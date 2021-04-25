طريقة عمل ماسك الطمي المغربي في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة

يعد ماسك الطمي المغربي ، من أهم أنواع المسكات التي تساعد علي إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة، ويعالج الكثير من أمراض الجلد، ومكوناته سهلة وبسيطة في متناول الجميع، يعمل علي إزالة الحبوب والبقع الداكنة، فهو من أفضل وأجمل المسكات للبشرة، ويعمل علي تضيق مسام الوجه، مكوناته موجودة في أي بيت ورخيصة جداً، فهو من أفضل المسكات لنضارة وتفتيح البشرة، يقلل من ظهور علامات الشيخوخة، لكي تكون رائعة ومتألقة يجب أن تستخدمي هذا المكون الرائع، سوف نتعرف علي الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الطمي في المنزل بأقل التكاليف في المنزل. مكونات عمل ماسك الطمي المغربي مكونات عمل ماسك الطمي المغربي مكونات ماسك الطمي مكونات بسيطة وسهلة ورخيصة جداً توجد في جميع المنازل وهي كالاتي:- طمي مغربي مطحون.

ماء ورد.

لبن بودرة.

معلقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي علي طريقة تحضير ماسك الطمي المغربي في المنزل بأبسط المكونات وهي كما يلي:- نقوم بإحضار طبق، ونضع فيه معلقة من ماء الورد ومعلقة من لبن البودرة ومعلقة من الطمي، ونبدأ بخلط المكونات جيداً. ثم نضيف زيت الزيتون بالتدريج ونقلب، حتي تتجانس المكونات جيداً ونحصل علي قوام كريمي ممتاز. بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة جيداً، ونقوم بفرد الماسك عليه، ونتركه لمدة 15 دقيقة حتي يجف، بعد كدة نقوم بغسل الماسك بماء فاتر، بعد كدة لزم نرطب بأي كريم أو زيت حسب الرغبة، يستخدم ثلاث مرات في الأسبوع. فوائد ماسك الطمي المغربي للبشرة سوف نتعرف علي أهم فوائد هذا الماسك للبشرة وهي كالاتي:- يزيل السموم من البشرة.

يقلل من ظهور حب الشباب.

يزيل الجلد الميت والشوائب.

يعمل علي تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

يعمل علي تفتيح البقع الداكنة.

يعمل علي شد البشرة ونضارتها.

ويزيل الكلف. الوسوم

يعد ماسك الطمي المغربي ، من أهم أنواع المسكات التي تساعد علي إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة، ويعالج الكثير من أمراض الجلد، ومكوناته سهلة وبسيطة في متناول الجميع، يعمل علي إزالة الحبوب والبقع الداكنة، فهو من أفضل وأجمل المسكات للبشرة، ويعمل علي تضيق مسام الوجه، مكوناته موجودة في أي بيت ورخيصة جداً، فهو من أفضل المسكات لنضارة وتفتيح البشرة، يقلل من ظهور علامات الشيخوخة، لكي تكون رائعة ومتألقة يجب أن تستخدمي هذا المكون الرائع، سوف نتعرف علي الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الطمي في المنزل بأقل التكاليف في المنزل. مكونات عمل ماسك الطمي المغربي مكونات عمل ماسك الطمي المغربي مكونات ماسك الطمي مكونات بسيطة وسهلة ورخيصة جداً توجد في جميع المنازل وهي كالاتي:- طمي مغربي مطحون.

ماء ورد.

لبن بودرة.

معلقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي علي طريقة تحضير ماسك الطمي المغربي في المنزل بأبسط المكونات وهي كما يلي:- نقوم بإحضار طبق، ونضع فيه معلقة من ماء الورد ومعلقة من لبن البودرة ومعلقة من الطمي، ونبدأ بخلط المكونات جيداً. ثم نضيف زيت الزيتون بالتدريج ونقلب، حتي تتجانس المكونات جيداً ونحصل علي قوام كريمي ممتاز. بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة جيداً، ونقوم بفرد الماسك عليه، ونتركه لمدة 15 دقيقة حتي يجف، بعد كدة نقوم بغسل الماسك بماء فاتر، بعد كدة لزم نرطب بأي كريم أو زيت حسب الرغبة، يستخدم ثلاث مرات في الأسبوع. فوائد ماسك الطمي المغربي للبشرة سوف نتعرف علي أهم فوائد هذا الماسك للبشرة وهي كالاتي:- يزيل السموم من البشرة.

يقلل من ظهور حب الشباب.

يزيل الجلد الميت والشوائب.

يعمل علي تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

يعمل علي تفتيح البقع الداكنة.

يعمل علي شد البشرة ونضارتها.

ويزيل الكلف.

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