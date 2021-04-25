طريقة صبغ الشعر في المنزل كالمحترفين خطوة بخطوة جميع الألوان دون تلف للشعر

صبغ الشعر في المنزل، يبحث الكثير على التعرف على طرق صبغ الشعر بالمنزل حيث أصبح الأمر مكلف للغاية عند اللجوء لبعض مراكز التجميل، ولكن عليك قبل البدء بصبغ الشعر أن تختاري اللون المناسب لكي؛ وذلك لأن هناك الألوان الدافئة والباردة وهناك المحايدة للشعر كما، فإن الألوان الدافئة تمتلك الألوان الخافتة الذهبية التي تجعل هناك تأثيراً لأشعة الشمس عندما تأتي على الشعر، بينما الباردة لا تمتلك تلك الألوان الخافتة الذهبية ولا يمكن أن يقوم بها إلا محترفي الصالونات؛ لأنها يمكنها أن تتحول إلى ألوان رمادية في الشعر، أما عن الظلال المحايدة فهي مزيجاً من هذان النوعان معاً.

صبغ الشعر في المنزل

طريقة التحضير للصبغة: إن الإعداد الجيد أولاً قبل أن تبدأ بصبغ الشعر من الأمور الضرورية لكي تحصلي على نتائج جيدة، ويمكنك التحضير لصبغ الشعر من خلال التحضير إلى بعض اللوازم مثل: منشفة واقية، فرشاة، ومشط، والقفازات، وبعد ذلك عليك قراءة الإرشادات التي تأتي مع علبة الصبغة، لكي تتعرفي على كيفية الاستخدام بالشكل الصحيح للمنتج وما هي المادة التي ترتكز عليها الصبغة، وعليك بوضع أكياس وأوراق على بلاط الحمام لمنع تصبغ من بقع الصبغة.

طريقة صبغ الشعر

يمكن أن تبدأ بصبغ الشعر بالكامل وذلك من خلال أن تقسمي الشعر إلى نصفين مستخدمة المشط، وبعد ذلك البدء بصبغ أعلى الشعر ثم الانتقال إلى الأمام، ويجب عليك أن تضغطي على الصبغة للداخل بقدر 1.27 سم بالجذور، ثم بعد ذلك الانتقال إلى الأطراف لصبغها باستخدام الأصابع، كما يجب أن تشعري تغلغل وتدفق الصبغة على فروة رأسك، ثم عليك برفع شعرك بأكمله فوق رأسك واتركيه حسب الوقت المحدد والمذكور في الإرشادات بالعبوة، وبعد انتهاء ذلك الوقت قومي بشطف شعرك بالماء.