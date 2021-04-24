دراسة: ما العلاقة بين تناول الفطر والوقاية من السرطان

أمراض السرطان بأنواعها أحد أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، ولها مسببات عدة يرتبط بعضها بالحياة الحديثة وما بها من تلوث بيئي ومواد كيميائية وأطعمة مصنعة غير صحية، لذلك باتت كثير من الدراسات تدعو للعودة للأطعمة الطبيعية لوقاية الجسم من الأمراض المختلفة بما فيها السرطان، وهاهي دراسة تأتي ضمن ذلك وتدعو لتناول الفطر تحديدًا وأكدت أنه يقي من السرطان، إليكم التفاصيل..

الفطر والوقاية من السرطان:

كشفت دراسة بحثية من معهد ولاية بنسلفانيا للسرطان أن إضافة المزيد من فطر إلى النظام الغذائي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

حيث أجرى خبراء أمريكيون تحليلاً لـ 17 دراسة عن السرطان نُشرت في الفترة من 1966 إلى 2020 لتحديد الصلة بين استهلاك الفطر والمرض، ووجد الفريق البحثي أن تناول 18 جرامًا فقط من الفطر يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 45 %، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ثمانية عشر جرامًا تعادل ما يقرب من ثُمن إلى ربع كوب ممتلئ.

وأضاف البروفيسور ريتشي أحد القائمين على الدراسة إنه من المهم ملاحظة أن 18 جرامًا هو تقدير تقريبي للغاية على الرغم من أن البيانات تشير إلى أنه كلما زاد عدد الفطر الذي نتناوله قل خطر الإصابة بالسرطان، أيضًا يمكن أن تختلف المستويات بشكل كبير اعتمادًا على نوع الفطر وما إذا كان يتم طهيه وكيفية طهيه."

فوائد الفطر:

أوضح مؤلف الدراسة جبريل إم با بكلية الطب في ولاية بنسلفانيا: "الفطر هو أعلى مصدر غذائي للإرجوثيونين ، وهو مضاد أكسدة فريد وفعال وواقي خلوي قد يساعد تجديد مضادات الأكسدة في الجسم في الحماية من الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وهو مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.