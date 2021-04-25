طريقة عمل بيتزا هت مقرمشة بالفرن

بيتزا هت ، من الوجبات السريعة الخفيفة، ويعشقها أغلب الشعب العربي، بسبب مذاقها الرائع الجميل، حيث تحتوي على الكثير من المكونات اللذيذة، التي تعطي لها طعم ومذاق لا يوصف، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعداد البيتزا في المنزل بكل سهولة، بدل من شرائها من محلات الأكل، حتى تضمن نظافتها ومكونة من مواد طبيعية غير ضارة بالصحة، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل البيتزا باللحمة، والبيتزا بالفراخ، والبيتزا بالجنبة، وجميعها هذه الأنواع رائعة وكل نوع منها له عشاقه ومحبيه، وتحتوي على قيم غذائية عالية جداً لأنها تتكون من الخضروات واللحوم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بيتزا هت الشهية اللذيذة في المنزل بأسهل الخطوات.

مكونات عجينة بيتزا هت

تحتوي العجينة على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

أربعة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب من الماء الدافئ.

1 كوب من دقيق القمح الناعم.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عجينة بيتزا هت بخطوات سريعة وهى كما يلي:-

نحضر إناء زجاجي، ونضع فيه نصف كوب من الدقيق الأبيض بعد نخله، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، ومعلقة كبيرة من السكر، ثم نقوم بخلطهم مع كوب من الماء الدافئ خلطاً جيداً، ونتركهم في مكان دافئ حتى تتخمر الخميرة، ونستطيع استخدام خميرة الحلويات بدل خميرة الخبز لأنها لا تأخذ خمس دقائق حتى تتخمر. بعد مرور خمس دقائق نأخذ الإناء، ونضيف إليه كوب من دقيق القمح، وكوب ثاني من المياه الدافئة، ولا تكون ساخنة حتى لا تبطل مفعول الخميرة، ونصف كأس من زيت الزيتون، وملعقة من الزعتر، ونصف ملعقة من الملح الناعم. نقوم بمزج المكونات السابقة بالخلاط اليدوي، ثم نقوم بإضافة الدقيق الأبيض بالتدريج حتى يصبح الخليط متماسك مثل العجينة. بعد أن تصبح العجينة رخوة وتلتصق في الأيدي تصبح عجينة البيتزا جاهزة. نضع عجينة البيتزا في إناء مدهون بالزيت ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى ترتاح.

مكونات صوص بيتزا هت

يحتوي الصوص على بعض المكونات البسيطة وهى كالآتي:-

نصف كيلو من الطماطم.

شوية روز ماري.

ورق غار.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير صوص بيتزا هت وهى كما يلي:-

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض في حله ونضعها على النار، ونغطيها ونتركها حتى نحصل على عصارة الطماطم، ثم نقوم بخلط جميع المكونات بالخليط الكهربائي، ثم نقوم بتصفيتها لنتخلص من قشور الطماطم وبقايا الأعشاب، ثم نقوم بترجيع الخليط للحلة مرة أخرى. نضع الحلة فوق نار هادئة ونضيف إليها التوابل، ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر، وملعقة من الزعتر، وبعض الملح، ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة سكر لكي نزيل الحموضة من الصوص، و 3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم المركزة، ونضيف نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة، وربع كوب من زيت الزيتون، وملعقة ريحان، ونقوم بمزج كل المكونات مع بعضها البعض مزجاً جيداً فوق النار، حتى يصبح المزيج متماسك ونتركها جانباً حتى تبرد.

نقوم بفرد عجينة البيتزا في صينية مدهونة بزيت زيتون.

في صينية مدهونة بزيت زيتون. نضع صوص البيتزا الذي قمنا بتحضيره، والحشوة حسب الرغبة، ثم نضع جبنة الموتزاريلا ، وشوية زعتر، ثم نغطي الصينية، ونضعها على نار متوسطة حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبي من الأسفل، بعد ذلك نضعها بالفرن من أعلى حتى تصبح مقرمشة من أعلى.

نخرجها من الفرن بعد أن تنضج، ونضعها على طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير بيتزا هت