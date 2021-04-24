طريقة تحضير كعك العيد بالسكر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة تحضير كعك العيد عند اقتراب الأعياد والمناسبات يبحث العديد من السيدات عن طرق تحضير كعك العيد لكي يتم إعدادها بالمنزل لأنهم يقومون بشرائها من المحلات، وليس يوجد لديهم أي خبرة عن طرق إعدادها ولذلك سوف نشرح لكم اليوم بالسطور التالية طريقة تحضير كعك العيد خطوة بخطوة وبالتفصيل وسوف تسمعون بكعك شهي ولذيذ فتابعو معي التالي. طريقة تحضير كعك العيد طريقة تحضير كعك العيد المقادير :- 1 كيلو دقيق أبيض منخول.

رشة ملح.

2 كوب من السمنة .

½ كوب كبير زبدة.

½ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

4 ملاعق سمسم.

2 ملعقة من ريحة الكيك.

2 ملعقة سكر.

سكر مطحون للرش على الكعك.

ماء دافئ . طريقة التحضير أولا نحضر اناء واسع ونضع به كل من الملح والدقيق و السمسم ورائحة الكعك ويتم تحريكها جيدا من بعض، ثم نحضر إناء آخر ونضع به السمن ونضع الزبدة ونتركه على النار لكي يتم الغليان.

وبعد أن يتم غليان السمن يتم سكبه على الكعك ويتم العجن من خلال إستخدام ملعقة من الخشب وبعد ذلك نتركه حتى يبرد تماما.

وبعد أن تبرد العجينة يتم عجنها من خلال الايد بحيث يتشرب كل من الدقيق والسمن في بعضهما البعض ويترك العجين، لكي تحضر الخميرة ونحضر اناء ونضع به السكر والماء والخميرة ونتركها حتى تتضاعف الخميرة.

بعد ذلك قم بصب الخميرة على العجينة ويتم العجن حتى تصير ملساء العجينة وهنا يتم تغليفها ووضعها لنصف ساعة حتى تختمر، وبعد أن تختمر يتم تشكيلها لكور صغيرة متشكلة وبعد ذلك يتم الضغط عليها بحيث تصير مثل القرص.

بعد الإنتهاء من تشكيل العجينة نستخدم نقاش لنقش الكعك وهو متعدد الإشكال والتصاميم، وبعد الإنتهاء من هذه الخطوات يمكنك وضع الكحك المنقوش بالصواني.

سخني الفرن لدرجة حرارة 180 وبعد أن تسخن ضعي صواني الكعك بالفرن وتترك لمدة ربع ساعة وعندما تستوي نخرجها من الفرن ويرش فوقها السكر المطحون للتزين ذلك يكون حسب الرغبة وعندما تبرد تقدم بألف هنا. ملحوظة :- طريقة التحضيرملحوظة ينصح بعدم إستخدام الزيت بديل للسمن لأن السمن يجعل طعمها شهي. طريقة الكحك المصري بالسكر طريقة الكحك المصري بالسكر المقادير 2 كوب سمن.

4 كوب دقيق.

½ كوب حليب.

½ كوب سمسم محمص.

1 ملعقة خميرة.

رشة فانيليا

سكر مطحون للوجه. طريقة التحضير نضع إناء على النار ونضع بها السمن ونتركه لكي يغلي، ثم نحضر إناء واسع ونضيف به السمسم والدقيق ويتم تحريكها مع بعض، وبعد غليان السمن نضيف الدقيق ويتم التحريك بملعقة كبيرة.

وبعد ذلك يتم وضع الخميرة بالحليب ونتركها لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نضيف الخميرة للعجينة لكي تصبح العجينة مفتتة.

بعد العجن نحضر قطاعة بسكوت ويقطع بها وبعد العجن تسخن الفرن ونضع بها الصينية وبعد أن تستوي نخرجها وترش بالسكر البودر. طريقة التحضير الوسوم

طريقة تحضير كعك العيد عند اقتراب الأعياد والمناسبات يبحث العديد من السيدات عن طرق تحضير كعك العيد لكي يتم إعدادها بالمنزل لأنهم يقومون بشرائها من المحلات، وليس يوجد لديهم أي خبرة عن طرق إعدادها ولذلك سوف نشرح لكم اليوم بالسطور التالية طريقة تحضير كعك العيد خطوة بخطوة وبالتفصيل وسوف تسمعون بكعك شهي ولذيذ فتابعو معي التالي. طريقة تحضير كعك العيد طريقة تحضير كعك العيد المقادير :- 1 كيلو دقيق أبيض منخول.

رشة ملح.

2 كوب من السمنة .

½ كوب كبير زبدة.

½ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

4 ملاعق سمسم.

2 ملعقة من ريحة الكيك.

2 ملعقة سكر.

سكر مطحون للرش على الكعك.

ماء دافئ . طريقة التحضير أولا نحضر اناء واسع ونضع به كل من الملح والدقيق و السمسم ورائحة الكعك ويتم تحريكها جيدا من بعض، ثم نحضر إناء آخر ونضع به السمن ونضع الزبدة ونتركه على النار لكي يتم الغليان.

وبعد أن يتم غليان السمن يتم سكبه على الكعك ويتم العجن من خلال إستخدام ملعقة من الخشب وبعد ذلك نتركه حتى يبرد تماما.

وبعد أن تبرد العجينة يتم عجنها من خلال الايد بحيث يتشرب كل من الدقيق والسمن في بعضهما البعض ويترك العجين، لكي تحضر الخميرة ونحضر اناء ونضع به السكر والماء والخميرة ونتركها حتى تتضاعف الخميرة.

بعد ذلك قم بصب الخميرة على العجينة ويتم العجن حتى تصير ملساء العجينة وهنا يتم تغليفها ووضعها لنصف ساعة حتى تختمر، وبعد أن تختمر يتم تشكيلها لكور صغيرة متشكلة وبعد ذلك يتم الضغط عليها بحيث تصير مثل القرص.

بعد الإنتهاء من تشكيل العجينة نستخدم نقاش لنقش الكعك وهو متعدد الإشكال والتصاميم، وبعد الإنتهاء من هذه الخطوات يمكنك وضع الكحك المنقوش بالصواني.

سخني الفرن لدرجة حرارة 180 وبعد أن تسخن ضعي صواني الكعك بالفرن وتترك لمدة ربع ساعة وعندما تستوي نخرجها من الفرن ويرش فوقها السكر المطحون للتزين ذلك يكون حسب الرغبة وعندما تبرد تقدم بألف هنا. ملحوظة :- طريقة التحضيرملحوظة ينصح بعدم إستخدام الزيت بديل للسمن لأن السمن يجعل طعمها شهي. طريقة الكحك المصري بالسكر طريقة الكحك المصري بالسكر المقادير 2 كوب سمن.

4 كوب دقيق.

½ كوب حليب.

½ كوب سمسم محمص.

1 ملعقة خميرة.

رشة فانيليا

سكر مطحون للوجه. طريقة التحضير نضع إناء على النار ونضع بها السمن ونتركه لكي يغلي، ثم نحضر إناء واسع ونضيف به السمسم والدقيق ويتم تحريكها مع بعض، وبعد غليان السمن نضيف الدقيق ويتم التحريك بملعقة كبيرة.

وبعد ذلك يتم وضع الخميرة بالحليب ونتركها لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نضيف الخميرة للعجينة لكي تصبح العجينة مفتتة.

بعد العجن نحضر قطاعة بسكوت ويقطع بها وبعد العجن تسخن الفرن ونضع بها الصينية وبعد أن تستوي نخرجها وترش بالسكر البودر. طريقة التحضير

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