كيفيه عمل بسكويت الشوكولاته اللذيذ بالمنزل والتقديم مع الحلويات

بسكويت الشوكولاته من اهم الحلويات التي يحتاج إليها الإنسان بعد الإفطار والذي يتم تقديمه مع حلويات رمضان الشهيرة والذي تسال عنه النساء في الآونة الأخيرة وعن كيفيه تحضيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما ثار التساؤل أيضا حو كيفيه عمل الهوهوز بالمنزل أيضا وعن كيفيه إحضار فطيره البيتزا معه من ضمن أكلات وحلويات رمضان، كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه عمل بسكويت الشوكولاته الرائع في المنزل بكل سهوله ويسر ومعرفه المقادير اللازمة لتحضيره وبألذ الطعم عن الخارج.

مقادير بسكويت الشوكولاته

كما ثار التساؤل حول المقادير اللازمة لتحضير البسكويت والتي سوف نقوم بشرحها الآن بالتفصيل من خلال النقاط الأتية والتي يجب أحضارها:

نصف كوب من الزبدة ولابد أن تكون مقطعه إلي مكعبات صغيره.

ملعقه كبيره من الزيت النباتي.

ثلثي كوب من السكر مع إحضار حبه بيضه.

ملعقه صغيره من الفانيليا وربع كوب من النشا.

كوب وربع من الطحين مع ربع كوب من بورده الكاكاو.

وبعد إحضار هذه المقادير يجب عليك اتباع الأتي.

كيفيه تحضير بسكويت الشوكولاته

والآن كل ما عليك الآن اتباع الخطوات وطريقه التحضير الأتية التي سوف نقوم بشرحها الآن والتي تكتمن في النقاط الأتية:

يتم إحضار الزبدة والزيت والسكر والملح والفانيليا في وعاء ويتم ضربهم في الخلاط الكهربائي حتي يصبح المزيج ناعما.

أثناء الخفق يتم وضع حبه البيض ويتم خفقها معهم أيضا.

يتم خلط النشا مع الطحين والكاكاو ألبوده حتي يتم مزجهم.

يتم إضافة خليط الطحين المحضر لخليط الزبدة والسكر والبيض ويتم خفقهم في عجانه كهربائيه ومراقبتها حتي تكون لينه وناعمه.

يتم تسخين الفرن علي درجه 375 درجه مئويه ويجب تبطين الصينية الخاصة بورق زبده.

يتم تمديد عجينه البسكويت بين ورقتي الزبدة.

يتم تقطيع العجين بالقطاعة الخاصة وبالأشكال المفضلة ووضعها في صينيه.

يتم إدخال الصينية للفرن لمده 11 دقيقه أو 12 دقيقه.

يتم إخراج الصينية وتركها مده 10 دقائق.

وبعدها يتم رش السكر البودره علي البسكويت وذلك حسب الرغبة في الطعم.

وبعدها يتم تقديمه مع الحلويات التي تقدم بعد الفطار أو السحور بطعم رائع ولذيذ واطعم من الخارج.