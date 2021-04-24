طريقة عمل البيتي فور السادة والشوكولاتة بأسهل طريقة وأروع مذاق

يعد البيتي فور من اروع وألذ الحلويات وهي أيضاً من أسهل الوصفات التي يتم صنعها في المنزل ويحبها جميع أفراد الأسرة يمكن صنع البيتي فور بأكثر من طريقة وبأكثر من وصفة، ويفضل معظم الأشخاص صناعته في المنزل عوضاً عن شراءه من المتاجر مع بسكوت العيد والكحك، لذلك إذا كنت من محبي صناعة الحلويات سنقدم لك اشهي وألذ الطرق لصناعة البيتي فور في المنزل بأبسط الطرق وأسهل المكونات الموجودة بكل منزل كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية. طريقة عمل البيتي فور السادة طريقة عمل البيتي فور السادة المكونات كيلو من الدقيق ما يعادل مقدار 6 أكواب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من سكر البودر.

نصف كيلو من الزبدة.

عدد خمس بيضات.

احضر خمس أكياس من الفانيليا.

للتزين جوز هند، مربى، فول سوداني، فورماسيل. طريقة تحضير البيتي فور السادة طريقة تحضير البيتي فور السادة قم بوضع نصف كيلو من الزبدة داخل الخلاط.

نقوم بخلط الزبدة قليلا ثم نقوم بإضافة ربع كيلو من سكر البودر ما يعادل كوب ونصف.

نقوم بخلط السكر والزبدة وأثناء الخلط قم بإضافة خمس بيضات.

قم بإضافة خمس أكياس من الفانيليا إلى الخليط.

قم بالخلط جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً.

اخلطهم حتى يصبح لديك قوام متماسك.

قم بإحضار العجين وقم بتشكيله على حسب رغبتك ثم قم بوضعه في الفرن. طريقة تحضير البيتي فور بالشكولاتة والمكسرات طريقة تحضير البيتي فور بالشكولاتة والمكسرات بعد أن تكلمنا عن كيفية عمل البيتي فور السادة سنتكلم في الفقرات التالية عن كيفية صنعه بالشكولاتة والمكسرات. 450 جرام من الدقيق المنخول.

200 جرام تقريبا من الزبدة اللينة.

احضر عدد 2 من صفار البيض.

200 جرام تقريبا من سكر البودر.

بشر قشر الليمون الناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

للتزين من م بإحضار مربى المشمش أو الفراولة أو العسل حسب الرغبة.

مكسرات بندق أو عين الجمل.

شوكولاتة سائله بني زائد شوكولاتة بيضاء. طريقة تحضير البيتي فور بالمكسرات والشوكولاتة طريقة تحضير البيتي فور بالمكسرات والشوكولاتة قم بوضع 400جرام من الزبدة داخل الخلاط.

قم بإضافة سكر البودر.

قم بوضع الفانيليا .

ثم اضف بشر قشر الليمون.

قم بخلطهم جيدا حتى يصبح لديك قوام كريمي.

قم بإضافة قليل من الزيت إلى الخليط.

قم بأخذ الخليط وتشكيله على حسب الرغبة.

قم بوضع الخليط في الفرن حتى ينضج.

قم بإلصاق البيتي فور مع بعضهم البعض عن طريق المربى.

بعده نقوم بغمسها في الشوكولاتة السائلة بعدها تقوم بوضع المكسرات وهكذا تكون جاهزه للتقديم. الوسوم

يعد البيتي فور من اروع وألذ الحلويات وهي أيضاً من أسهل الوصفات التي يتم صنعها في المنزل ويحبها جميع أفراد الأسرة يمكن صنع البيتي فور بأكثر من طريقة وبأكثر من وصفة، ويفضل معظم الأشخاص صناعته في المنزل عوضاً عن شراءه من المتاجر مع بسكوت العيد والكحك، لذلك إذا كنت من محبي صناعة الحلويات سنقدم لك اشهي وألذ الطرق لصناعة البيتي فور في المنزل بأبسط الطرق وأسهل المكونات الموجودة بكل منزل كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية. طريقة عمل البيتي فور السادة طريقة عمل البيتي فور السادة المكونات كيلو من الدقيق ما يعادل مقدار 6 أكواب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كيلو من سكر البودر.

نصف كيلو من الزبدة.

عدد خمس بيضات.

احضر خمس أكياس من الفانيليا.

للتزين جوز هند، مربى، فول سوداني، فورماسيل. طريقة تحضير البيتي فور السادة طريقة تحضير البيتي فور السادة قم بوضع نصف كيلو من الزبدة داخل الخلاط.

نقوم بخلط الزبدة قليلا ثم نقوم بإضافة ربع كيلو من سكر البودر ما يعادل كوب ونصف.

نقوم بخلط السكر والزبدة وأثناء الخلط قم بإضافة خمس بيضات.

قم بإضافة خمس أكياس من الفانيليا إلى الخليط.

قم بالخلط جيدا ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً.

اخلطهم حتى يصبح لديك قوام متماسك.

قم بإحضار العجين وقم بتشكيله على حسب رغبتك ثم قم بوضعه في الفرن. طريقة تحضير البيتي فور بالشكولاتة والمكسرات طريقة تحضير البيتي فور بالشكولاتة والمكسرات بعد أن تكلمنا عن كيفية عمل البيتي فور السادة سنتكلم في الفقرات التالية عن كيفية صنعه بالشكولاتة والمكسرات. 450 جرام من الدقيق المنخول.

200 جرام تقريبا من الزبدة اللينة.

احضر عدد 2 من صفار البيض.

200 جرام تقريبا من سكر البودر.

بشر قشر الليمون الناعم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

للتزين من م بإحضار مربى المشمش أو الفراولة أو العسل حسب الرغبة.

مكسرات بندق أو عين الجمل.

شوكولاتة سائله بني زائد شوكولاتة بيضاء. طريقة تحضير البيتي فور بالمكسرات والشوكولاتة طريقة تحضير البيتي فور بالمكسرات والشوكولاتة قم بوضع 400جرام من الزبدة داخل الخلاط.

قم بإضافة سكر البودر.

قم بوضع الفانيليا .

ثم اضف بشر قشر الليمون.

قم بخلطهم جيدا حتى يصبح لديك قوام كريمي.

قم بإضافة قليل من الزيت إلى الخليط.

قم بأخذ الخليط وتشكيله على حسب الرغبة.

قم بوضع الخليط في الفرن حتى ينضج.

قم بإلصاق البيتي فور مع بعضهم البعض عن طريق المربى.

بعده نقوم بغمسها في الشوكولاتة السائلة بعدها تقوم بوضع المكسرات وهكذا تكون جاهزه للتقديم.

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