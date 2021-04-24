طريقة عمل السوبيا بأفضل الطرق والمشروبات الرمضانية المنعشة في المنزل

طريقة عمل السوبيا في المنزل بأفضل الطرق، نحن الآن في شهر رمضان شهر الخير والبركة فكل عام وحضراتكم بخير، نقدم أليكم بعض المشروبات الرمضانية المنعشة بأسهل الطرق، مثل السوبيا التي لها الكثير من الفوائد العظيمة مثل أنها تقلل الشعور بالعطش أثناء الصيام، وتقوي جهاز المناعة،وتساعد في عملية الهضم، وسوف نتحدث أيضا عن اللبن بالبلح الذي يعطي النشاط والحيوية لجسم الإنسان ويحارب فقر الدم ويساعد علي تقوية المناعة، وأخيرا مشروب الليمون بالنعناع المنعش وبالأخص في شهر رمضان والصيف الذي ينعش الجسد عند تناوله.

طريقة عمل السوبيا

يعد مشروب السوبيا من افضل وألذ المشروبات الرمضانية في كل منزل، ويوضع علي جميع الموائد الرمضانية وأيضا توضع علي السحور، فهيا بنا لنتعرف علي أسهل طريقة لعمل مشروب السوبيا ومشروبات وعصائر رمضان اللذيذة.

المكونات

لتر من الحليب الطازج السائل.

3 ملاعق كبيرة من خام السوبيا.

معلقتان صغيرتان من الفانيليا.

معلقة كبيرة من حليب البودرة.

مكعبات ثلج.

كاس إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

طريقة التحضير

وضع مكعبات الثلج في خلاط كهربائي وخفقها (تقليب) جيدا. إضافة السوبيا والفانيليا وحليب البودرة والحليب الطازج السائل والسكر. وخفق (تقليب) المكونات جيدا لبضعة دقائق. وضع المشروب في كؤوس مناسبة وتقديم بجانب مائدة الإفطار.

ويمكن الاحتفاظ به يومين بالأكثر ثلاثة أيام ويفضل تناوله طازج لأنة يفقد قيمته الغذائية.

مشروب تمر باللبن

المكونات

عدد من التمر (البلح) يتراوح من 5 إلي 7 حسب الرغبة.

نصف كوب من الحليب البارد.

نصف كوب من الماء البارد.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

غسل البلح جيدا، ثم تقشير البلح وأخلاه (إزالة) من النوي. وضع كل المكونات في خلاط كهربائي وخفقها (تقلبيها) جيدا. يتم تقديمها في كؤوس مناسبة.

ذلك المشروب هام للغاية لما له من فوائد عدية.

مشروب الليمون بالنعناع

المكونات

5 ليمونات.

نصف كوب ممن ورق النعناع الطازج.

سكر حسب الرغبة.

لتر من الماء.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير