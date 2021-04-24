طريقة عمل صب القفشة الكويتية في رمضان، تعتبر هذه الأكلة من أكثر الأطباق الشهية واللذيذة المشهورة في الكويت وهي من الحلويات الشعبية والمعروفة ولها مذاق شهي ولذيذ ولا تحتاج الكثير من الوقت عندما يتم تجهيزها في المنزل، وبالتالي يجب تناولها الكثير من الأطفال خاصة في شهر رمضان المبارك ولا تحتاج الكثير من المكونات حيث يتم تجهيزها بالدقيق الأبيض والأسمر وبعض المكونات الأخرى حتى تصبح شهية ولذيذة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل صب القفشة الكويتية في المنزل بالمكونات والخطوات الصحيحة. مقادير عمل صب القفشة الكويتية المكونات، كوب دقيق أسمر

كوب دقيق أبيض

2 حبة بيضة

ملعقة سكر

ملعقة ملح

ملعقتين نشا

ملعقة بودر حليب

ملعقة خميرة

ملعقة فانيليا

ملعقة هيل

ملعقة سكر

ربع كوب ماء ورد

زيت للقلي

قطر. طريقه تجهيز صب القفشة الكويتية في الخطوه الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونقوم بخلط الدقيق الأبيض مع الدقيق الأسمر ثم نضع الحليب البودرة والنشا. ونقلب المكونات ثم نضيف الخميرة والسكر والهيل والملح وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها. بعد ذلك نبدأ بوضع الفانيليا والبيض وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضع الزعفران والحليب ونقوم باضافة ماء الورد. وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس ثم بعد ذلك سوف تصبح العجينة إلى نقوم بتغطيتها وتترك لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر. بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من العجينة ويتم تقليبها على الجهتين حتى يصبح لونها ذهبي. بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الزيت ونضيف عليها القطر بعد الانتهاء من عمل جميع الكمية الموجوده أمامك، ثم نضعها فى أطباق التقديم ويتم تناولها وبالهناء والشفاء. مقادير عمل صب القفشة الكويتيةطريقه تجهيز صب القفشة الكويتية الوسوم

طريقة عمل صب القفشة الكويتية في رمضان، تعتبر هذه الأكلة من أكثر الأطباق الشهية واللذيذة المشهورة في الكويت وهي من الحلويات الشعبية والمعروفة ولها مذاق شهي ولذيذ ولا تحتاج الكثير من الوقت عندما يتم تجهيزها في المنزل، وبالتالي يجب تناولها الكثير من الأطفال خاصة في شهر رمضان المبارك ولا تحتاج الكثير من المكونات حيث يتم تجهيزها بالدقيق الأبيض والأسمر وبعض المكونات الأخرى حتى تصبح شهية ولذيذة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل صب القفشة الكويتية في المنزل بالمكونات والخطوات الصحيحة. مقادير عمل صب القفشة الكويتية المكونات، كوب دقيق أسمر

كوب دقيق أبيض

2 حبة بيضة

ملعقة سكر

ملعقة ملح

ملعقتين نشا

ملعقة بودر حليب

ملعقة خميرة

ملعقة فانيليا

ملعقة هيل

ملعقة سكر

ربع كوب ماء ورد

زيت للقلي

قطر. طريقه تجهيز صب القفشة الكويتية في الخطوه الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونقوم بخلط الدقيق الأبيض مع الدقيق الأسمر ثم نضع الحليب البودرة والنشا. ونقلب المكونات ثم نضيف الخميرة والسكر والهيل والملح وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها. بعد ذلك نبدأ بوضع الفانيليا والبيض وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضع الزعفران والحليب ونقوم باضافة ماء الورد. وتقلب المكونات جيداً حتى تتجانس ثم بعد ذلك سوف تصبح العجينة إلى نقوم بتغطيتها وتترك لمدة ساعة على الأقل حتى تختمر. بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من العجينة ويتم تقليبها على الجهتين حتى يصبح لونها ذهبي. بعد ذلك نقوم بتصفيتها من الزيت ونضيف عليها القطر بعد الانتهاء من عمل جميع الكمية الموجوده أمامك، ثم نضعها فى أطباق التقديم ويتم تناولها وبالهناء والشفاء. مقادير عمل صب القفشة الكويتيةطريقه تجهيز صب القفشة الكويتية

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