السر الحقيقي لكحك العيد الدايب الاصلي الناعم سر اشهر محل الحلواني لعمل الكحك

السر الحقيقي لكحك العيد الدايب الاصلي الناعم الذي يعتبر من أكثر عادات الكثير من الشعوب من العربية التي يتم القيام بها خلال عيد الفطر المبارك، ونحرص دائماً أن نقوم بشرائها من الخارج، ولكن كان يحرص أجدادنا قديماً على القيام به في المنزل وكان يحمل قوام وطعم لا مثيل له، ولكن في الوقت الحالي نجد الكثير من السيدات وربات البيوت يبحثون عن السر الحقيقي لكحك العيد الناعم الدايب وهذا ما نطرحه عليكم اليوم. السر الحقيقي لكحك العيد الدايب الاصلي الناعم السر الحقيقي لكحك العيد الدايب الاصلي الناعم تابعي معنا المكونات المستخدمة والخطوات الصحيحة المتبعة لتعرفي السر الحقيقي لكحك العيد الناعم الدايب وتجربيه بنفسك: المكونات: كيلو دقيق.

نصف كيلو من السمن.

ربع كوب حليب.

ثلث أرباع كوب ماء بارد.

نصف كوب من السكر البودرة.

رشة ملح.

كمية مناسبة من السمسم المحمص.

تحويحة كعك.

القليل من الفانيليا.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة ونصف بيكنج بودر. طريقة عمل كحك العيد الدايب: في البداية نقوم بوضع السمن على النار وتترك حتى تذوب تماماً وتغلي.

تترك جانباً حتى أن تبرد.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر، نقوم بإضافة الملح والخميرة وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

من ثم قومي بوضع كلاً من الخميرة وتحويجة الكحك والسمسم وتقلب المكونات معاً حتى تتأكدي من المكونات امتزجت سوياً.

والسمسم وتقلب المكونات معاً حتى تتأكدي من المكونات امتزجت سوياً. قومي بإضافة السمنة على الدقيق بشكل مباشر وتفرك وتبث بشكل جيد معاً حتى أن تتأكدي بنفسك من أن الدقيق تشرب كمية السمن بشكل جيد من خلال الفرك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم قوم بإضافة مزيج الماء والحليب وهو بارد وتعجن المكونات معاً حتى تتماسك ونحصل على القوام المطلوب وتغطى العجين وتترك ساعة حتى ترتاح.

نقوم بتكوير العجين ويحشو بالعجوة أو المكسرات أو الملبن أو العجمية وتغلق الكور.

وتنقش بالمنقاش أو الطباعات وترص بالصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج. الوسوم

السر الحقيقي لكحك العيد الدايب الاصلي الناعم الذي يعتبر من أكثر عادات الكثير من الشعوب من العربية التي يتم القيام بها خلال عيد الفطر المبارك، ونحرص دائماً أن نقوم بشرائها من الخارج، ولكن كان يحرص أجدادنا قديماً على القيام به في المنزل وكان يحمل قوام وطعم لا مثيل له، ولكن في الوقت الحالي نجد الكثير من السيدات وربات البيوت يبحثون عن السر الحقيقي لكحك العيد الناعم الدايب وهذا ما نطرحه عليكم اليوم. السر الحقيقي لكحك العيد الدايب الاصلي الناعم السر الحقيقي لكحك العيد الدايب الاصلي الناعم تابعي معنا المكونات المستخدمة والخطوات الصحيحة المتبعة لتعرفي السر الحقيقي لكحك العيد الناعم الدايب وتجربيه بنفسك: المكونات: كيلو دقيق.

نصف كيلو من السمن.

ربع كوب حليب.

ثلث أرباع كوب ماء بارد.

نصف كوب من السكر البودرة.

رشة ملح.

كمية مناسبة من السمسم المحمص.

تحويحة كعك.

القليل من الفانيليا.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة ونصف بيكنج بودر. طريقة عمل كحك العيد الدايب: في البداية نقوم بوضع السمن على النار وتترك حتى تذوب تماماً وتغلي.

تترك جانباً حتى أن تبرد.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر، نقوم بإضافة الملح والخميرة وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

من ثم قومي بوضع كلاً من الخميرة وتحويجة الكحك والسمسم وتقلب المكونات معاً حتى تتأكدي من المكونات امتزجت سوياً.

والسمسم وتقلب المكونات معاً حتى تتأكدي من المكونات امتزجت سوياً. قومي بإضافة السمنة على الدقيق بشكل مباشر وتفرك وتبث بشكل جيد معاً حتى أن تتأكدي بنفسك من أن الدقيق تشرب كمية السمن بشكل جيد من خلال الفرك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم قوم بإضافة مزيج الماء والحليب وهو بارد وتعجن المكونات معاً حتى تتماسك ونحصل على القوام المطلوب وتغطى العجين وتترك ساعة حتى ترتاح.

نقوم بتكوير العجين ويحشو بالعجوة أو المكسرات أو الملبن أو العجمية وتغلق الكور.

وتنقش بالمنقاش أو الطباعات وترص بالصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

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