حضري الكبيبة السعودية علي سفرتك في رمضان طريقة عمل الكبيبة الخليجية باللحم المفروم

طريقة عمل الكبيبة ، الكبيبة من أشهر الأكلات وأطعمها يمكن تحضيرها في المنزل وتعتبر من المقبلات علي السفرة حيث تتميز بسهولة طبخها ويمكن حشوها بأكثر من نوع منها الكبيبة المحشوة باللحم المفروم أو الجبن والزعتر أو اللوز والزبيب ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم أكثر من طريقة لعمل الكبيبة . طريقة عمل الكبيبة طريقة عمل الكبيبة لتحضير الكبيبة يجب تجهيز المقادير التالية : نصف كيلو من البرغل ويجب غسله جيدا ونقعه في الماء لمدة لا تقل عن ساعة .

نصف كيلو من اللحم المفروم جيدا

بصلة كبيرة مفرومة جيدا

ملعقة صغيرة من الكمون

حزمة من البقدونس والشبت ويجب أن يكونوا مفروم جيدا

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة عمل الكبيبة السعودية طريقة عمل الكبيبة السعودية لتحضير الكبيبة السعودية يجب الأهتمام بالحشو الداخلي لها من خلال المقادير والخطوات التالية ستحصلي علي ألذ طعم للكبيبة السعودية : نصف كيلو من اللحم المفروم جيدا ثم نضعها علي النار متوسطة .

ثم نضع عليها البهارات والبقدونس ونقلبهم جيدا .

قومي بتصفية البرغل جيدا ثم ضعيه علي اللحم والبصل وقومي بالتقليب جيدا .

عند تمام الاستواء اتركبها لتهدأ

ثم قومي بفرم البرغل ليصبح ناعما

ثم قومي بتشكيله علي هيئة دوائر صغيرة

ثم ضعي بداخلها اللحم المفروم واغلقيها بإحكام وقومي بترصيصها في صينية جيدا بعد دهنها بالزيت

قومي بوضع الزيت عليها بفرشاة جيدا حتي لا تلتصق .

واتركيها بالفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة . طريقة تحضير الكبيبة أحضري 350 جرام من الزبادي الرايب

2 ملعقة من النشا

كوب من الماء الفاتر

2 ثوم مفروم جيدا

200 جرام من البرغل المنقوع طريقة عمل الكبيبة باللحم المفروم ضعي البرغل المنقوع مع اللبن وقومي بالضرب جيدا حتي يتجانس جيدا

ثم ضعي عليها النشا والماء وقلبي جيدا حتي يذوب النشا

ثم ضعيهم علي النار واستمري في التقليب لمدة 5 دقائق ليصبح القوام سميك

ثم أضيفي الثوم عليها .

اصنعي أقراص من الكبيبة وضعي داخلها اللحم المفروم واتركيها في الزيت حتي تنضج .

يمكن تقديمها مع الأرز . طريقة تحضير الكبيبةطريقة عمل الكبيبة باللحم المفروم الوسوم

طريقة عمل الكبيبة ، الكبيبة من أشهر الأكلات وأطعمها يمكن تحضيرها في المنزل وتعتبر من المقبلات علي السفرة حيث تتميز بسهولة طبخها ويمكن حشوها بأكثر من نوع منها الكبيبة المحشوة باللحم المفروم أو الجبن والزعتر أو اللوز والزبيب ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم أكثر من طريقة لعمل الكبيبة . طريقة عمل الكبيبة طريقة عمل الكبيبة لتحضير الكبيبة يجب تجهيز المقادير التالية : نصف كيلو من البرغل ويجب غسله جيدا ونقعه في الماء لمدة لا تقل عن ساعة .

نصف كيلو من اللحم المفروم جيدا

بصلة كبيرة مفرومة جيدا

ملعقة صغيرة من الكمون

حزمة من البقدونس والشبت ويجب أن يكونوا مفروم جيدا

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة عمل الكبيبة السعودية طريقة عمل الكبيبة السعودية لتحضير الكبيبة السعودية يجب الأهتمام بالحشو الداخلي لها من خلال المقادير والخطوات التالية ستحصلي علي ألذ طعم للكبيبة السعودية : نصف كيلو من اللحم المفروم جيدا ثم نضعها علي النار متوسطة .

ثم نضع عليها البهارات والبقدونس ونقلبهم جيدا .

قومي بتصفية البرغل جيدا ثم ضعيه علي اللحم والبصل وقومي بالتقليب جيدا .

عند تمام الاستواء اتركبها لتهدأ

ثم قومي بفرم البرغل ليصبح ناعما

ثم قومي بتشكيله علي هيئة دوائر صغيرة

ثم ضعي بداخلها اللحم المفروم واغلقيها بإحكام وقومي بترصيصها في صينية جيدا بعد دهنها بالزيت

قومي بوضع الزيت عليها بفرشاة جيدا حتي لا تلتصق .

واتركيها بالفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة . طريقة تحضير الكبيبة أحضري 350 جرام من الزبادي الرايب

2 ملعقة من النشا

كوب من الماء الفاتر

2 ثوم مفروم جيدا

200 جرام من البرغل المنقوع طريقة عمل الكبيبة باللحم المفروم ضعي البرغل المنقوع مع اللبن وقومي بالضرب جيدا حتي يتجانس جيدا

ثم ضعي عليها النشا والماء وقلبي جيدا حتي يذوب النشا

ثم ضعيهم علي النار واستمري في التقليب لمدة 5 دقائق ليصبح القوام سميك

ثم أضيفي الثوم عليها .

اصنعي أقراص من الكبيبة وضعي داخلها اللحم المفروم واتركيها في الزيت حتي تنضج .

يمكن تقديمها مع الأرز . طريقة تحضير الكبيبةطريقة عمل الكبيبة باللحم المفروم

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