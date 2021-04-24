كرات البسبوسة من أجمل الحلويات الشرقية التي لا يختلف عليها أحد، والتي تعرف بطعمها المرمل اللذيذ وتوجد منها العديد من الأنواع والأشكال، لذلك تبحث السيدات عن طرق جديدة لتقديم البسبوسة بعدة اشكال مختلفة عن الشكل المعتاد، خاصة خلال شهر رمضان حيث يكثر فيه عمل الحلويات.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني سر نجاح كرات البسبوسة في البيت بطريقة بسيطة، ومن الجدير بالذكر أن من أسهل الحلويات الشرقية التي يمكن عملها في المنزل هي البسبوسة وأيضا يمكن تشكيل البسبوسة حسب الرغبة حيث أن يمكن عملها على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة، وأيضا نقدم لكم أسهل الطرق لعملها لذا تابعونا ليصلكم كل جديد.

سر نجاح كرات البسبوسة

تعد كرات البسبوسة من الحلويات المبتكرة والجديدة من حيث الطعم والشكل وطريقة التقديم، كما أنها سهلة التنفيذ في المنزل ومناسبة للمبتدئين في عمل الحلويات.

كوب دقيق.

كوب سميد.

كوب سكر.

كوب زيت.

4 بيض.

كوب لبن رائب.

كوب جوز هند.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

½ كوب من الحليب المكثف المحلى.

½ كوب من شربات الحلويات.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نقوم بوضع السميد والدقيق والبيكنج باودر في وعاء ونخلطهم سويا.

ثم نخفق البيض والفانيليا والسكر والزيت واللبن الرائب بالمضرب الكهربائي ويضع على الخليط السابق.

نقلب جميع المكونات حتى تتجانس وتوضع في صينية مدهونة سمن.

تدخل الفرن سابق التسخين لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة

بعد أن تخرج من الفرن نتركها حتى تبرد تماما.

أثناء انتظار صينية البسبوسة تبرد تقوم بتحميص جوز الهند في مقلاة غير لاصقة حتى يصبح ذهبي اللون.

بعد أن تكون البسبوسة أصبحت بارده تفتت وتسقى بالشربات والحليب المكثف ونخلطهم.

يشكل الخليط على شكل كور ثم توضع كرات البسبوسة في جوز الهند و تغلف من جميع الجوانب.

كما يمكن أن تزيين بعدة طرق أخرى بخلاف جوز الهند فيمكن أن تغلف بالشيكولاتة وتزين بصوص الكراميل او المكسرات.

عن طريق إذابة 250 جرام من الشيكولاتة في حمام مائي.

ثم نقوم بغمس كرات البسبوسة بعد أن يتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة في الشيكولاتة.

وتغمس مرة أخرى في مكسرات مجروشة أو وضع صوص الكراميل بعد أن تتماسك الشكولاتة وترص في طبق التقديم.

مكونات كرات البسبوسةطريقة تحضير كرات البسبوسة