طريقة عمل الطعمية المقرمشة الهشة المصرية بطريقة أفضل من المطاعم هتبطلي تشتريها

الطعمية المقرمشة الهشة المصرية ، هي من الأكلات الشهية الخاصة بوجبة الإفطار، ويقبل المصريين على أكلها في وجبة الإفطار بكثرة طوال العام، فهي طبق الإفطار الأساسي لدى المصريين. وهي أكلة عتيقة وقديمة جدا أعدها أقباط مصر ليأكلوها في فترة الصيام، وتسمى أيضا بالفلافل وهي كلمة تقسم إلى ثلاث أقسام في اللغة القديمة وهي فا-لا-فل وتعني ذات الفول الكثير. وهي أكلة لها شعبية كبيرة في مصر وعدة بلدان عربية أخرى ومحببة لدى الجميع لمذاقها اللذيذ الرائع. كما افتتحت مطاعم تقدمها في عدة بلاد غربية وأوروبية، وقد استمتع بها جميع من تذوقها. وهي في الأصل تعد من الفول ولكن تعد في بلاد أخرى بالحمص أو بخليط من الفول والحمص. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل الطعمية المقرمشة الهشة المصرية بطريقة أفضل من المطاعم.

مكونات الطعمية المقرمشة الهشة المصرية

تتكون الطعمية من مقادير بسيطة متوفرة لدى الجميع، وهي كالتالي:

نصف كيلو فول مدشوش منقوع لمدة خمس ساعات.

بصلة متوسطة الحجم.

خمس فصوص توم.

2 كوب كرات مقطع.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسمر.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

سمسم للتزيين.

نصف حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

طريقة التحضير

تعد الطعمية المقرمشة الهشة المصرية بأكثر من طريقة وهذه الطريقة هي الأفضل لإعدادها كالمطاعم.

نقوم بنقع الفول المدشوش في الماء لمدة خمس ساعات.

نقوم بخلط الفول المدشوش في الكبة مع البصلة والثوم والكرات المقطع خلطا خفيفا حتى تتجانس جميع المكونات في الكبة.

نقوم بإخراج الخليط ونضع عليه ملعقة الملح والكمون والكزبرة اليابسة والفلفل الاسمر وملعقة البيكنج بودر، ونخلط جميع المكونات جيدا.

نقوم بإدخال الخليط في الكبة مرة ثانية حتى يأخذ القوام المناسب.