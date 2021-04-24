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يعد كريم الحلبة ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تظهر جمال الوجه، وتساعد على نفخ الخدود وتعطي للوجه جمال غيرعادي، يساعد أيضا على شد الوجه وإخفاء التجاعيد بشكل رائع ويعطي شد ممتاز للوجه في أيام قليلة، وهو من الكريمات الطبيعية التي تمتلك العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصي، ويحمي البشرة من أشعة الشمس ويحافظ على نضارتها ويزيل الاسمرار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الحلبة السحري لشد الوجه ونفخ الخدود بمكونات بسيطة بالمنزل.
طريقة عمل كريم الحلبة السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم السحري وهى كما يلي:-
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة السحري لشد الوجه ونفخ الخدود بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء متوسط الحجم، ونضع الحلبة، والكركم، وماء الورد، ونقلبهم جيداً مع بعض.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلبهم من حين لأخر حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام.
- نقوم بتصفية الخليط جيداً ثم نقوم بوضعه في علبة فارغة.
- نقوم بإضافة جل الصبار، وزيت الحلبة، وملعقة النشا، ونضربهم مع بعض بواسطة المضرب السلك حتى يصبح الخليط كريمي.
- نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك.
- ثم نقوم بوضع الكريم بالتساوي على الوجه ونتركه لمدة ساعة حتى يجف.
- بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد وندهنه بكريم مرطب.
فوائد كريم الحلبة للبشرة
يحتوي الكريم على العديد من الفوائد الصحية والجمالية التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة الكاملة وهى كما يلي:-
- يحتوي الكريم على مادة لزجه تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
- يعالج جميع الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب.
- يساعد على تقشير البشرة ويزيل الخلايا الميتة بشكل أمن.
- ينظف مسام الوجه ويزيل البثور السوداء.
- يعمل على إزالة التجاعيد ويخفي الخطوط البيضاء الرفيعة التي تظهر على الوجه.
- يعمل على نفخ الخدود ويزيد من جمال الوجه ويساعد على تفتيحه بشكل طبيعي.
الوسوم
يعد كريم الحلبة ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تظهر جمال الوجه، وتساعد على نفخ الخدود وتعطي للوجه جمال غيرعادي، يساعد أيضا على شد الوجه وإخفاء التجاعيد بشكل رائع ويعطي شد ممتاز للوجه في أيام قليلة، وهو من الكريمات الطبيعية التي تمتلك العديد من الفوائد التي لا تعد ولا تحصي، ويحمي البشرة من أشعة الشمس ويحافظ على نضارتها ويزيل الاسمرار، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الحلبة السحري لشد الوجه ونفخ الخدود بمكونات بسيطة بالمنزل.
طريقة عمل كريم الحلبة السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم السحري وهى كما يلي:-
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة السحري لشد الوجه ونفخ الخدود بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء متوسط الحجم، ونضع الحلبة، والكركم، وماء الورد، ونقلبهم جيداً مع بعض.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلبهم من حين لأخر حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام.
- نقوم بتصفية الخليط جيداً ثم نقوم بوضعه في علبة فارغة.
- نقوم بإضافة جل الصبار، وزيت الحلبة، وملعقة النشا، ونضربهم مع بعض بواسطة المضرب السلك حتى يصبح الخليط كريمي.
- نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك.
- ثم نقوم بوضع الكريم بالتساوي على الوجه ونتركه لمدة ساعة حتى يجف.
- بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد وندهنه بكريم مرطب.
فوائد كريم الحلبة للبشرة
يحتوي الكريم على العديد من الفوائد الصحية والجمالية التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة الكاملة وهى كما يلي:-
- يحتوي الكريم على مادة لزجه تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
- يعالج جميع الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب.
- يساعد على تقشير البشرة ويزيل الخلايا الميتة بشكل أمن.
- ينظف مسام الوجه ويزيل البثور السوداء.
- يعمل على إزالة التجاعيد ويخفي الخطوط البيضاء الرفيعة التي تظهر على الوجه.
- يعمل على نفخ الخدود ويزيد من جمال الوجه ويساعد على تفتيحه بشكل طبيعي.
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