طريقة عمل المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بالمنزل

- 1/2
- 2/2
تعتبر المسكرة السحرية ، من أهم مستحضرات التجميل التي يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية للغاية ومن دونها لا يكتمل المكياج، فهي تظهر جمال العيون وتبين سحرها وجمالها وهي تقوي الرموش وتساعد على إطالتها بشكل جيداً، تعمل المسكرة على تعقيم العيون وترفعها للأعلى وتبرز ملامح العيون بشكل قوي وجميل، وهى من مستحضرات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء مستحضرات التجميل، التي تحمل المواد الكيميائية الضارة التي تسبب للعيون الحساسية والالتهابات، فإذا كنتي تفضلين عمل مسكرة طبيعية تحافظ على العيون وتجعلها بارزة وجميلة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية توجد في كل منزل.
مكونات المسكرة السحرية
تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تمنح العين مظهر جمالي وهى كما يلي:-
- 4 كبسولات الفحم الطبية وهى تباع في الصيدليات.
- ملعقة من صغيرة من جل الصبار.
- كبسولة من فيتامين E.
سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونقوم بتفريغ كبسولات الفحم.
- نقوم بإضافة جل الصبار ونقلبهم مع بعض بواسطة ملعقة خشبية حتى تدخل المكونات مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بفتح الكبسولة ونقوم بتفريغ المادة اللزجة منها ونضعها على الخليط السابق.
- ونقلب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات وتصبح ثقيلة القوام.
- نحضر علبة مسكرة فارغة ونضع الخليط داخلها ثم نقوم بوضع المسكرة على الرموش.
- سوف تلاحظي أن رموشك أصبحت ثقيلة وكثيفة من أول استخدام.
فوائد المسكرة السحرية للرموش
توجد بعض الفوائد الصحية والجمالية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- تلعب دور كبير في تطويل الرموش وتزيد من كثافتها.
- تجعل الرموش أكثر للمعان وقوة وتعطيها مظهر جميل.
- تجعل العيون بارزة ومظهرها طبيعي وجذاب.
- تدوم لفترة طويلة ولا تتأثر بعوامل الجو مثل الحرارة وغيرها.
- يمكن استخدام المسكرة كمثبت طبيعي للحواجب.
الوسوم
تعتبر المسكرة السحرية ، من أهم مستحضرات التجميل التي يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية للغاية ومن دونها لا يكتمل المكياج، فهي تظهر جمال العيون وتبين سحرها وجمالها وهي تقوي الرموش وتساعد على إطالتها بشكل جيداً، تعمل المسكرة على تعقيم العيون وترفعها للأعلى وتبرز ملامح العيون بشكل قوي وجميل، وهى من مستحضرات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء مستحضرات التجميل، التي تحمل المواد الكيميائية الضارة التي تسبب للعيون الحساسية والالتهابات، فإذا كنتي تفضلين عمل مسكرة طبيعية تحافظ على العيون وتجعلها بارزة وجميلة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية توجد في كل منزل.
مكونات المسكرة السحرية
تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تمنح العين مظهر جمالي وهى كما يلي:-
- 4 كبسولات الفحم الطبية وهى تباع في الصيدليات.
- ملعقة من صغيرة من جل الصبار.
- كبسولة من فيتامين E.
سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير ونقوم بتفريغ كبسولات الفحم.
- نقوم بإضافة جل الصبار ونقلبهم مع بعض بواسطة ملعقة خشبية حتى تدخل المكونات مع بعض.
- بعد ذلك نقوم بفتح الكبسولة ونقوم بتفريغ المادة اللزجة منها ونضعها على الخليط السابق.
- ونقلب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات وتصبح ثقيلة القوام.
- نحضر علبة مسكرة فارغة ونضع الخليط داخلها ثم نقوم بوضع المسكرة على الرموش.
- سوف تلاحظي أن رموشك أصبحت ثقيلة وكثيفة من أول استخدام.
فوائد المسكرة السحرية للرموش
توجد بعض الفوائد الصحية والجمالية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- تلعب دور كبير في تطويل الرموش وتزيد من كثافتها.
- تجعل الرموش أكثر للمعان وقوة وتعطيها مظهر جميل.
- تجعل العيون بارزة ومظهرها طبيعي وجذاب.
- تدوم لفترة طويلة ولا تتأثر بعوامل الجو مثل الحرارة وغيرها.
- يمكن استخدام المسكرة كمثبت طبيعي للحواجب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.