التخلص من سواد القدمين بملعقة قرنفل وربع كوب خل احصلي على أرجل بيضاء وناعمة، حيث يعاني الكثير من النساء من أن القدم خشنة ولونها غامق كثيرًا عن لون الجسم، حيث تتعرض الأرجل على وجه الخصوص للعديد من الغبار والأتربة وقد يلجأ العديد إلى عمليات التقشير بالليزر وقد يتجه البعض الآخر إلى استخدام منتجات طبية وكريمات خاصة بالعناية بالقدم ولكن الأفضل هو الاعتماد على الطبيعة التي سخرها الله عز وجل لخدمة الإنسان.

تعد القدم من أكثر الأماكن التي تتكون عليها الجلد والخلايا الميتة ويكون من الصعب إزالتها ولكن مع وصفة اليوم بإذن الله سوف يتم إزالة سواد القدم والخلايا والجلد الداكن والمزعج والذي يجعل القدم غير لائق، وتلك الوصفة هي وصفة مجربة وموثوق بها مائة بالمئة ومضمونة وسوف تندهشون من النتائج بإذن الله والنتيجة فورية سوف يتم إزالة جميع الجلد والخلايا الميتة من القدم ونعيد للقدم نعومته وحيويته من جديد ومظهره الصحي.

التخلص من سواد القدمين

عزيزتي حواء إذا كنت تريدين الحصول على قدن ناعمة خالية من التشققات ذو لون موحد كل ما عليك هو القيام بتنفيذ تلك الخطوات البسيطة وودعي خشونة القدم واسمرار القدم وسوف تتم الوصفة على ثلاث مراحل جميعها سهلة وبسيطة ومكونتها متوفرة في كل بيت وغير مكلفة على الإطلاق.

المرحلة الأولى من الوصفة

هنا سوف نحتاج إلى مكونات بسيطة من أجل إتمام أول مرحلة ويجب الانتباه أن المراحل الخاصة بتحويل القدم من اللون الأسود والخشونة والتشققات إلى اللون الأبيض والنعومة لا بد أن تتم كما هي على الترتيب والمكونات التي سوف نحتاج إليها في تلك المرحلة هي:

10 حبات من القرنفل.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الخل.

جورب خفيف.

جورب آخر ثقيل.

كيس بلاستيك.

طريقة التحضير والاستخدام

أولاً نأخذ حبات القرنفل ونضعها في ربع كوب من الماء الدافئ ونركها لمدة ربع ساعة. نقوم بتصفية الكوب من حبات القرنفل ونضيف إليه ربع كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح المتوفر لديك. نأخذ الشراب الخفيف ونقوم بوضع في المحلول ونغمره به ونرتديه في القدمين. نقوم بلف كيس من البلاستيك على القدم. نرتدي الجورب الثقيل. نقوم بممارسة الأعمال اليومية في المنزل ونترك القدم لمدة ساعتين ونصف.

المرحلة الثانية من سواد القدمين

هنا سوف يتم تقشير القدم وسوف نرى بأعيننا الجلد الميت والخلايا الميتة وهي تخرج بسهولة من وجه القدم والأصابع التي تكون سواد والمكونات هي كالآتي:

5 ملاعق كبيرة ملح.

ليمونة واحدة مقسومة نصفين.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم بوضع الملح في وعاء أو طبق. ننزع الجوارب التي نرتديها بعد أن مر عليها ساعتين ونصف أو أكثر. نأخذ نصف الليمون ونغمسها بالملح. نقوم بعمل حركات دائرية على وجه القدم والأصابع وأسفل القدم. بعد أن نقوم بالتقشير للقدمين نغسل القدمين بالماء الدافئ.

المرحلة الثالثة للتخلص من اسمرار القدم

هنا المرحلة الأخيرة من الوصفة وهي مرحلة الترطيب والنعومة واللون الوردي للقدم وسوف نحتاج لتلك المرحلة مكونين فقط وهما الآتي:

كريم مرطب طبيعي أو من الصيدلية المتوفر لديك.

تنت أو ورد قدم أو مورد خدود المتوفر.

طريقة التحضير والاستخدام

بعد أن نقوم بغسل القدم جيدًا وتجفيفها نقوم بدهن الكريم المرطب على القدم بأكملها. نأخذ كمية صغيرة من التنت ونضعه أسفل القدم على الكعبين ووداعًا للخشونة ومرحا بالنعومة والتفتيح الرهيب.

التلخص من سواد أصابع القدمين

الوساد الذي يتعرض له القدم وأصابع القدم من الأمور التي تزعج الكثير من النساء ولكن الحل موجود بإذن الله تعالى سوف نحتاج إلى المكونات الآتية:

ملعقة ونصف من خشب الصندل.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الجليسرين.

نقوم بخلط المكونات معًا في وعاء نظيف. نفرد الوصفة على أصابع القدم أو القدم بأكلمه. ننتظر لمدة ربع ساعة. نفرك الأصابع القدم بحركات دائرية. نغسل القدم بالماء البارد. نرطب القدم بأي مرطب متوفر. نكرر الوصفة ثلاث مرات من كل أسبوع وسوف نلاحظ الفرق.

طريقة التحضير والاستخدام