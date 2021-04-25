طريقة عمل الغريبة السادة والملونة بأسهل الطرق وألذ مذاق

طريقة عمل الغريبة من مطبخنا نقدمها لكل محبي مخبوزات العيد، فإذا كنت من محبي الحلويات فأنت بالتأكيد قد سمعت عن الغريبة فهي من أشهى الحلويات التي يتم صنعها، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يتسارع الناس في السؤال عن كيفية صناعة المخبوزات الحلوة لعيد الفطر في المنزل بأبسط الطرق وألذ الوصفات، لذلك سنقوم بتقديم لكم طريقة الغريبة الناعمة لأنها واحدة من الحلويات التي يحبها جميع أفراد العائلة سواء كانوا صغارا أو كبارا، كما أنها من ألذ الحلويات التي ستتذوقها في حياتك وطريقة عملها بسيطة جداً كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات في السطور القادمة.

طريقة عمل الغريبة السادة

قد يظن البعض أن هناك تشابه بين طريقة إعداد الغريبة وطريقة البيتي فور إلا أنها في الحقيقة مختلفة تماماً، وسوف يتضح هذا الاختلاف من حيث المقادير وأسلوب العجن وقوام العجينة.

مقادير الغريبة



قم بتحضير واحد كيلو من الدقيق.

ثم نقوم بتجهيز واحد كيلوا من الزبدة الباردة.

أحضر ربع كيلو تقريبا من السكر الناعم.

قم بتجهيز بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير



بعد أن قمنا بتجهيز كل المكونات المذكورة في السطور السابقة سنريكم الآن كيفية تحضير الغريبة السادة ولكن عليك اتباع الخطوات الآتية بشكل صحيح حتى تتمكن من صناعتها بكل سهولة.

نقوم أولا بخلط الزبدة الباردة في الخلاط جيدا حتى تقوم بالحصول على قوام كريمي.

قم بإضافة بياض البيضة بعد تقليب الخليط جيداً ونقوم بإضافة البياض حتى تكون الغريبة متماسكه.

بعد وضع بياض البيض والتقليب جيدا نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط تدريجياً.

بعد تجهيز الخليط نقوم بتشكيلها ووضعها في الفرن.

للتزيين يمكنك إضافة المكسرات أو السوداني على حسب رغبتك.

طريقة عمل الغريبه بالألوان

بعد أن تكلمنا عن كيفية صنع الغريبة السادة سنقوم بالتكلم عن تلك الملونة وطريقة تحضيرها.

المكونات

نصف كيلو من الدقيق ما يعادل ثلاثة أكواب.

ملعقتان من الكاكاو الخام.

أحضر كوبان من الزبدة الباردة.

قم بتجهيز بياض بيضة.

احضر ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قم بإحضار ألوان الطعام المختلفة على حسب رغبتك.

طريقة التحضير

