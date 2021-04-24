كيفيه تحضير وجبه الأرز بالدجاج الإوزي علي طريقه بوراك وتحضيرها بالمنزل

تسال الكثير من النساء عن طريقه وكيفيه تحضير وجبه الأرز مع الدجاج آلإوزي علي طريقه الشيف بوراك التركي والتي سوف نشرحها لكم بالطريقة التركية ومن ضمن الأكلات التركية أيضا فطيره البيتزا المحشية وكيكه الهوهوز أيضا والتي يمكن إعدادهم بالمنزل بكل سهوله ويسر في دقائق كل ما هو عليك أن تحضري المقادير التي سوف يتم شرحها واتباع كيفيه التحضير التي سوف نوضحها لكم من خلال هذه المقالة بالتفصيل. مقادير وجبه الأرز بالدجاج مقادير وجبه الأرز بالدجاج والآن سوف نشرح لكم المقادير والأشياء اللازمة لتحضير وجبه الأرز بالفراخ علي طريقه بوراك التركي، وهذه المقادير تكتمن في النقاط الأتية: 2 كوب من أرز بسمتي مغسول ومنقوع بالإضافة إلي إحضار ثلاث ملاعق كبيره من الزيت النباتي.

200 جرام من اللحمة المفرومة وحبه بصل مفرومه أيضا.

فص من الثوم المهروس ونصف ملعقه صغيره من الهيل.

ملعقه صغيره من الملح ونصف ملعقه صغيره من الفلفل.

نصف ملعقه من القرفة المطحونة ونصف ملعقه صغيره من البهارات المشكلة.

إحضار دجاجه ويتم تقطيعها إلي أرباع صغيره حسب الرغبة.

حبه بصل صغيره ويتم تقطيعها إلي أرباع.

فصين ثوم ويتم تقطيعهم وقرن فلفل اخضر.

حبه طماطم ناشفه ويتم تقطيعها إلي أرباع.

ملعقه صغيره من الملح وربع كوب من المكسرات المحمصة للتزيين.

عود من القرفة وورقه غار و ثلاث حبات من الهيل.

شريحه طازجه من الزنجبيل ونصف ملعقه من ألكركم.

ربع ملعقه صغيره من الزعفران. كيفيه تحضير وجبه الدجاج بالأرز كيفيه تحضير وجبه الدجاج بالأرز والآن سوف نعرض عليك كيفيه وطريقه التحضير الخاصة والتي يجب اتباعها والتي تكتمن في النقاط الأتية: يتم وضع كميه من الماء ويتم غليه ثم يتم إضافة الدجاج وقطع البصل والفلفل والثوم والطماطم والملح والزنجبيل والغار والهيل وعود الزنجبيل وللكركم والباهرات المشكلة والزعفران.

يتم تركها علي نار متوسطه لمده لا تقل عن ساعه إلا ربع ثم يتم تصفيه المرق.

يتم دهان الدجاج بقليل من الزيت زيتم وضعه في صينيه ووضعه في الفرن علي درجه حراره 200 درجه لمده لا تقل عن عشر دقائق حتي يتم تحميره.

يتم تسخين الزيت وأضافه اللحمة المفرومة والملح ويتم التقليب.

إضافة الثوم المهروس والملح والفلفل والقرفة والتقليب.

إضافة ثلاثة أكواب من الماء الساخن وتركه يغلي.

يتم وضع الأرز في طبق التقديم والدجاج والمكسرات. الوسوم

تسال الكثير من النساء عن طريقه وكيفيه تحضير وجبه الأرز مع الدجاج آلإوزي علي طريقه الشيف بوراك التركي والتي سوف نشرحها لكم بالطريقة التركية ومن ضمن الأكلات التركية أيضا فطيره البيتزا المحشية وكيكه الهوهوز أيضا والتي يمكن إعدادهم بالمنزل بكل سهوله ويسر في دقائق كل ما هو عليك أن تحضري المقادير التي سوف يتم شرحها واتباع كيفيه التحضير التي سوف نوضحها لكم من خلال هذه المقالة بالتفصيل. مقادير وجبه الأرز بالدجاج مقادير وجبه الأرز بالدجاج والآن سوف نشرح لكم المقادير والأشياء اللازمة لتحضير وجبه الأرز بالفراخ علي طريقه بوراك التركي، وهذه المقادير تكتمن في النقاط الأتية: 2 كوب من أرز بسمتي مغسول ومنقوع بالإضافة إلي إحضار ثلاث ملاعق كبيره من الزيت النباتي.

200 جرام من اللحمة المفرومة وحبه بصل مفرومه أيضا.

فص من الثوم المهروس ونصف ملعقه صغيره من الهيل.

ملعقه صغيره من الملح ونصف ملعقه صغيره من الفلفل.

نصف ملعقه من القرفة المطحونة ونصف ملعقه صغيره من البهارات المشكلة.

إحضار دجاجه ويتم تقطيعها إلي أرباع صغيره حسب الرغبة.

حبه بصل صغيره ويتم تقطيعها إلي أرباع.

فصين ثوم ويتم تقطيعهم وقرن فلفل اخضر.

حبه طماطم ناشفه ويتم تقطيعها إلي أرباع.

ملعقه صغيره من الملح وربع كوب من المكسرات المحمصة للتزيين.

عود من القرفة وورقه غار و ثلاث حبات من الهيل.

شريحه طازجه من الزنجبيل ونصف ملعقه من ألكركم.

ربع ملعقه صغيره من الزعفران. كيفيه تحضير وجبه الدجاج بالأرز كيفيه تحضير وجبه الدجاج بالأرز والآن سوف نعرض عليك كيفيه وطريقه التحضير الخاصة والتي يجب اتباعها والتي تكتمن في النقاط الأتية: يتم وضع كميه من الماء ويتم غليه ثم يتم إضافة الدجاج وقطع البصل والفلفل والثوم والطماطم والملح والزنجبيل والغار والهيل وعود الزنجبيل وللكركم والباهرات المشكلة والزعفران.

يتم تركها علي نار متوسطه لمده لا تقل عن ساعه إلا ربع ثم يتم تصفيه المرق.

يتم دهان الدجاج بقليل من الزيت زيتم وضعه في صينيه ووضعه في الفرن علي درجه حراره 200 درجه لمده لا تقل عن عشر دقائق حتي يتم تحميره.

يتم تسخين الزيت وأضافه اللحمة المفرومة والملح ويتم التقليب.

إضافة الثوم المهروس والملح والفلفل والقرفة والتقليب.

إضافة ثلاثة أكواب من الماء الساخن وتركه يغلي.

يتم وضع الأرز في طبق التقديم والدجاج والمكسرات.

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