أسهل طريقة عمل ملاح الروب الأحمر بكل تفاصيلها

طريقة عمل ملاح الروب الأحمر انتشر مؤخرا طبق ملاح الروب الأحمر والأبيض مقتبسا من المطبخ السوداني وحصل على إعجاب الكثير من الأشخاص لما له من مذاق جذاب وشيق جعله من أشهر الأطباق المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومن موقعنا هذا نقدم لكم كل ما هو جديد عن وصفات الطبخ المتميزة فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات طبق ملاح الروب الأحمر وطريقة تحضيره. مكونات عمل ملاح الروب الاحمر: مكونات عمل ملاح الروب الاحمر: المطبخ السوداني يعتبر من أشهر أنواع المطابخ التي تقدم الوصفات المتألقة والمتميزة ولكي نقوم بتحضير ملاح الروب الأحمر: نجهز ملعقتين كبيرتين من السمنة، وملعقة كبيرة من الصلصة.

نقوم بشراء ثلاث علب من اللبن الزبادي.

نجهز ثلاث ملاعق كبيرة من الويكه الناشفة، مع مكعب من مرق الدجاج، مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني.

نحتاج إلى ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم، مع خمسة ملاعق من زيت نباتي، وثلاث ثمرات من البصل ذات حجم متوسط. كيفية تحضير ملاح الروب الأحمر: كيفية تحضير ملاح الروب الأحمر: لكي نقوم بتجهيز الروب الأحمر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي: أولا نقوم بتقشير البصل وغسله جيدا وفرمه فرما ناعما ونضعه جانبا. ثم بعد ذلك نقوم بغسل الطماطم وتقطيعها ووضعها جانبا. ونقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه الزيت النباتي، ثم نضعه على نار هادئة ونضع معه البصل المفروم ونقلبه باستمرار، ثم نتركه يأخذ اللون الذهبى الفاتح. نقوم بوضع الطماطم والماء ومكعب مرقه الدجاج والملح على الخليط ونقلبهم جيدا، ونغطى الإناء بإحكام ونتركه حتى تمام تسوية هذه المكونات تماما، ثم نطفئ النار ونتركه يبرد. ثم بعد ذلك نحضر إناء الخلاط الكهربائي، ونضع هذا الخليط ونفرمه جيدا ثم نضع زبدة الفول السوداني واللبن الزبادي والسمن والصلصة، ونشغل الخلاط مرة ثانية. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الإناء مرة ثانية ونضعه على نار هادئة،ثم نضع الويكا حبة تلو الأخرى ونتركه لحين تماسك هذا الخليط، ثم بعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونتناوله ساخنا. يمكن تشيكل الطبق حسب اختيارك وتقديمه مزين لأسرتك. الوسوم

طريقة عمل ملاح الروب الأحمر انتشر مؤخرا طبق ملاح الروب الأحمر والأبيض مقتبسا من المطبخ السوداني وحصل على إعجاب الكثير من الأشخاص لما له من مذاق جذاب وشيق جعله من أشهر الأطباق المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ومن موقعنا هذا نقدم لكم كل ما هو جديد عن وصفات الطبخ المتميزة فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات طبق ملاح الروب الأحمر وطريقة تحضيره. مكونات عمل ملاح الروب الاحمر: مكونات عمل ملاح الروب الاحمر: المطبخ السوداني يعتبر من أشهر أنواع المطابخ التي تقدم الوصفات المتألقة والمتميزة ولكي نقوم بتحضير ملاح الروب الأحمر: نجهز ملعقتين كبيرتين من السمنة، وملعقة كبيرة من الصلصة.

نقوم بشراء ثلاث علب من اللبن الزبادي.

نجهز ثلاث ملاعق كبيرة من الويكه الناشفة، مع مكعب من مرق الدجاج، مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني.

نحتاج إلى ثمرة من الطماطم متوسطة الحجم، مع خمسة ملاعق من زيت نباتي، وثلاث ثمرات من البصل ذات حجم متوسط. كيفية تحضير ملاح الروب الأحمر: كيفية تحضير ملاح الروب الأحمر: لكي نقوم بتجهيز الروب الأحمر يجب علينا إتباع هذه الخطوات بشكل صحيح وهي كالآتي: أولا نقوم بتقشير البصل وغسله جيدا وفرمه فرما ناعما ونضعه جانبا. ثم بعد ذلك نقوم بغسل الطماطم وتقطيعها ووضعها جانبا. ونقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه الزيت النباتي، ثم نضعه على نار هادئة ونضع معه البصل المفروم ونقلبه باستمرار، ثم نتركه يأخذ اللون الذهبى الفاتح. نقوم بوضع الطماطم والماء ومكعب مرقه الدجاج والملح على الخليط ونقلبهم جيدا، ونغطى الإناء بإحكام ونتركه حتى تمام تسوية هذه المكونات تماما، ثم نطفئ النار ونتركه يبرد. ثم بعد ذلك نحضر إناء الخلاط الكهربائي، ونضع هذا الخليط ونفرمه جيدا ثم نضع زبدة الفول السوداني واللبن الزبادي والسمن والصلصة، ونشغل الخلاط مرة ثانية. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الإناء مرة ثانية ونضعه على نار هادئة،ثم نضع الويكا حبة تلو الأخرى ونتركه لحين تماسك هذا الخليط، ثم بعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونتناوله ساخنا. يمكن تشيكل الطبق حسب اختيارك وتقديمه مزين لأسرتك.

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