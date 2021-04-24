أسهل طريقة عمل يالنجي سوري بأحلى طعم بكل تفاصيله

طريقة عمل اليالنجى السوري أو بمسى آخر المحشي من أطعم الأكلات التي يعشقها الجميع وبالأخص إذا كان محشي ورق العنب فيتميز بنكهة خاصة ومذاق أطعم بكثير من محشي ورق الكرنب، غير أنه مفيد جدا للصحة العامة فهو يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي ويرجع ذلك لاحتوائها على الألياف التي تقوم بدورها بهضم الطعام، بالإضافة إلى أنه يقلل من الإصابة بالامساك، غير أنه يعمل على خفض نسبة السكر في الدم فهو مفيد جدا لمرضى السكري، ويمد الجسم بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة له، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل اليالنجي. مكونات تحضير اليالنجي: مكونات تحضير اليالنجي: لكي نقوم بتحضير اليالنجي أو محشي ورق العنب: نحتاج إلى ليمونة.

نقوم بشراء كيلو جرام من ورق عنب طازج.

نجهز ثمرة طماطم، وثمرة بطاطس. أما بالنسبة لمكونات الحشوة: نحتاج إلى ملعقة من البهارات.

عصير ليمونتين.

ملح على حسب الرغبة، وفلفل أسود.

نقوم بتحضير كوب من الأرز المصري، وربع كوب من زيت الزيتون، وفصين من الثوم المهروس، وبصلة مفرومة ناعم.

عدد ثمرتين من الطماطم المفرومة ناعم.

نجهز بقدونس مفروم ناعم، وملعقه صغيرة من النعناع الناشف. كيفية تجهيز اليالنجي: في البداية نقوم بتحضير الحشوة عن طريق غسل الأرز، ونقعه لمدة ثلث ساعة ثم نقشر الطماطم ونفرمها ناعم. ونقوم بتجهيز مقلاه مناسبة ونضع فيها زيت الزيتون مع البصل والثوم ونضعها على النار، ونقلبها لمدة دقائق ثم نضع الطماطم والأرز ونقلبهم جيدا. ومن ثم نضع الملح والبهارات وعصير الليمون ونقلبهم لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونتركه جانبا. بعد ذلك نجهز ورق العنب عن طريق غسله جيدا وسلقه باستخدام الماء المغلي، ونتركه لحين ملاحظة أن لونه أصبح اصفر نقوم بنشله من الماء وفرده. ووضع كمية من الحشوة في منتصف الورقة ولفها جيدا ونكرر هذه الخطوة لحين الانتهاء من الكمية. نقوم بإحضار إناء الطبخ ونقشر البطاطس والطماطم ونقطعها الى شرائح ونقوم بفردها في منتصف الإناء، ونرص ورق العنب بطريقه متساوية ومنتظمه، ثم نقطع الليمون إلى شرائح ونضعها فوق سطح اليالنجي. ومن ثم نضع كمية زيت الزيتون وكميه الماء على حسب نوع الأرز. نقوم بوضع الإناء على نار مرتفعة وتركه لحين تشرب الماء نهائياً. نقوم بتهدئة النار ونتركه على نار هادئة لحين تمام تسويته. نقوم باطفاء النار ونضعه في طبق التقديم، ونتناوله ساخنا. أما بالنسبة لمكونات الحشوة:كيفية تجهيز اليالنجي: الوسوم

طريقة عمل اليالنجى السوري أو بمسى آخر المحشي من أطعم الأكلات التي يعشقها الجميع وبالأخص إذا كان محشي ورق العنب فيتميز بنكهة خاصة ومذاق أطعم بكثير من محشي ورق الكرنب، غير أنه مفيد جدا للصحة العامة فهو يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي ويرجع ذلك لاحتوائها على الألياف التي تقوم بدورها بهضم الطعام، بالإضافة إلى أنه يقلل من الإصابة بالامساك، غير أنه يعمل على خفض نسبة السكر في الدم فهو مفيد جدا لمرضى السكري، ويمد الجسم بالعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المفيدة له، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمل اليالنجي. مكونات تحضير اليالنجي: مكونات تحضير اليالنجي: لكي نقوم بتحضير اليالنجي أو محشي ورق العنب: نحتاج إلى ليمونة.

نقوم بشراء كيلو جرام من ورق عنب طازج.

نجهز ثمرة طماطم، وثمرة بطاطس. أما بالنسبة لمكونات الحشوة: نحتاج إلى ملعقة من البهارات.

عصير ليمونتين.

ملح على حسب الرغبة، وفلفل أسود.

نقوم بتحضير كوب من الأرز المصري، وربع كوب من زيت الزيتون، وفصين من الثوم المهروس، وبصلة مفرومة ناعم.

عدد ثمرتين من الطماطم المفرومة ناعم.

نجهز بقدونس مفروم ناعم، وملعقه صغيرة من النعناع الناشف. كيفية تجهيز اليالنجي: في البداية نقوم بتحضير الحشوة عن طريق غسل الأرز، ونقعه لمدة ثلث ساعة ثم نقشر الطماطم ونفرمها ناعم. ونقوم بتجهيز مقلاه مناسبة ونضع فيها زيت الزيتون مع البصل والثوم ونضعها على النار، ونقلبها لمدة دقائق ثم نضع الطماطم والأرز ونقلبهم جيدا. ومن ثم نضع الملح والبهارات وعصير الليمون ونقلبهم لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونتركه جانبا. بعد ذلك نجهز ورق العنب عن طريق غسله جيدا وسلقه باستخدام الماء المغلي، ونتركه لحين ملاحظة أن لونه أصبح اصفر نقوم بنشله من الماء وفرده. ووضع كمية من الحشوة في منتصف الورقة ولفها جيدا ونكرر هذه الخطوة لحين الانتهاء من الكمية. نقوم بإحضار إناء الطبخ ونقشر البطاطس والطماطم ونقطعها الى شرائح ونقوم بفردها في منتصف الإناء، ونرص ورق العنب بطريقه متساوية ومنتظمه، ثم نقطع الليمون إلى شرائح ونضعها فوق سطح اليالنجي. ومن ثم نضع كمية زيت الزيتون وكميه الماء على حسب نوع الأرز. نقوم بوضع الإناء على نار مرتفعة وتركه لحين تشرب الماء نهائياً. نقوم بتهدئة النار ونتركه على نار هادئة لحين تمام تسويته. نقوم باطفاء النار ونضعه في طبق التقديم، ونتناوله ساخنا. أما بالنسبة لمكونات الحشوة:كيفية تجهيز اليالنجي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة عمل يالنجي سوري بأحلى طعم بكل تفاصيله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.