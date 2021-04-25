طريقة عمل المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بالمنزل

تعتبر المسكرة السحرية ، من أهم مستحضرات التجميل التي يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية للغاية ومن دونها لا يكتمل المكياج، فهي تظهر جمال العيون وتبين سحرها وجمالها وهي تقوي الرموش وتساعد على إطالتها بشكل جيداً، تعمل المسكرة على تعقيم العيون وترفعها للأعلى وتبرز ملامح العيون بشكل قوي وجميل، وهى من مستحضرات التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، بدل من شراء مستحضرات التجميل، التي تحمل المواد الكيميائية الضارة التي تسبب للعيون الحساسية والالتهابات، فإذا كنتي تفضلين عمل مسكرة طبيعية تحافظ على العيون وتجعلها بارزة وجميلة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بخطوات بسيطة ومكونات طبيعية توجد في كل منزل.

مكونات المسكرة السحرية

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تمنح العين مظهر جمالي وهى كما يلي:-

4 كبسولات الفحم الطبية وهى تباع في الصيدليات. ملعقة من صغيرة من جل الصبار. كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية لرموش كثيفة وجذابة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونقوم بتفريغ كبسولات الفحم.

نقوم بإضافة جل الصبار ونقلبهم مع بعض بواسطة ملعقة خشبية حتى تدخل المكونات مع بعض.

بعد ذلك نقوم بفتح الكبسولة ونقوم بتفريغ المادة اللزجة منها ونضعها على الخليط السابق.

ونقلب مرة أخرى حتى تتجانس المكونات وتصبح ثقيلة القوام.

نحضر علبة مسكرة فارغة ونضع الخليط داخلها ثم نقوم بوضع المسكرة على الرموش.

سوف تلاحظي أن رموشك أصبحت ثقيلة وكثيفة من أول استخدام.

فوائد المسكرة السحرية للرموش

توجد بعض الفوائد الصحية والجمالية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-