طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح ألذ الأطباق الرئيسية في الإفطار الرمضاني

يمكنك معرفة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح من خلال اتباع الخطوات التي يقوم بها الخبراء ومحترفون الطهي للحصول على مذاق جميل لا مثيل له، كما أن الرقاق باللحمة المفرومة من أكثر الأكلات المطلوبة في البيوت، لذلك من خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض أفضل طريقة لتحضيره.طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح
يعتبر الرقاق باللحمة المفرومة من أكثر الأكلات الشهية التي يحبها العديد من الأفراد، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة، ويرجع ذلك إلى إمكانية وضع حشوات متعددة، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح.مكونات صينية الرقاق باللحم
- 3 أكواب من مرقة الدجاج.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة كبيرة تم فرمها.
- ثمرة من الفلفل الأخضر تم فرمها.
- 12 ورقة من الرقاق الجاف.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب.
- فلفل أسود وملح حسب الرغبة.
- أولًا بوضع طاسة بها زيت على منار متوسطة للتسخين.
- قومي بإضافة البصل إلى الزيت حتى يذبل.
- قومي بإضافة الفلفل الأخضر وخذي في التقليب لمدة دقيقتين.
- قومي بإضافة اللحم وقلبي حتى يتغير لونه، ومن ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود والملح وجوزة الطيب والبهارات، وخذي في التقليب لمدة دقيقتين.
- قومي بتغطية الطاسة واتركي اللحم على نار هادئة حتى يتم تسوية اللحم وتجف السوائل، وقلبي المكونات من وقت لآخر.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.
- قومي بدهن الصينية الخاصة بالفرن بالزبدة المذابة، ومن ثم قومي بغمس ورقة الرقاق في المرق وارفعيها سريعًا، ومن ثم ضعيها في الصينية.
- من ثوم قومي بدهن الورقة من الأعلى بالزبدة، وقومي بغمس الورقة الثانية، وضعيها في الصينية وادهنيها بالزبدة، وكرري تلك العملية في الـ 3 أوراق الأخرى.
- قومي بوضع اللحمة وتوزيعها على الورقة الخامسة.
- قومي بغمس الورقة السادسة وضعيها في الصينية فوق اللحم وادهنيها بالزبدة، وكرري تلك العملية مع ورق الرقاق المتبقي، ومن ثم قومي بدهن الوجه بالزبدة.
- قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي واخرجيها من الفرن، وبذلك يكون الرقاق باللحمة المفرومة جاهز.
الوسوم
يمكنك معرفة طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح من خلال اتباع الخطوات التي يقوم بها الخبراء ومحترفون الطهي للحصول على مذاق جميل لا مثيل له، كما أن الرقاق باللحمة المفرومة من أكثر الأكلات المطلوبة في البيوت، لذلك من خلال الموضوع التالي المقدم لكم سوف نعرض أفضل طريقة لتحضيره.طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح
يعتبر الرقاق باللحمة المفرومة من أكثر الأكلات الشهية التي يحبها العديد من الأفراد، كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة، ويرجع ذلك إلى إمكانية وضع حشوات متعددة، ومن خلال السطور التالية سوف نعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح.مكونات صينية الرقاق باللحم
- 3 أكواب من مرقة الدجاج.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة كبيرة تم فرمها.
- ثمرة من الفلفل الأخضر تم فرمها.
- 12 ورقة من الرقاق الجاف.
- ربع كوب من الزبدة المذابة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب.
- فلفل أسود وملح حسب الرغبة.
- أولًا بوضع طاسة بها زيت على منار متوسطة للتسخين.
- قومي بإضافة البصل إلى الزيت حتى يذبل.
- قومي بإضافة الفلفل الأخضر وخذي في التقليب لمدة دقيقتين.
- قومي بإضافة اللحم وقلبي حتى يتغير لونه، ومن ثم قومي بإضافة الفلفل الأسود والملح وجوزة الطيب والبهارات، وخذي في التقليب لمدة دقيقتين.
- قومي بتغطية الطاسة واتركي اللحم على نار هادئة حتى يتم تسوية اللحم وتجف السوائل، وقلبي المكونات من وقت لآخر.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.
- قومي بدهن الصينية الخاصة بالفرن بالزبدة المذابة، ومن ثم قومي بغمس ورقة الرقاق في المرق وارفعيها سريعًا، ومن ثم ضعيها في الصينية.
- من ثوم قومي بدهن الورقة من الأعلى بالزبدة، وقومي بغمس الورقة الثانية، وضعيها في الصينية وادهنيها بالزبدة، وكرري تلك العملية في الـ 3 أوراق الأخرى.
- قومي بوضع اللحمة وتوزيعها على الورقة الخامسة.
- قومي بغمس الورقة السادسة وضعيها في الصينية فوق اللحم وادهنيها بالزبدة، وكرري تلك العملية مع ورق الرقاق المتبقي، ومن ثم قومي بدهن الوجه بالزبدة.
- قومي بوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي واخرجيها من الفرن، وبذلك يكون الرقاق باللحمة المفرومة جاهز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة الناجح ألذ الأطباق الرئيسية في الإفطار الرمضاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.