقة سهلة ولذيذة اتبعي المقادير والخطوات التالية : نصف كيلو كنافة

كوب ونصف من السمن البلدي

شربات ومكون من ( كوب ونصف من السكر ، كوب من الماء ، ملعقة صغيرة من الليمون )

مانجة مقطعة شرائح أومكعبات

عصير مانجو طبيعي

ملعقتين كبيرتان من الكسر

ملعقة كبيرة من الجلاتين البودر

3 أكواب من كريمة مخفوقة

ملعقة صغيرة جدا من الملح طريقة كريمة الكنافة قومي بإحضار بيضة كبيرة

صفار بيضتين مخفوقين بالمضرب

3 بياض بيض مخفوق

معلقة صغيرة جدا من الملح

ملعقة من الفانيليا السائلة

كوب من السكر البودر

كوب من الزيت النباتي

كوب من الزبادي الرايب

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر طريقة تحضير الكنافة بالمانجة والكريمة قومي بتجهيز صينية مستطيلة الحجم وضعي بداخلها ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة

ثم قومي بتجهيز الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية

أخلطي المكونات السابقة ثم قومي بالخفق عليهم لمدة ثلاث دقائق حتي يتجانس الخليط

ثم ضعي الكنافة بالصينية وعليها الخليط السابق

ثم قومي بوضعها بالفرن لمدة 15 دقيقة

عند اخراجها اتركيها لتهدأ لمدة 5 دقائق فقط

ثم قومي برص قطع المانجة عليها الترتيب حتي تتزين بها

ثم قومي بتحضير عصير المانجو مع الجيلاتين بالخلاط وقومي بضربهم لمدة دقيقتين

ثم قومي بوضع العصير علي الصينية التقديم علي الكنافة وقومي بوضع الكريمة المخفوقة عليها جيدا

ثم ضعيها في قالب التقديم .

يمكن أن يتم أكلها دافئة أو باردة حسب الرغبة . طريقة كريمة الكنافةطريقة تحضير الكنافة بالمانجة والكريمة الوسوم

خلال شهر رمضان الكريم تشتهر الأكلات والحلويات الكثيرة والمتعددة علي السفرة ومن أشهرها الكنافة والقطائف ومن أطعم أنواع الكنافة التي تكون بالحلويات والفواكه وأطعمها الكنافة بالمانجو ، ويسهل إعدادها بالمنزل وسوف نعرض لكم طريقة الكنافة بالمانجو بطريقة سهلة وبسيطة دون مجهود . طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة لتحضير الكنافة بطريقة سهلة ولذيذة اتبعي المقادير والخطوات التالية : نصف كيلو كنافة

كوب ونصف من السمن البلدي

شربات ومكون من ( كوب ونصف من السكر ، كوب من الماء ، ملعقة صغيرة من الليمون )

مانجة مقطعة شرائح أومكعبات

عصير مانجو طبيعي

ملعقتين كبيرتان من الكسر

ملعقة كبيرة من الجلاتين البودر

3 أكواب من كريمة مخفوقة

ملعقة صغيرة جدا من الملح طريقة كريمة الكنافة قومي بإحضار بيضة كبيرة

صفار بيضتين مخفوقين بالمضرب

3 بياض بيض مخفوق

معلقة صغيرة جدا من الملح

ملعقة من الفانيليا السائلة

كوب من السكر البودر

كوب من الزيت النباتي

كوب من الزبادي الرايب

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر طريقة تحضير الكنافة بالمانجة والكريمة قومي بتجهيز صينية مستطيلة الحجم وضعي بداخلها ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة

ثم قومي بتجهيز الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية

أخلطي المكونات السابقة ثم قومي بالخفق عليهم لمدة ثلاث دقائق حتي يتجانس الخليط

ثم ضعي الكنافة بالصينية وعليها الخليط السابق

ثم قومي بوضعها بالفرن لمدة 15 دقيقة

عند اخراجها اتركيها لتهدأ لمدة 5 دقائق فقط

ثم قومي برص قطع المانجة عليها الترتيب حتي تتزين بها

ثم قومي بتحضير عصير المانجو مع الجيلاتين بالخلاط وقومي بضربهم لمدة دقيقتين

ثم قومي بوضع العصير علي الصينية التقديم علي الكنافة وقومي بوضع الكريمة المخفوقة عليها جيدا

ثم ضعيها في قالب التقديم .

يمكن أن يتم أكلها دافئة أو باردة حسب الرغبة . طريقة كريمة الكنافةطريقة تحضير الكنافة بالمانجة والكريمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان لسه مخلصش أحلي من المحلات أسهل طريقة لتحضير الكنافة بالمانجو والقشطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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