طريقة لذيذة وشهية لعمل الكنافة بشكل جديد وغير اعتيادي

تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية الشهيرة جدا وخصوصا في شهر رمضان، وهناك العديد من الطرق والوصفات وتعتبر الكنافة من الحلويات الشهية جدا وسهلة التحضير وعلي الرغم من سهولة تحضيرها إلا أن هناك الكثير من السيدات التي لا تستطيع تحضيرها أو تجد صعوبة في ضبط مكوناتها، وتعد الكنافة بالكريمة هي من أسهل الطرق في التحضير وتعتبر من اشهي واطعم أنواع الكنافة، وذلك لأنها لا تحتاج الكثير في تحضيرها ومكوناتها موجودة بداخل كل منزل ولا تتطلب الكثير من المجهود في تحضير المكونات الخاصة بها، وتعتبر من اشهي أنواع الكنافة التي توجد في المحلات وتوجد في العديد من الدول العربية مثل فلسطين ودول الشام وتركيا، وعلي الرغم من كثرة أنواع الكنافة فهناك الكنافة النابلسية وهناك الكنافة المحشية وهناك الكنافة بالكريمة وسوف نتعرف علي طريقة عمل الكنافة بالكريمة بشكل سهل وجديد.

المكونات:

400 جرام من الكنافة المبشورة جيدا.

كوب من السمن البلدي.

اربع ملاعق نشا.

3 أكواب من الحليب.

معلقه فانيليا.

2 معلقة كبيرة من الكريم شانتيه.

مكونات الشربات:

طريقة الكنافة بالكريمة:

نقوم بإحضار2 كوب من السكر الناعم وكوب واحد من الماء ونصف ليمونة ونضعهم علي النار حتي يتجانس الخليط ثم نتركه يبرد وهكذا يكون جاهز لنضعه علي الكنافة ويفضل أن يكون بارد.

طريقه التحضير: