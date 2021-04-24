طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح ألذ الأطباق الرئيسية في الإفطار الرمضاني

يمكنك معرفة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح من خلال اتباع الخطوات التي يقوم بها الخبراء ومحترفون الطهي للحصول على مذاق جميل لا مثيل له، كما أن الرقاق باللحمة المفرومة من أكثر الأكلات المطلوبة في البيوت، لذلك من خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض أفضل طريقة لتحضيره.

يعتبر الرقاق باللحمة المفرومة من أكثر الأكلات الشهية التي يحبها العديد من الأفراد، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة، ويرجع ذلك إلى إمكانية وضع حشوات متعددة، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح.

3 أكواب من مرقة الدجاج.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة تم فرمها.

ثمرة من الفلفل الأخضر تم فرمها.

12 ورقة من الرقاق الجاف.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب.

فلفل أسود وملح حسب الرغبة.