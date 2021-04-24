طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال بأسهل الطرق وخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال، يعد البسكويت من أفضل أنواع الحلويات وأكثرها إنتشاراً، يحضر بكثرة في المناسبات والحفلات والأعياد، فهو مرتبط بشكل كبير بالأعياد فمن العادات والتقاليد الثانوية تحضير الكحك والبسكويت في الأعياد، وخاصة عيد الفطر وعيد الضحى، فهو يحضر بنكهات مختلفة فمنه بسكويت النشادر، البسكويت بالشيكولاته، البسكويت بالفانيليا، البسكويت بالبرتقال، البسكويت بجوز الهند، تحضرة السيدات بكثرة و بنكهات متنوعة في المناسبات، فهو لا يحتاج إلى تكاليف كثيرة يمكن تحضيره في المنزل بأسهل الطرق، فمنه الحلو والحادق فيمكن تحضير كلاهما وتقديمه على وجبه الإفطار بجانب الشاي أو الحليب، تابعونا للتعرف على طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل الطرق.

طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال

يعد بسكويت البرتقال من ألذ وأطعم وأشهى أنواع البسكويت، والتي يكثر شرائه من المحلات، يحبه الأطفال بكثرة نظراً لمذاقه الهش المقرمش.

المكونات:

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ريحة البرتقال.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب سكر .

كوب وربع من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة بشر برتقال.

يحضر العجان الكهربائى ويوضع فيه السكر والزبدة، ويتم مزجهم جيداً ثم يتم إضافه الملح وبشر البرتقال وريحه البرتقال إلى المزيج مع الاستمرار بالخلط على السرعة المتوسطة لمدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك يضاف الدقيق بشكل تدريجي حتى يتكون لدينا عجينة سهلة الفرد ولينة.

تحضر ماكينة البسكويت ثم توضع فيها العجينة، ثم يتم تجهيز صينية الفرن وتدهن بالزبدة، وتفرد فيها طبقة من ورق الزبدة.

تحضر ماكينة البسكويت ثم يتم تشكيل العجينة على شكل أصابع طويلة وترص في الصينية، مع مراعاة ترك فواصل بينهما.

يتم تسخين الفرن أولاً قبل دخول صينية البسكويت، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ثلث ساعة حتى الحصول على اللون الذهبي.

يخرج من الفرن ويترك حتى يبرد تماماً، ثم يقدم بجانب الحليب أو كوب الشاي، ويمكن تزيينه أيضاً بالشوكولاتة وجوز الهند.

أو يمكن وضع العجينة بالكامل و فردها في الصينية ، ثم بواسطة شوكة يتم عمل ثقوب في العجينة، ثم تدخل الفرن لمدة نصف ساعة ثم تخرج وتترك حتى تبرد تماماً، ثم يقطع البسكويت بواسطة السكين ويقدم.

طريقة التحضير: