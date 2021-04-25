طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين في المنزل بأرخص الأسعار

طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين ، تعانى العديد من النساء من اسمرار اليدين ونشفان ايديهم بسبب الأعمال المنزلية المكلفة بها الأم والزوجة المصرية وتلعب الشمس دور في اسمرار اليدين فهي تكسر طبقة الميلانين الموجودة على سطح الجلد مما يجعل اليدين تسمر بسهولة وتنشف وتشقق والأظافر تتكسر وتقوم النساء بشراء الكريمات لتفتيح اليدين بمبالغ طائله ولا تكون ذات نفع لذلك نقدم لكى طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين لتعليمك كيفية الاهتمام بها وتعويضها عن ما ينقصها. طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين مكونات الكريم: ملعقة كبيرة من النشا.

لبان دكر المنقوع في ماء الورد والماء الفاتر.

كبسولات فيتامين e.

زيت زيتون. الاستخدام قومى بنقع لبان الدكر في ماء فاتر ونقطتين من ماء الورد لمدة ساعتين ثم اطحنيه في الخلاط.

ثم قومى بوضع خليط لبان الدكر بالماء عل النار وقومى بوضع ملعقة من النشا فوقهم مع التلقيب المستمر لتحصلي على قوام متماسك يشبه بقوام الكريم ولكن أثقل قليلا.

اتركيه ليبرد قليلا ثم قومى بوضع كبسولات فيتامين e عليهم والقليل من زيت الزيتون واحفظيه في علبه مغطاه ويدوم معكي لمدة ثلاث أسابيع استخدميه بكل أريحية.

فهو يعمل هذا كريم لتفتيح وترطيب اليدين والعمل على إعادة النضارة وتعويض النقص في فيتامينات المفقودة التي تسببها الشمس والأعمال المنزلية والضرر لليدين.

والعمل على إعادة النضارة وتعويض النقص في فيتامينات المفقودة التي تسببها الشمس والأعمال المنزلية والضرر لليدين. استخدميه يوميه 3 مرات في اليوم مع المتابعة ستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.

وللتخلص من اسمرار الناتج عن الشمس للوجه إليك ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة والتخلص من اسمرار الشمس.

وكل أسبوع عند الاستحمام قومى باستخدام ماسك القهوة على الجسم كله واليدين ؛ ليعمل كمقشر لإزاله الجلد الميت والقشف من يديك ويكون فيه أيضا نسبة ترطيب.

على الجسم كله واليدين ليعمل كمقشر لإزاله الجلد الميت والقشف من يديك ويكون فيه أيضا نسبة ترطيب. ولاهتمامك بأظافرك إليك خلطات لتطويل الأظافر والاهتمام بها ؛ لجعل شكل يديك اجمل مما سبق بمراحل من حيث النعومة والبياض والأظافر أيضا. الاستخدام وهكذا نكون قد قدمنا لكى طريقة عمل كريم لتبييض وترطيب اليدين بأسهل طريقة وبدون تعب لأجلك يا سيدتي.

طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين ، تعانى العديد من النساء من اسمرار اليدين ونشفان ايديهم بسبب الأعمال المنزلية المكلفة بها الأم والزوجة المصرية وتلعب الشمس دور في اسمرار اليدين فهي تكسر طبقة الميلانين الموجودة على سطح الجلد مما يجعل اليدين تسمر بسهولة وتنشف وتشقق والأظافر تتكسر وتقوم النساء بشراء الكريمات لتفتيح اليدين بمبالغ طائله ولا تكون ذات نفع لذلك نقدم لكى طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين لتعليمك كيفية الاهتمام بها وتعويضها عن ما ينقصها. طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين طريقة عمل كريم لتفتيح وترطيب اليدين مكونات الكريم: ملعقة كبيرة من النشا.

لبان دكر المنقوع في ماء الورد والماء الفاتر.

كبسولات فيتامين e.

زيت زيتون. الاستخدام قومى بنقع لبان الدكر في ماء فاتر ونقطتين من ماء الورد لمدة ساعتين ثم اطحنيه في الخلاط.

ثم قومى بوضع خليط لبان الدكر بالماء عل النار وقومى بوضع ملعقة من النشا فوقهم مع التلقيب المستمر لتحصلي على قوام متماسك يشبه بقوام الكريم ولكن أثقل قليلا.

اتركيه ليبرد قليلا ثم قومى بوضع كبسولات فيتامين e عليهم والقليل من زيت الزيتون واحفظيه في علبه مغطاه ويدوم معكي لمدة ثلاث أسابيع استخدميه بكل أريحية.

فهو يعمل هذا كريم لتفتيح وترطيب اليدين والعمل على إعادة النضارة وتعويض النقص في فيتامينات المفقودة التي تسببها الشمس والأعمال المنزلية والضرر لليدين.

والعمل على إعادة النضارة وتعويض النقص في فيتامينات المفقودة التي تسببها الشمس والأعمال المنزلية والضرر لليدين. استخدميه يوميه 3 مرات في اليوم مع المتابعة ستلاحظين الفرق مع مرور الأيام.

وللتخلص من اسمرار الناتج عن الشمس للوجه إليك ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة والتخلص من اسمرار الشمس.

وكل أسبوع عند الاستحمام قومى باستخدام ماسك القهوة على الجسم كله واليدين ؛ ليعمل كمقشر لإزاله الجلد الميت والقشف من يديك ويكون فيه أيضا نسبة ترطيب.

على الجسم كله واليدين ليعمل كمقشر لإزاله الجلد الميت والقشف من يديك ويكون فيه أيضا نسبة ترطيب. ولاهتمامك بأظافرك إليك خلطات لتطويل الأظافر والاهتمام بها ؛ لجعل شكل يديك اجمل مما سبق بمراحل من حيث النعومة والبياض والأظافر أيضا. الاستخدام وهكذا نكون قد قدمنا لكى طريقة عمل كريم لتبييض وترطيب اليدين بأسهل طريقة وبدون تعب لأجلك يا سيدتي.

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