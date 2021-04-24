طريقة لذيذة وشهية لعمل الكنافة بشكل جديد وغير اعتيادي

تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية الشهيرة جدا وخصوصا في شهر رمضان، وهناك العديد من الطرق والوصفات وتعتبر الكنافة من الحلويات الشهية جدا وسهلة التحضير وعلي الرغم من سهولة تحضيرها إلا أن هناك الكثير من السيدات التي لا تستطيع تحضيرها أو تجد صعوبة في ضبط مكوناتها، وتعد الكنافة بالكريمة هي من أسهل الطرق في التحضير وتعتبر من اشهي واطعم أنواع الكنافة، وذلك لأنها لا تحتاج الكثير في تحضيرها ومكوناتها موجودة بداخل كل منزل ولا تتطلب الكثير من المجهود في تحضير المكونات الخاصة بها، وتعتبر من اشهي أنواع الكنافة التي توجد في المحلات وتوجد في العديد من الدول العربية مثل فلسطين ودول الشام وتركيا، وعلي الرغم من كثرة أنواع الكنافة فهناك الكنافة النابلسية وهناك الكنافة المحشية وهناك الكنافة بالكريمة وسوف نتعرف علي طريقة عمل الكنافة بالكريمة بشكل سهل وجديد.طريقة الكنافة بالكريمة:
المكونات:
- 400 جرام من الكنافة المبشورة جيدا.
- كوب من السمن البلدي.
- اربع ملاعق نشا.
- 3 أكواب من الحليب.
- معلقه فانيليا.
- 2 معلقة كبيرة من الكريم شانتيه.
مكونات الشربات:
نقوم بإحضار2 كوب من السكر الناعم وكوب واحد من الماء ونصف ليمونة ونضعهم علي النار حتي يتجانس الخليط ثم نتركه يبرد وهكذا يكون جاهز لنضعه علي الكنافة ويفضل أن يكون بارد.
طريقه التحضير:
- في البداية نقوم بتسخين الفرن علي درجه حراره 180.
- نقوم بإحضار الكنافة ويفضل أن تكون الكنافة موجوده في الفريزر لأنها تفضل أن تكون متجمدة لسهولة تقطيعها ثم نقوم بإحضار كوب السمن ووضعه علي الكنافة ومزجه حتي يتجانس الخليط جيدا.
- نقوم بإحضار صينية متوسطه الحجم ونضع نصف الخليط الكنافة الممزوج بالسمن في الصينية بالتساوي حتي تصبح مفرودة بشكل كامل علي الصينية.
- ونحضر النشا والكريم شانتيه والفانيليا في إناء ونضعه علي النار حتي يعطي قوام متجانس ونتركه يهدأ من السخونية.
- وبعد ترك الكريمة تبرد قليلا نقوم بوضع الكريمة فوق الكنافة التي وضعنها علي الصينية ونقوم بفرد الكريمة حتي تغطي سطح الكنافة تماما.
- نقوم بوضع الكنافة المتبقية علي الصنية وفردها جيدا حتي تغطي سطح الكريمة ويصبح شكلها متناسق، نضع الصينية بعد ذلك في الفرن حتي نحصل على الشكل الذهبي للكنافة.
- نقوم بوضع الشربات الذي تم تحضيره من قبل مباشرة علي الكنافة بعد خروجها من الفرن ونتركها قليلا ثم نقوم بقلب الكنافة في صنية أخري ونضع باقي الشربات عليها مع وضع القليل من المكسرات علي حسب الرغبة.
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تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية الشهيرة جدا وخصوصا في شهر رمضان، وهناك العديد من الطرق والوصفات وتعتبر الكنافة من الحلويات الشهية جدا وسهلة التحضير وعلي الرغم من سهولة تحضيرها إلا أن هناك الكثير من السيدات التي لا تستطيع تحضيرها أو تجد صعوبة في ضبط مكوناتها، وتعد الكنافة بالكريمة هي من أسهل الطرق في التحضير وتعتبر من اشهي واطعم أنواع الكنافة، وذلك لأنها لا تحتاج الكثير في تحضيرها ومكوناتها موجودة بداخل كل منزل ولا تتطلب الكثير من المجهود في تحضير المكونات الخاصة بها، وتعتبر من اشهي أنواع الكنافة التي توجد في المحلات وتوجد في العديد من الدول العربية مثل فلسطين ودول الشام وتركيا، وعلي الرغم من كثرة أنواع الكنافة فهناك الكنافة النابلسية وهناك الكنافة المحشية وهناك الكنافة بالكريمة وسوف نتعرف علي طريقة عمل الكنافة بالكريمة بشكل سهل وجديد.طريقة الكنافة بالكريمة:
المكونات:
- 400 جرام من الكنافة المبشورة جيدا.
- كوب من السمن البلدي.
- اربع ملاعق نشا.
- 3 أكواب من الحليب.
- معلقه فانيليا.
- 2 معلقة كبيرة من الكريم شانتيه.
مكونات الشربات:
نقوم بإحضار2 كوب من السكر الناعم وكوب واحد من الماء ونصف ليمونة ونضعهم علي النار حتي يتجانس الخليط ثم نتركه يبرد وهكذا يكون جاهز لنضعه علي الكنافة ويفضل أن يكون بارد.
طريقه التحضير:
- في البداية نقوم بتسخين الفرن علي درجه حراره 180.
- نقوم بإحضار الكنافة ويفضل أن تكون الكنافة موجوده في الفريزر لأنها تفضل أن تكون متجمدة لسهولة تقطيعها ثم نقوم بإحضار كوب السمن ووضعه علي الكنافة ومزجه حتي يتجانس الخليط جيدا.
- نقوم بإحضار صينية متوسطه الحجم ونضع نصف الخليط الكنافة الممزوج بالسمن في الصينية بالتساوي حتي تصبح مفرودة بشكل كامل علي الصينية.
- ونحضر النشا والكريم شانتيه والفانيليا في إناء ونضعه علي النار حتي يعطي قوام متجانس ونتركه يهدأ من السخونية.
- وبعد ترك الكريمة تبرد قليلا نقوم بوضع الكريمة فوق الكنافة التي وضعنها علي الصينية ونقوم بفرد الكريمة حتي تغطي سطح الكنافة تماما.
- نقوم بوضع الكنافة المتبقية علي الصنية وفردها جيدا حتي تغطي سطح الكريمة ويصبح شكلها متناسق، نضع الصينية بعد ذلك في الفرن حتي نحصل على الشكل الذهبي للكنافة.
- نقوم بوضع الشربات الذي تم تحضيره من قبل مباشرة علي الكنافة بعد خروجها من الفرن ونتركها قليلا ثم نقوم بقلب الكنافة في صنية أخري ونضع باقي الشربات عليها مع وضع القليل من المكسرات علي حسب الرغبة.
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